Box Office Collection: पूरी दुनिया में सनी देओल का जलवा, 7वें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई

Border 2 box office collection day 7: फिल्म बॉर्डर 2 का बॉक्स ऑफिस पर दमदार प्रदर्शन जारी है. फिल्म ने पहला हफ्ता काफी शानदार तरीके से निकाल लिया है. फिल्म रिलीज के सातवें दिन भी दर्शकों में फिल्म का क्रेज बरकरार है.

By: Preeti Rajput | Published: January 30, 2026 9:22:32 AM IST

Border 2 Box Office Collection: बॉलीवुड फिल्म बॉर्डर 2 ने दर्शकों के दिलों को छू लिया है. गणतंत्र दिवस 2026 से पहले रिलीज हुई यह फिल्म 23 जनवरी को जबरदस्त शुरुआत के साथ खुली. फिल्म ने लंबे वीकेंड में अच्छा प्रदर्शन किया. हालांकि, हफ्ते के दिनों में कलेक्शन में काफी गिरावट आई, लेकिन फिल्म अभी भी अपनी रफ्तार बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रही है. 

‘बॉर्डर 2’ ने किया 300 का आंकड़ा पार!

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक सातवें दिन फिल्म ने करीब 11.25 करोड़ का करीब बिजनेस किया है. अब तक ‘बॉर्डर 2’ ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 224.25 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन किया जा चुका है.  

अब तक का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 

  • शुक्रवार – पहला दिन- 30 करोड़
  • शनिवार – दूसरा दिन- 36 करोड़
  • रविवार – तीसरा दिन- 54 करोड़
  • सोमवार – चौथा दिन- 59 करोड़
  • मंगलवार – पांचवां दिन- 20 करोड़
  • बुधवार – छठा दिन- 13 करोड़
  • गुरुवार – सातवां दिन- 11.25 करोड़ (अनुमानित)
    टोटल- 224.25 करोड़

बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 

“बॉर्डर 2” जे.पी. दत्ता की ‘बॉर्डर’ का एक स्पिरिचुअल सीक्वल है, जो 1997 में रिलीज हुई थी. सैकनिल्क के अनुसार, अनुराग सिंह द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने मंगलवार को ₹11.25 करोड कमाए. यह सोमवार और रविवार के कलेक्शन से कम है. अपने ओपनिंग वीकेंड में फिल्म ने भारत में ₹160 करोड नेट का आंकडा पार कर लिया था. अब इन आंकडों के साथ भारतीय बाजार में ‘बॉर्डर 2’ का मौजूदा नेट कलेक्शन ₹224.25 करोड है. सनी देओल स्टारर ‘बॉर्डर 2’ का 7वें दिन दुनिया भर में कलेक्शन ₹308.5 करोड है. इसमें से घरेलू बाजार से ग्रॉस कलेक्शन ₹268.5 करोड़ का योगदान देता है. 

