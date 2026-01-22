Border 2: 350 दुश्मनों की बिछा दी थी लाशें, बुचड़खाना बन गया था युद्ध का मैदान; मेजर होशियार सिंह के किरदार में वरुण धवन

Varun Dhawan Role In Border 2: सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी स्टारर फिल्म ‘बॉर्डर 2’ 23 जनवरी को बड़े पर्दे पर रिलीज होने जा रही है. यह फिल्म 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध पर आधारित है. इस युद्ध में सेना, नौसेना और वायु सेना ने पूरे दमखम के साथ दुश्मन को हिलाकर रख दिया था. इस फिल्म में वरुण धवन मेजर होशियार सिंह का किरदार निभा रहे हैं, जिनकी बहादुरी के किस्से हर कोई जानना चाहता है.

किसका किरदार निभा रहे होशियार सिंह दहिया?

इस फिल्म में वरुण धवन ने 3 ग्रेनेडियर्स के मेजर होशियार सिंह दहिया का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे. मेजर होशियार सिंह दहिया उनकी वीरता के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया जा चुका है. होशियार सिंह ने एक पूराने इंटरव्यू में युद्ध के दौरान हुई कई घटनाओं को याद किया था. उन्होंने बताया था कि किस तरह से उन्होंने घायल होने के बाद भी लड़ाई लड़ी थी. इसी युद्ध में द्वितीय लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल शहीद हो गए थे. अरुण के जीवन पर बेस्ड फिल्म ‘इक्कीस’ इसी महीने रिलीज हो चुकी है.

कौन थे मेजर होशियार सिंह?

इंटरव्यू में होशियार सिंह ने बसंतर की लड़ाई की कहानी सुनाई थी. इस युद्ध में कई पाकिस्तानी टैंक नष्ट हो गए थे और कई सैनिक शहीद हो गए. उन्होंने बताया कि उन्हें पाकिस्तान की सीमा में आने और बसंतर नदी पर एक पुल बनाने का काम दिया गया था. यह पुल सीमा से 20 किलोमीटर था. उन्हें जरपाल गांव पर कब्जा करने का आदेश दिया गया था, जिस पर पाकिस्तानी सेना का कब्जा था. उन्होंने इस क्षेत्र के आसपास बारूदी सुरंगें उन्होंने गोला बारुद तैयार कर दिए थे.

कैसे कामयाब हुआ पूरा मिशन?

15 दिसंबर को रात 10 बजे उन्हें पार करके गांव पर कब्जा करना था. तमाम मुश्किलों के बावजूद रात 12 बजे तक उस इलाके पर कब्जा कर लिया. दुश्मन सेना भारतीय सेना को इस जगह पर कब्जा नहीं करने दे रही थी. लेकिन फिर भी भारतीय सेना ने पूरी जान लगाकर इस पर कब्जा किया.

करीब 350 सैनिक हुए थे शहीद

मेजर होशियार ने आगे बताया था कि 16-17 दिसंबर को पाकिस्तान ने अपनी अधिक सेना भेजी और भारतीय सेना पर दो तरफ से हमला करना शुरु कर दिया. एक तरफ टैंकों ने घेर लिया और दूसरी तरफ से पैदल सैना हमला कर रही थी. उन्होंने बताया कि’इसमें भी उन्होंने बड़ी मार खाई. पाकिस्तानी सेना के 300-350 सैनिक शहीद हो गए. इस लड़ाई में पाकिस्तान सेना के टैंक भी नष्ट हो चुके थे. होशियार ने कहा कि 97 पाकिस्तानी सैनिकों के शव इकट्ठा किए जो उन्हें सौंपे गए थे. इसी लड़ाई में वह घायल हो गए थे.

होशियार का रिटारमेंट और निधन

उन्होंने आगे कहा कि 18 दिसंबर को पाकिस्तान के एक ब्रिगेड कमांडर सफेद झंडा लहराते हुए आया. उसने पाकिस्तानी सैनिकों के शव मांगे और ऐलान किया कि वह अब पीछे हट रहे हैं. इस दौरान दोनों सरकारों की तरफ से युद्धविराम की घोषणा हो चुकी थी. होशियार सिंह 1988 में भारतीय सेना से रिटायर हुए. 1998 में 61 की उम्र में उनका निधन हो गया.

होशियार सिंह के पत्नी से मिले वरुण