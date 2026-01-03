Border 2 Song Launch: आवाज लाहौर तक पहुंचनी चाहिए…सनी देओल के डॉयलोग से गूंजा लोंगेवाला पोस्ट; जानें गानें के नए वर्जन में क्या है खास?

Border 2 Song Out: सनी देओल स्टारर फिल्म बॉर्डर 2 का गाना ‘घर कब आओगे’ राजस्थान के जैसलमेर में भारत-पाकिस्तान बॉर्डर पर BSF जवानों के बीच लॉन्च किया गया. शुक्रवार को हुए इस खास इवेंट में एक्टर सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी, सिंगर सोनू निगम और फिल्म के को-प्रोड्यूसर भूषण कुमार और निधि दत्ता समेत कई लोग मौजूद थे.

लोंगेवाला-तनोत माता मंदिर के सामने हुई लाइव परफॉर्मेंस

लोंगेवाला-तनोत माता मंदिर के सामने बने एम्फीथिएटर में एक लाइव परफॉर्मेंस भी हुई. सनी देओल, सोनू निगम, वरुण धवन और अहान शेट्टी स्टेज पर दिखे. म्यूजिक डायरेक्टर मिथुन और गीतकार मनोज मुंतशिर भी इस इवेंट में मौजूद थे.

इन दिग्गज गायकों ने गाया गाना

यह गाना सोनू निगम, अरिजीत सिंह, दिलजीत दोसांझ और विशाल मिश्रा ने गाया है. 1997 की फिल्म बॉर्डर का गाना ‘घर कब आओगे’ हिंदी सिनेमा के सबसे पॉपुलर देशभक्ति गानों में से एक माना जाता है. गाने के नए वर्जन में सोनू निगम और रूप कुमार राठौड़ के साथ अरिजीत सिंह, विशाल मिश्रा और दिलजीत दोसांझ की आवाज़ें हैं. म्यूजिक मिथुन ने रिक्रिएट किया है, जबकि लिरिक्स में जावेद अख्तर के ओरिजिनल शब्दों के साथ मनोज मुंतशिर की जोड़ी गई लाइनें भी हैं.

नया गाना पुराने वर्जन से छोटा

नया वर्जन 10 मिनट और 34 सेकंड लंबा है. यह ओरिजिनल गाने से थोड़ा छोटा है, जो 13 मिनट और 49 सेकंड लंबा था. हालांकि, आज के स्टैंडर्ड के हिसाब से यह गाना अभी भी काफी लंबा माना जाता है. गाने का वीडियो लगभग 3 मिनट और 10 सेकंड लंबा है.

फिल्म के बारे में और डिटेल्स

बॉर्डर 2 23 जनवरी, 2026 को गणतंत्र दिवस के मौके पर रिलीज़ होगी. इसमें सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी, मोना सिंह, मेधा राणा, सोनम बाजवा और अन्या सिंह हैं. अनुराग सिंह द्वारा निर्देशित, बॉर्डर 2 को गुलशन कुमार और टी-सीरीज़ ने जे.पी. दत्ता की जे.पी. फिल्म्स के साथ मिलकर पेश किया है.

