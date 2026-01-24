Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > ‘बॉर्डर 2’ के पोस्टर पर चढ़ाई फूल-माला, जीप-ट्रैक्टर से पहुंचे फैंस; वीडियो में दिखा गजब का दीवानापन

‘बॉर्डर 2’ के पोस्टर पर चढ़ाई फूल-माला, जीप-ट्रैक्टर से पहुंचे फैंस; वीडियो में दिखा गजब का दीवानापन

Border 2 Release: 'बॉर्डर 2' सिर्फ एक फिल्म नहीं रही, यह एक त्योहार बन गई है. शुक्रवार 23 जनवरी को रिलीज हुई इस फिल्म ने पहले ही दिन रिकॉर्ड तोड़ दिया है. सनी देओल की फ़िल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की है.

By: Mohammad Nematullah | Published: January 24, 2026 4:26:39 PM IST

Border 2 Release: ‘बॉर्डर 2’ सिर्फ एक फिल्म नहीं रही, यह एक त्योहार बन गई है. शुक्रवार 23 जनवरी को रिलीज हुई इस फिल्म ने पहले ही दिन रिकॉर्ड तोड़ दिया है. सनी देओल की फ़िल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की है. अपने कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ दिया है और बॉलीवुड के कई पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिया है. फिल्म की सफलता इतनी ज़्यादा है कि फ़ैंस का क्रेज सिनेमाघरों से निकलकर सड़कों पर आ गया है. लोग जीप और ट्रैक्टर में फ़िल्म देखने जा रहे है. सिनेमाघरों के बाहर लंबी लाइनें लग रही है.

बॉर्डर 2 के पोस्टर पर दूध 

सोशल मीडिया पर इस समय कई वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें कई वीडियो ऐसी है, जो आपको हैरान कर देगी. इस वायरल  वीडियो में सनी देओल के फैंस फिल्म के पोस्टर पर फूलों की बड़ी-बड़ी मालाएं चढ़ाते दिख रहे है. बात तब और बढ़ गई जब फ़ैंस ने सनी देओल की तस्वीर पर ‘दूध से नहलाया’ करना शुरू कर दिया है. सनी देओल की फ़िल्म पर फ़ैंस का रिएक्शन वैसा ही है जैसा साउथ में रजनीकांत की फ़िल्मों पर होता है. किसी देवता की पूजा की तरह महिलाएं सिनेमाघरों के बाहर तिरंगा झंडा लेकर नाच रही हैं और पूरा माहौल देशभक्ति से भरा हुआ है.

गांव वाले ट्रैक्टर पर पहुंचे

फ़िल्म बॉर्डर का असली जादू गांवों और कस्बों में देखने को मिल रहा है. जहां शहरों में लोग कारों से सिनेमाघरों तक पहुंच रहे है, वहीं ग्रामीण इलाकों का नज़ारा किसी पॉलिटिकल रैली जैसा है. दूर-दराज के गांवों से लोग अपने ट्रैक्टरों को सजाकर, उन पर ‘बॉर्डर 2’ के बड़े-बड़े पोस्टर लगाकर सिनेमाघरों की ओर जा रहे है. ट्रैक्टरों की लंबी लाइनें और उन पर बैठे बच्चे, युवा और बुज़ुर्ग नारे लगाते हुए साफ़ दिखाते है कि सनी देओल का जनता से जुड़ाव आज भी कितना मजबूत है.

कॉम्पिटिटर्स को पछाड़कर, पहले दिन कितना कमाए

कमाई के मामले में ‘बॉर्डर 2’ ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है. फिल्म ने पहले दिन (शुक्रवार) शानदार ओपनिंग की है. कुल कलेक्शन 30 करोड़ रहा है. इस आंकड़े के साथ सनी देओल ने हाल ही में रिली हुई रणबीर सिंह की फ़िल्म ‘ध्रुवंधर’ को पीछे छोड़ दिया है, जिसने पहले दिन 28 करोड़ कमाए थे. 1997 की हिस्टोरिकल फिल्म ‘बॉर्डर’ के इस सीक्वल में सनी देओल ने वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी की नई टीम के साथ दर्शकों का दिल जीत लिया है. ट्रेड एनालिस्ट्स का मानना ​​है कि शनिवार और रविवार को सिनेमाघरों में उमड़ी भारी भीड़ को देखते हुए, यह फिल्म जल्द ही 100 करोड़ क्लब में शामिल हो जाएगी.

