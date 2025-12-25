Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > Christmas 2025: पहली बार अपने बच्चों से दूर क्रिसमस मना रहीं सेलीना जेटली! बच्चों को याद कर शेयर किया मैसेज

Christmas 2025: पहली बार अपने बच्चों से दूर क्रिसमस मना रहीं सेलीना जेटली! बच्चों को याद कर शेयर किया मैसेज

Christmas 2025: सेलीना जेटली ने अपने पति के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला दर्ज किया. इस क्रिसमस वे अपने तीन बेटों से दूर रहेंगी और इंस्टाग्राम पर अपनी भावनाएं शेयर की हैं.

By: sanskritij jaipuria | Published: December 25, 2025 12:02:03 PM IST

Celina Jaitly
Celina Jaitly


Christmas 2025: बॉलीवुड की एक्ट्रेस सेलीना जेटली ने हाल ही में अपने पति पीटर हाग के खिलाफ मुंबई की अदालत में घरेलू हिंसा का मामला दर्ज किया है. इस बीच, उन्होंने बताया कि इस साल वे अपने बच्चों के साथ क्रिसमस नहीं मना पाएंगी.

सेलीना ने इंस्टाग्राम पर बच्चों के साथ अपनी एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि प्यार दूर होने पर खत्म नहीं होता, बस और ज्यादा महसूस होता है. उन्होंने बताया कि ये उनके तीन बेटों विन्स्टन, विराट और आर्थर के बिना पहला क्रिसमस है.

 मां होने का एक्सपीरिएंस 

सेलीना ने कहा कि बच्चों के लिए किया गया हर त्याग उनके लिए जरूरी है. अगर उन्हें फिर से मौका मिले, तो वो फिर से वही सब करेंगी बच्चों के साथ समय बिताना, उनके पसंदीदा खाने बनाना, पढ़ाई में मदद करना और छोटे-छोटे पलों का आनंद लेना.

उन्होंने बच्चों के साथ बिताए छोटे-छोटे पलों को याद किया – गले लगाना, चुम्बन करना, स्नोमैन बनाना, पेननी (उनकी बनी) को गाजर खिलाना और साथ में टीवी देखना. ये पल उनके लिए बहुत खास हैं.

 दिल का दर्द

सेलीना ने लिखा कि बच्चों से दूर रहकर उनका दिल बहुत दुखी है. इस क्रिसमस पर वे अपनी आवाजें भी नहीं सुन पाएंगी. उन्होंने उम्मीद जताई कि एक दिन उनके बच्चे समझेंगे कि ऐसा क्यों हुआ.

सेलीना ने कहा कि वो इस क्रिसमस सांता को अपना प्यार और आशीर्वाद भेजेंगी. उनका प्यार इतना बड़ा है कि इसे सिर्फ एक बार में नहीं भेजा जा सकता, इसलिए सांता को कई बार घर के ऊपर से गुजरना होगा.

 मामला और मांग

ANI की रिपोर्ट के अनुसार, सेलीना ने घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत अपनी शिकायत दर्ज की है. उन्होंने ₹50 करोड़ की मांग की है और आय और संपत्ति के नुकसान के लिए भी मुआवजा मांगा है.

सेलीना ने 2011 में पीटर हाग से शादी की थी. उनके तीन बेटे हैं – जुड़वां विन्स्टन और विराट (2012 में जन्मे) और आर्थर (2017 में जन्मा). उनका एक बेटा शमशेर भी था, जो हृदय रोग के कारण नहीं रहे.
 

