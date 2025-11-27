अननैचुरल सेक्स, प्राइवेट पार्ट में रॉड…सेलिना जेटली के पति की यातना के 10 खुलासे, सुनकर कांप जाएंगे

एक्ट्रेस सेलिना जेटली (Celina jaitly) ने अपने पति पीटर हाग (Peter Haag) पर घरेलू हिंसा का केस दर्ज करते हुए कई चौंकाने वाले आरोप लगाए हैं. इतना ही नहीं उन्होंने हर्जाने के तौर पर 50 करोड़ रुपए और 10 लाख रुपए प्रति महीने मांगे हैं. सेलिना ने पीटर पर अननैचुरल सेक्स से लेकर अन्य मर्दों के साथ सोने को मजबूर करने के आरोप लगाए हैं. आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि सेलिना ने पीटर पर किस-किस तरह की प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं.

1) प्राइवेट पार्ट में रॉड डाल दूंगा

सेलिना द्वारा दर्ज की गई कम्प्लेन में ये दावा किया गया है कि पीटर सेलिना को यौन हिंसा की धमकियां देता था. यह घटना तब की है देश में 2012 में निर्भया गैंगरेप कांड जैसी भयावह घटना हुई थी और देश में महिलाओं की सुरक्षा और यौन अपराधों पर लोगों का गुस्सा चरम पर था.

कम्प्लेन में दर्ज सेलिना के बयान के अनुसार, जब भी कोई विवाद या बहस होती तो पीटर अपना आपा खो देते थे और उन्हें कहते थे-वेजाइना में लोहे की रॉड डाल दूंगा…साथ ही पीटर उनसे कहते थे कि वो भी ऐसी ही सजा कि हकदार हैं. सेलिना ने कहा है कि वो पीटर की इन बातों को सुनकर बेहद डर जाती थीं और मामला शांत करने की कोशिश करती थीं.

2) अन्य मर्दों के साथ सोने को कहते थे

सेलिना के मुताबिक, पीटर उन्हें सेक्सुअल वस्तु की तरह ट्रीट करते थे. 2014 से 2015 के बीच पीटर उन्हें इशारों-इशारों में कहते थे कि वह उनकी कंपनी के बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स के साथ सोने को कहते थे जिससे उन्हें बिजनेस में फायदा हो.

3) अननैचुरल सेक्स करवाते थे

सेलिना ने पीटर के खिलाफ ये भी दावा किया है कि वह सिर्फ अपनी मर्जी के अनुसार ही सेक्सुअल रिलेशन चाहते थे. वह उनसे एनल सेक्स जैसे अननैचुरल सेक्स करवाते थे और सेक्सुअल रिलेशन में उन्हें प्यार और इमोशनल इंटिमेसी नहीं देते थे.

4) न्यूड तस्वीरें खींचकर ब्लैकमेल करते थे

सेलिना के ये भी कहा कि पीटर ने उनकी न्यूड तस्वीरें खींची थीं और बाद में वह उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल करने लगे. सेलिना ने कम्प्लेन में कहा है, पीटर ने मेरी कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में न्यूड तस्वीरें लीं और बाद में कहा कि वह उन तस्वीरों को प्रेस में लीक कर देंगे अगर वह उनकी सेक्सुअल डिमांड पूरी नहीं करेंगी. सेलिना ने कहा कि वो ये सब बातें सुनकर बेहद डर गई थीं.

5) बच्चों के सामने वेश्या बुलाते थे पीटर

सेलिना ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए कहा कि पीटर उन्हें बच्चों के सामने ‘f**king bitch’, ‘wh**e’ and ‘sl*t’ जैसे आपत्तिजनक शब्दों के जरिए प्रताड़ित करते थे. सेलिना ने पीटर से गुजरिश की थी कि वो इस तरह के शब्द नॉर्मल बातचीत में बिलकुल न करें.

6) हनीमून पर मचाया था हंगामा

अपनी कम्प्लेन में सेलिना ने पीटर के बारे में ये भी खुलासा किया है कि जब वह हनीमून पर उनके साथ इटली गई थीं तो उन्हें पीरियड क्रेम्प्स उठ रहे थे. उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि उन्हें अस्पताल जाकर डॉक्टर से कंसल्ट करना बेहद जरुरी हो गया था लेकिन जब उन्होंने ये बात पीटर को बताई तो उन्हें बेहद गुस्सा आ गया और उन्होंने खूब हंगामा मचाया,पीटर उनपर खूब चिल्लाए और दीवार पर वाइन ग्लास फेंककर फोड़ दिया.

7) डिलीवरी के बाद निकाला घर से बाहर

सेलिना ने अपनी पहली डिलीवरी के बाद की एक घटना का जिक्र करते हुए अपनी कम्प्लेन में कहा कि जब उन्होंने पीटर से पैटरनिटी लीव लेकर बच्चों की परवरिश में मदद करने की बात कही तो उन्होंने उनका हाथ पकड़कर अपार्टमेंट के बाहर निकाल दिया और कहा था, निकल जाओ मेरी लाइफ से. ये घटना उनके जुड़वा बच्चों के जन्म से तीन हफ्तों के बाद की है. सेलिना के मुताबिक, वह अपार्टमेंट के बाहर ब्रेस्टफीडिंग कराने वाले कपड़ों में खड़ी थीं तब पड़ोसी ने उन्हें देखा और उनकी मदद की. सेलिना के मुताबिक, डिलीवरी के बाद पीटर उन्हें घर में लॉक करके बाहर जाते थे.

8) महंगे गिफ्ट्स मांगते थे

सेलिना ने पीटर पर अपनी कम्प्लेन में ये भी आरोप लगाए हैं कि वह उनसे और उनके परिवार से कीमती तोहफों की डिमांड करते थे. सेलिना ने बताया है कि पीटर उनसे कहते थे कि वह जिन भी इन इंडियन दोस्तों को जानते हैं उन्हें शादी में दुल्हन के परिवारों ने कई कीमती तोहफे दिए हैं जिनमें जूलरी वगैरह भी शामिल हैं. इसके बाद सेलिना की फैमिली ने उन्हें 6 से 10 लाख तक की जूलरी तोहफे में दी थी.

9) नौकरानी से करते थे तुलना

सेलिना ने ये भी कहा कि पीटर उनकी तुलना नौकरानी से करते थे और कहते थे कि बाहर लोग सोचेंगे कि अगर वो उनके साथ बाहर जाएंगे तो लोग सोचेंगे कि वो अपनी नौकरानी को साथ लेकर आए हैं.

10) पीटर को कहा शराबी और गुस्सैल

सेलिना ने पुलिस में पीटर के खिलाफ जो कम्प्लेंट फाइल की है, उसमें उन्होंने पीटर को बेहद टॉक्सिक आदमी करार दिया है और कहा है कि उन्हें बीवी और बच्चों से कोई लगाव नहीं है. वह पीटर के गुस्सैल स्वभाव और अल्कोहलिक नेचर से तंग आ गई थीं इसलिए उन्होंने इस एब्यूसिव मैरिज को खत्म करने का फैसला किया.

ऑस्ट्रिया में भी चल रहा तलाक का केस

सेलिना ने पीटर के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस फाइल करने के बाद ये भी खुलासा किया है कि पीटर ने ऑस्ट्रिया में तलाक की अर्जी पहले से दे रखी है. वह वहां भी तलाक की क़ानूनी लड़ाई लड़ रही हैं. उनके तीनों बच्चे अभी भी पीटर के पास हैं जिनकी कस्टडी पाने के लिए उन्हें काफी जद्दोजहद करनी पड़ेगी. सेलिना को काफी मशक्कत के बाद अब रोज एक घंटे के लिए बच्चों से बात करने की अनुमति कोर्ट ने दी है. बता दें कि सेलिना और पीटर के तीन बेटे हैं. इनमें दो जुड़वा हैं. तीसरे बेटे के साथ एक चौथे बेटे का भी जन्म हुआ था लेकिन फिर उसकी मेडिकल कॉम्प्लिकेशन के चलते मौत हो गई थी. पीटर और सेलिना ने 2010 में शादी की थी. पीटर ऑस्ट्रिया के हैं और आंत्रेप्रेनर होने के साथ-साथ वह एक होटेलियर भी हैं.