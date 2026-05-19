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Cannes Controversy: कान्स में स्टारडम पड़ा फीका, जब सैकड़ों फोटोग्राफर्स ने एक साथ इस एक्ट्रेस को किया नजरअंदाज

Cannes Film Festival: दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल जहां बड़े स्टार्स आते हैं और रेड कार्पेट पर अपना जलवा बिखेरते हैं. साथ ही मीडिया वाले भी कैमरा लेकर पहुंचते हैं. लेकिन एक ऐसी एक्ट्रेस थी जिसके रेड कार्पेट पर पहुंचते ही लोगों ने अपना कैमरा नीचे कर लिया और कोई भी हुटिंग नहीं की. आइए जानते हैं-

By: Sanskriti Jaipuria | Last Updated: May 19, 2026 9:56:17 AM IST

Cannes Controversy: कान्स में स्टारडम पड़ा फीका, जब सैकड़ों फोटोग्राफर्स ने एक साथ इस एक्ट्रेस को किया नजरअंदाज


Cannes Film Festival: दुनिया के सबसे बड़े और फेमस फिल्म समारोहों में गिने जाने वाले Cannes Film Festival में हर साल ग्लैमर, फैशन और सितारों की चमक देखने को मिलती है. यहां रेड कार्पेट पर कदम रखते ही कैमरों की फ्लैश लाइट्स लगातार चमकने लगती हैं और फोटोग्राफर्स अपने पसंदीदा सितारों की एक तस्वीर पाने के लिए घंटों इंतजार करते हैं. लेकिन कान्स के इतिहास में एक ऐसा पल भी आया था, जब पूरा रेड कार्पेट अचानक खामोश हो गया था. न कैमरों की क्लिक सुनाई दी और न ही किसी फोटोग्राफर ने स्टार की तरफ कैमरा उठाया. ये घटना आज भी कान्स फिल्म फेस्टिवल के सबसे चर्चित विवादों में गिनी जाती है.

ये कहानी फ्रेंच एक्ट्रेस Isabelle Adjani की है. साल 1983 में इसाबेल अपने करियर के टॉप पर थीं. उनकी शानदार एक्टिंग, खूबसूरती और दमदार स्क्रीन प्रेजेंस ने उन्हें यूरोप की सबसे बड़ी एक्ट्रेसेज में शामिल कर दिया था. उस समय उनकी लोकप्रियता इतनी ज्यादा थी कि मीडिया हर पल उनकी निजी जिंदगी पर नजर रखता था. लगातार कैमरों की भीड़, निजी जिंदगी में दखल और हर जगह पीछा करती मीडिया से इसाबेल मानसिक रूप से परेशान रहने लगी थीं. वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ और निजी जिंदगी के बीच थोड़ी दूरी चाहती थीं, लेकिन उस दौर में मीडिया से दूरी बनाना किसी बड़े विवाद से कम नहीं माना जाता था.

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 इसाबेल ने तोड़ा कान्स का प्रोटोकॉल

साल 1983 में इसाबेल अपनी फिल्म One Deadly Summer के प्रमोशन के लिए कान्स फिल्म फेस्टिवल पहुंची थीं. फिल्म को लेकर काफी चर्चा थी और हर कोई उनकी एक झलक देखने के लिए उत्साहित था. उस समय कान्स में एक परंपरा थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सितारों को फोटोकॉल में शामिल होना पड़ता था, जहां फोटोग्राफर्स उनकी तस्वीरें लेते थे. लेकिन इसाबेल ने इस बार फोटोकॉल में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया. उनका मानना था कि उन्हें भी अपनी प्राइवेसी का अधिकार है और वो लगातार मीडिया की भीड़ से परेशान हो चुकी थीं.

इसाबेल का ये फैसला कई फोटोग्राफर्स और मीडिया कर्मियों को पसंद नहीं आया. उन्होंने इसे स्टार एटीट्यूड और प्रेस का अपमान माना. धीरे-धीरे ये खबर पूरे फिल्म फेस्टिवल में फैल गई और माहौल तनावपूर्ण हो गया. उस दौर में किसी बड़े स्टार का मीडिया प्रोटोकॉल तोड़ना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी. यही वजह थी कि फोटोग्राफर्स ने इसाबेल के खिलाफ अपना विरोध जताने का फैसला कर लिया.

 जब रेड कार्पेट पर छा गया सन्नाटा

फिर वो पल आया, जिसने कान्स के इतिहास में अपनी अलग पहचान बना ली. जब इसाबेल रेड कार्पेट पर पहुंचीं, तो वहां मौजूद फोटोग्राफर्स ने एक साथ अपने कैमरे नीचे कर दिए. किसी ने उनका नाम नहीं पुकारा, किसी कैमरे की फ्लैश नहीं चमकी और पूरा माहौल अचानक शांत हो गया.

जहां आमतौर पर हर सेकंड कैमरों की आवाज सुनाई देती थी, वहां उस रात अजीब सा सन्नाटा छा गया था. बताया जाता है कि इसाबेल उस पल काफी असहज महसूस कर रही थीं, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और रेड कार्पेट पर आगे बढ़ती रहीं.

  

Tags: Cannes ControversyCannes Film FestivalIsabelle Adjani
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