‘बॉर्डर 2’ की चर्चा के बीच फिर वायरल हुई ‘सन ऑफ सरदार 2’ की मिमिक्री, सनी देओल-सुनील शेट्टी की यादें ताजा

Border 2: सनी देओल, सुनील शेट्टी के बेटे अहान शेट्टी, वरूण वधन और दिलजीत दोसांझ अपनी आने वाली फिल्म ‘बॉर्डर 2’ की रिलीज के लिए पूरी तरह तैयार है. फिल्म को लेकर चल रही चर्चा के बीच इंटरनेट पर एक वीडियो फिर से सामने आया है जिसमें अजय देवगन 1997 की वॉर ड्रामा ‘बॉर्डर’ से सनी देओल जैकी श्रॉफ और सुनील शेट्टी के किरदारों की मिमिक्री करते नजर आ रहे है. यह क्लिप उनकी पिछली रिलीज ‘सन ऑफ सरदार 2’ का है.

अजय देवगन की ‘सन ऑफ सरदार 2’ में ‘बॉर्डर’ से सनी देओल की मिमिक्री फिर से वायरल

इस सीन में अजय देवगन के किरदार को भीड़ गलती से एक सम्मानित आर्मी कर्नल समझ लेती है. इसलिए वे सैनिक की कहानियां सुनने के लिए उत्सुक दिखते है. इस स्थिति में क्योंकि उन्हें युद्ध के मैदान का कोई अनुभव नहीं था. इसलिए वह ‘बॉर्डर’ के सीन को फिर से बनाने लगते है. यह सीन न केवल आइकॉनिक वॉर फिल्म को एक श्रद्धांजलि थी, बल्कि एक चालाक पैरोडी भी थी जिसने दर्शकों को हंसी से लोटपोट कर दिया है.

सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी के अलावा, ‘बॉर्डर 2’ में मोना सिंह, सोनम बाजवा, अन्या सिंह और मेधा राणा भी है. फिल्म में सनी देओल लेफ्टिनेंट कर्नल फतेह सिंह कलेर- सिख रेजिमेंट से संबंधित एक भारतीय सेना अधिकारी के रूप में दिखाई देंगे. वरुण धवन मेजर होशियार सिंह दहिया, पीवीसी 3 ग्रेनेडियर्स से संबंधित एक भारतीय सेना अधिकारी की भूमिका निभाएंगे. दिलजीत दोसांझ एफजी ऑफसर निर्मल जीत सिंह सेखों पीवीसी नंबर 18 स्क्वाड्रन से संबंधित एक भारतीय वायु सेना अधिकारी का किरदार निभाएंगे. इस बीच अहान शेट्टी लेफ्टिनेंट कमांडर एम. एस. रावत- भारतीय नौसेना अधिकारी की भूमिका निभाएंगे. अनुराग सिंह द्वारा निर्देशित यह फिल्म 23 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.