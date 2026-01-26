Border 2 BTS Video: कैमरे के पीछे का सच, ऐसे शूट हुआ युद्ध सीन; सनी देओल का वायरल वीडियो देखें

Border 2 BTS Video: ‘बॉर्डर 2’ 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. फिल्म को खूब पसंद किया जा रहा है, और पहले ही दिन इसकी शानदार ओपनिंग हुई है. पूरे देश में फैंस के बीच जबरदस्त एक्साइटमेंट है. सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी स्टारर इस फिल्म पर लोग खूब प्यार बरसा रहे है. एक्शन से लेकर डायलॉग तक, मतलब की सबकुछ दर्शकों को बहुत पसंद आ रहा है. ‘बॉर्डर 2’ का एक BTS (बिहाइंड-द-सीन्स) वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दिखाया गया है कि एक्टर्स ने हर सीन में कितनी मेहनत की है.

सनी देओल का वायरल वीडियो

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें सनी देओल शूट करते दिख रहे हैं. यह वीडियो ‘बॉर्डर 2’ के सेट का है. इस BTS वीडियो में दिखाया गया है कि सनी देओल ‘बॉर्डर 2’ के लिए एक फाइट सीन कैसे शूट कर रहे है. जिसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी और हाई-ऑक्टेन एक्शन का इस्तेमाल किया गया है. यह सीन एक लड़ाई का सीक्वेंस है. वीडियो में सनी देओल एक दुश्मन को भारी बोरी से मारते हुए दिख रहे है.

BTS वीडियो में आस-पास लोगों की भीड़ खड़ी दिख रही है. सनी देओल, बोरी पकड़े हुए, दुश्मन पर हमला करते है. यह छोटी सा वीडियो साफ दिखाता है कि सनी देओल को एक्शन हीरो क्यों कहा जाता है. वह डायरेक्टर के इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हुए कुछ ही सेकंड में सीन को बड़ी कुशलता से करते है.

कैसा रहा ‘बॉर्डर 2’ का शुरूआत

यह भी ध्यान देने वाली बात है कि ‘बॉर्डर 2’ का ओपनिंग डे कलेक्शन बहुत अच्छा रहा है. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर रही है. फैंस के बीच फिल्म को लेकर जबरदस्त क्रेज़ है. ‘बॉर्डर 2’ सिर्फ 3 दिनों में 100 करोड़ क्लब में शामिल हो गई है.