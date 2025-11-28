Celina Jaitly से लेकर Priyanka Chopra तक, इन एक्ट्रेसेस को भाए विदेशी मर्द, झट से कर ली शादी

बॉलीवुड की कई एक्ट्रेसेस जैसे आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण और कटरीना कैफ ने फिल्म इंडस्ट्री से ही अपना हमसफर चुना और मुंबई में ही सेटल हो गईं लेकिन कई एक्ट्रेसेस ने ऐसा नहीं किया. उन्हें अपे सपनों का राजकुमार सात समंदर पार यानी फॉरेन में मिला. आज हम आपको कुछ ऐसी ही एक्ट्रेसेस के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके पति विदेशी हैं.

सेलिना जेटली: बॉलीवुड एक्ट्रेस सेलिना जेटली ने 2010 में ऑस्ट्रिया के बिजनेसमैन पीटर हाग से शादी की थी. दोनों के चार जुड़वा बच्चे हुए जिनमें से एक की पैदा होने के बाद ही डेथ हो गई थी. पीटर और सेलिना के रिश्ते में दरार आ गई है. हाल ही में सेलिना ने मुंबई में पीटर के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला दर्ज करते हुए कोर्ट में तलाक की अर्जी लगाई है. सेलिना ने पीटर पर मारपीट, धोखाधड़ी और हेरफेर जैसे गंभीर आरोप लगाकर सबको चौंका दिया है. मामला कोर्ट में है और 12 दिसंबर को पीटर को सुनवाई के लिए इंडिया आना है.

सेलिना के तीनों बच्चों की कस्टडी अभी पीटर के पास है जो कि उनके साथ ऑस्ट्रिया में ही रह रहे हैं. पीटर ने भी ऑस्ट्रिया में तलाक की अर्जी लगाई हुई है और मामला कोर्ट में चल रहा है. सेलिना किसी भी तरीके से अपने बच्चों की कस्टडी अपने पास चाहती हैं. फ़िलहाल उन्हें रोज बच्चों से एक घंटा फ़ोन पर बात करने की इजाजत कोर्ट ने दी हुई है. सेलिना ने ये भी खुलासा किया था कि पीटर ने उनका पासपोर्ट तक छुपा दिया था और पड़ोसी की मदद से वह पहले ऑस्ट्रिया से दुबई पहुंचीं और फिर बड़ी मुश्किल से इंडिया आ पाई.

प्रीति जिंटा: प्रीति जिंटा ने भी अपना हमसफर इंडिया से नहीं बल्कि विदेश से चुना है. उन्होंने 2016 में अमेरिकन फाइनेंशियल एनालिस्ट जीन गुडइनफ से एक प्राइवेट सेरेमनी में लॉस एंजिलिस में शादी की थी. दोनों सरोगेसी के जरिए 2021 में जुड़वा बच्चों जय और जिया के पेरेंट्स बने थे. प्रीति भी शादी के बाद अमेरिका में ही सेटल्ड हैं लेकिन काम के सिलसिले में वह अक्सर इंडिया आती रहती हैं.

प्रियंका चोपड़ा: बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा ने भी अपना दूल्हा विदेश से चुना. उन्होंने 2018 में फेमस अमेरिकन सिंगर और एक्टर निक जोनस से शादी की थी. दोनों की ग्रैंड वेडिंग के सारे फंक्शन जोधपुर के उम्मेद भवन पैलेस में हुए थे. जनवरी 2022 में प्रियंका और निक सरोगेसी के जरिए बेटी मालती मैरी चोपड़ा जोनस के पेरेंट्स बने थे.प्रियंका और निक की लव स्टोरी है. निक ने प्रियंका को एक अवॉर्ड फंक्शन में देखा था. इसके बाद उन्होंने एक्ट्रेस को सोशल मीडिया पर डीएम किया और इस तरह दोनों की जान-पहचान हुई.

प्रियंका ने निक के डीएम का जवाब देते हुए लिखा, उनके मैसेज उनकी टीम पढ़ सकती है. इसके बाद प्रियंका ने उन्हें अपना पर्सनल नंबर दिया और फिर इस तरह इनके बीच बात आगे बढ़ी.जल्द ही ये डेटिंग करने लग गए और फिर सगाई कर ली और फिर शादी. प्रियंका शादी के बाद अमेरिका में सेटल्ड हैं लेकिन शूटिंग या किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में वह अक्सर इंडिया आती रहती हैं. इन दिनों प्रियंका अपनी अग्ली फिल्म वाराणसी की शूटिंग के लिए हैदराबाद में हैं.

तापसी पन्नू: तापसी ने डेनिश बैडमिंटन प्लेयर मथियास बोई से मार्च 2024 में उदयपुर में शादी की थी.तापसी ने अपनी शादी से मीडिया को बिलकुल दूर रखा था. शादी से जुड़ी बहुत ही कम तस्वीरें सामने आई थीं. इतना ही नहीं तापसी ने अपनी लव लाइफ को भी काफी सीक्रेट रखा हुआ था. शादी से पहले कपल काफी समय तक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में था. तापसी ने पिंक, बदला, थप्पड़ और डंकी जैसी फिल्मों में काम किया है.

श्रिया सरन: बॉलीवुड और साउथ एक्ट्रेस श्रिया सरन ने 2018 में रशियन बिजनेसमैन आंद्रे कोस्चीव से उदयपुर में शादी की थी. 2021 में दोनों बेटी राधा के पेरेंट्स बने. श्रिया ने शादी के बाद भी फिल्मों में काम करना नहीं छोड़ा और अपनी फैमिली के साथ वह इंडिया में ही सेटल्ड हैं.

श्रीजिता डे: टीवी एक्ट्रेस श्रीजिता डे ने जुलाई 2023 में जर्मन बिजनेसमैन माइकल से शादी की थी. दोनों ने जर्मनी में ट्रेडिशनल बंगाली वेडिंग की थी. श्रीजिता भी शादी के बाद जर्मनी में ही सेटल्ड हैं. वह काम के सिलसिले में कभी-कभी इंडिया आती हैं.

शमा सिकंदर: टीवी और बॉलीवुड एक्ट्रेस शमा सिकंदर ने 14 मार्च 2022 को विदेशी मूल के जेम्स मिलिरॉन से शादी कर ली थी. जेम्स अमेरिकन मूल हैं और टेक मार्केटिंग चीफ हैं. उनकी एक खुद की भी कम्पनी भी है जिसका नाम क्लीवलेंड है. शादी से पहले शमा और जेम्स ने तकरीबन छह साल तक डेटिंग की थी. दोनों की मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड ने करवाई थी जिसके बाद इनकी नजदीकियां बढ़ गईं और ये रिलेशनशिप में आ गए. दोनों ने 2015 में सगाई की थी.

इलियाना डिक्रूज: बॉलीवुड एक्ट्रेस इलियाना डिक्रूज ने विदेशी मूल के माइकल डोलन से शादी की है. उनकी शादी का खुलासा तब हुआ जब उन्होंने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया. दोनों की शादी मार्च 2023 में हुई थी और इसके बाद दोनों दो बेटों के पेरेंट्स बन चुके हैं. माइकल और इलियाना टेक्सास, अमेरिका में अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं. इलियाना ने बर्फी, दो और दो प्यार, बादशाहो, बिग बुल, रुस्तम, हैप्पी एंडिंग जैसी फिल्मों में काम किया है.