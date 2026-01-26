Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > Border 2 BTS Video: कैमरे के पीछे का सच, ऐसे शूट हुआ युद्ध सीन; सनी देओल का वायरल वीडियो देखें

Border 2 BTS Video: कैमरे के पीछे का सच, ऐसे शूट हुआ युद्ध सीन; सनी देओल का वायरल वीडियो देखें

Border 2 BTS Video: 'बॉर्डर 2' 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. फिल्म को खूब पसंद किया जा रहा है, और पहले ही दिन इसकी शानदार ओपनिंग हुई है. पूरे देश में फैंस के बीच जबरदस्त एक्साइटमेंट है.

By: Mohammad Nematullah | Published: January 26, 2026 4:41:14 PM IST

Border 2 BTS Video
Border 2 BTS Video


Border 2 BTS Video: ‘बॉर्डर 2’ 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. फिल्म को खूब पसंद किया जा रहा है, और पहले ही दिन इसकी शानदार ओपनिंग हुई है. पूरे देश में फैंस के बीच जबरदस्त एक्साइटमेंट है. सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी स्टारर इस फिल्म पर लोग खूब प्यार बरसा रहे है. एक्शन से लेकर डायलॉग तक, मतलब की सबकुछ दर्शकों को बहुत पसंद आ रहा है. ‘बॉर्डर 2’ का एक BTS (बिहाइंड-द-सीन्स) वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दिखाया गया है कि एक्टर्स ने हर सीन में कितनी मेहनत की है.

You Might Be Interested In

सनी देओल का वायरल वीडियो

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें सनी देओल शूट करते दिख रहे हैं. यह वीडियो ‘बॉर्डर 2’ के सेट का है. इस BTS वीडियो  में दिखाया गया है कि सनी देओल ‘बॉर्डर 2’ के लिए एक फाइट सीन कैसे शूट कर रहे है. जिसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी और हाई-ऑक्टेन एक्शन का इस्तेमाल किया गया है. यह सीन एक लड़ाई का सीक्वेंस है. वीडियो में सनी देओल एक दुश्मन को भारी बोरी से मारते हुए दिख रहे है.

Tina Dabi Viral Video: गणतंत्र दिवस पर IAS टीना डाबी ने ऐसा क्या कर दिया… सोशल मीडिया पर हो गईं वायरल

BTS वीडियो में आस-पास लोगों की भीड़ खड़ी दिख रही है. सनी देओल, बोरी पकड़े हुए, दुश्मन पर हमला करते है. यह छोटी सा वीडियो साफ दिखाता है कि सनी देओल को एक्शन हीरो क्यों कहा जाता है. वह डायरेक्टर के इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हुए कुछ ही सेकंड में सीन को बड़ी कुशलता से करते है. 

You Might Be Interested In

कैसा रहा ‘बॉर्डर 2’ का शुरूआत

यह भी ध्यान देने वाली बात है कि ‘बॉर्डर 2’ का ओपनिंग डे कलेक्शन बहुत अच्छा रहा है. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर रही है. फैंस के बीच फिल्म को लेकर जबरदस्त क्रेज़ है. ‘बॉर्डर 2’ सिर्फ 3 दिनों में 100 करोड़ क्लब में शामिल हो गई है.

Khesari Lal Yadav: ‘मेरे पिता अलग उनकी जगह…’, मंच पर खेसारी लाल ने रवि किशन को कही ऐसी बात, पवन सिंह को भी लथेड़ा

You Might Be Interested In
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

अलीबाग में 10 शानदार सेलिब्रिटी हॉलिडे होम, यहां देखें

January 17, 2026

रेड कार्पेट की ‘महारानी’ बनीं नोरा फतेही, अपने कातिलाना अंदाज...

January 17, 2026

रकुल प्रीत सिंह ने सिखाया कैसे सहज स्टाइल से जीतें...

January 17, 2026

ऑयली स्किन के लिए नियासिनमाइड, क्या यह सच में काम...

January 16, 2026

मेकअप प्रोडक्ट्स लगाने का यहां जानें सही तरीका

January 16, 2026

सावधान! आपकी ये रोजाना की आदतें बालों की ग्रोथ को...

January 16, 2026
Border 2 BTS Video: कैमरे के पीछे का सच, ऐसे शूट हुआ युद्ध सीन; सनी देओल का वायरल वीडियो देखें

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Border 2 BTS Video: कैमरे के पीछे का सच, ऐसे शूट हुआ युद्ध सीन; सनी देओल का वायरल वीडियो देखें
Border 2 BTS Video: कैमरे के पीछे का सच, ऐसे शूट हुआ युद्ध सीन; सनी देओल का वायरल वीडियो देखें
Border 2 BTS Video: कैमरे के पीछे का सच, ऐसे शूट हुआ युद्ध सीन; सनी देओल का वायरल वीडियो देखें
Border 2 BTS Video: कैमरे के पीछे का सच, ऐसे शूट हुआ युद्ध सीन; सनी देओल का वायरल वीडियो देखें