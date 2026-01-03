Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > Box Office Collection Dhurandhar vs Ikkis: ‘धुरंधर’ के तूफान में धर्मेंद्र की ‘इक्कीस’ का क्या है हाल, दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई; रणवीर सिंह की फिल्म ने तोड़ दिए सारे रिकॉर्ड?

Ikkis Box Office Collection Day 2: अगस्त्य नंदा (Agastya Nanda) की फिल्म 'इक्कीस' 1 जनवरी को रिलीज हुई है. दुसरे दिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई नहीं कर पाई है. पहले दिन फिल्म ने ₹ 7.00 करोड़ कमाए थे.

By: Preeti Rajput | Published: January 3, 2026 10:16:24 AM IST

Ikkis Box Office Collection Day 2: फिल्म ‘इक्कीस’ नए साल के पहले दिन 1 जनवरी के खास मौके पर बड़े पर्दे पर रिलीज हुई है. इस फिल्म से अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा (Agastya Nanda) ने बॉलीवुड में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की है. फिल्म में अगस्त्य की एक्टिंग देख सोशल मीडिया पर लोग खूब तारीफ कर रहे हैं. लोग उनकी दमदार एक्टिंग को देख हैरान रह गए है. फिल्मी इक्कीस’ दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र (Dharmendra) की आखिरी फिल्म है, जिसके कारण एक्टर के फैंस सिनेमाघरों में भावुक भी नजर आए. 

फिल्म ‘इक्कीस’ का पहले दिन का कलेक्शन 

फिल्म ‘इक्कीस’ को सोशल मीडिया पर काफी अच्छे रिव्यू मिल रहे हैं. पहले दिन इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा प्रदर्शन किया. भारतीय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने पहले दिन ₹ 7.00 करोड़ तक का कलेक्शन किया था. लेकिन दूसरे दिन कुछ खास कमाल नहीं कर पाई. 

फिल्म के दूसरे दिन की कलेक्शन 

दूसरे दिन फिल्म ‘इक्कीस’ की कमाई में गिरावट देखने को मिली. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने दूसरे दिन करीब 3.50 करोड़ कमाए हैं. भारत में फिल्म ‘इक्कीस’ (Ikkis Box Office Collection) कुल कलेक्शन 10.50 करोड़ पहुंच गया है. पहले दिन फिल्म ने करीब 7 करोड़ का कलेक्शन किया था. कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की फिल्म मैं तेरी तू मेरा तू मेरा मैं तेरी’ कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है. 

धुरंधर का अब तक कलेक्शन

रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर इन दिनों बड़े पर्दे पर कमाल कर रही है. रिलीज के 29वें दिन यानी शुक्रवार को धुरंधर ने 6.63 करोड़ की कमाई की. इस फिल्म ने पहली बार फिल्म ने सिंगल डिजिट में बॉक्स ऑफिस पर कमाई की. फिल्म का कुल कलेक्शन अब तक 745.63 करोड़ हो गया है. 

