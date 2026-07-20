खूबसूरत मॉडल पर भरोसा करके फंस गया एक्टर, रात को गर्लफ्रेंड ने कर डाला कांड; कमरे में था एक और शख्स मौजूद

Businessman Murder Case: कई बार किसी अनजान शहर में किसी पर भरोसा करना बहुत बड़ी मुसीबत का कारण भी बन सकता है. ऐसा ही हुआ था एक ऐसे व्यक्ति के साथ, जिसने एक एक्ट्रेस पर भरोसा किया और खुद की जान तक से हाथ धो बैठा. हम बात कर रहे हैं करण कक्कड़ के मर्डर की, जिसने लोगों को हैरान कर दिया था. 28 साल का कारोबारी करण कक्कड़ बॉलीवुड में फिल्म प्रोड्यूसर बनने का सपना लेकर मुंबई पहुंचा था. वो एक मीटिंग के लिए गए थे, जो मौत का कारण बना.

इस हत्याकांड में गैंगस्टर विजय पालांडे, उसके सहयोगी धनंजय शिंदे और मॉडल व एक्ट्र्रेस सिमरन सूद का नाम आया. इस मामले में पुलिस का कहना है कि सिमरन ने करण का भरोसा जीता और फिर उसने उन्हें उस फ्लैट तक पहुंचाया, जहां उनकी हत्या हुई.

प्रोड्यूसर बनना चाहते थे करण

बता दें कि करण कक्कड़ एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चलाते थे. हालांकि उनका सपना था कि वो बॉलीवुड में फिल्म प्रोड्यूसर बनें. इस सपने को पूरा करने के लिए करण मुंबई पहुंचे. उन्होंने मुंबई के अंधेरी स्थित ओबेरॉय स्प्रिंग्स में किराए पर फ्लैट लिया. साथ ही एक सेकेंड हैंड बीएमडब्ल्यू कार भी खरीदा. वे फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों से मुलाकात करते थे और नए प्रोजेक्ट्स की तलाश में थे.

दिया ये झांसा

इसी दौरान करण की मुलाकात सिमरन से हुई, जिसे पता चला कि करण आर्थिक रूप से मजबूत हैं और फिल्मों में निवेश करना चाहते हैं. उसने करण से दोस्ती की और भरोसा दिलाया कि वो फिल्म इंडस्ट्री के नामचीन चेहरों से उसकी मुलाकात कराएगी. उसने ये कहकर करण को एक फ्लैट में प्रोफेशनल मीटिंग के लिए बुलाया था लेकिन ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं था, वो केवल एक जाल था.

फ्लैट में बुलाया

इस बारे में पुलिस का कहना है कि जिस फ्लैट में मीटिंग के लिए करण को बुलाया गया था, वहां पर पहले से ही विजय पालांडे और उसके कुछ साथी मौजूद थे. आरोपियों ने पहले करण को बंधक बनाया. इसके बाद बैंक कार्ड और क्रेडिट कार्ड अपने कब्जे में लिए. उन्होंने उसके बैंक अकाउंट से पैसे निकालकर जमकर शॉपिंग की. इसके बाद उन्हें लगा कि अगर करण जिंदा रहा, तो वो सब कुछ बता देगा.

गला रेतने के लिए दिया ऑप्शन

आरोपियों ने करण को दो ऑप्शन दिए कि या वे होश में रहकर अपना गला कटवाओगे या फिर नींद की गोलियां खाकर. करण ने नींद की गोलियों का ऑप्शन चुना. करण को 14 नींद की गोलियां खिलाई गईं और जब वो बेहोश हो गए, तो उसे बाथरूम में ले जाकर बेरहमी से गला रेत दिया. उनकी ही बीएमडब्ल्यू कार में शव रखकर महाराष्ट्र के कुंभारली घाट के सुनसान इलाके में फेंक दिया गया.

भाई पहुंचा मुंबई

करण के लापता होने के बाद उनके भाई हनीश मुंबई पहुंचे और भाई की तलाश की. हनीश के हाथ लगा एक सीसीटीवी फुटेज, जिसमें देखा गया कि आरोपियों ने करण का एटीएम कार्ड का इस्तेमाल किया. हनीश ने पुलिस से संपर्क किया. इसके बाद दिल्ली में कारोबारी अरुण टिक्कू की हत्या के मामले में विजय पालांडे की गिरफ्तारी हुई. इसके बाद जांच तेज हुई और पालांडे की निशानदेही पर कुंभारली घाट से करण कक्कड़ का शव बरामद हुआ. इसके बाद विजय पालांडे और उसके सहयोगियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया. हालांकि सिमरन ने इन आरोपों से इनकार कर दिया. सिमरन को तीन साल बाद रिहा कर दिया गया.