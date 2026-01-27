Border 2 Collection: सनी देओल की ‘बॉर्डर 2’ ने रिपब्लिक डे पर मचाया तहलका, वीकेंड पर तोड़ डाले सारे रिकॉर्ड; चौथे दिन डबल हुआ कलेक्शन

Border 2 box office collection day 4: सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ की एपिक वॉर ड्रामा बॉर्डर 2, 2026 की पहली ब्लॉकबस्टर बनने के लिए पूरी तरह तैयार है. जैसा कि उम्मीद थी और भविष्यवाणी की गई थी, फिल्म के कलेक्शन में एक और ज़बरदस्त उछाल देखा गया, और गणतंत्र दिवस पर इसने पूरी रफ़्तार पकड़ ली. एंटरटेनमेंट ट्रैकिंग पोर्टल सैकनिल्क के अनुसार, अपने पहले सोमवार को, बॉर्डर 2 ने ₹59 करोड़ कमाए, जिससे इसका 4-दिवसीय घरेलू नेट कलेक्शन ₹180 करोड़ हो गया.

‘बॉर्डर 2’ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दिन

सैकनिल्क के शुरुआती अनुमानों के अनुसार, शुक्रवार को पूरे भारत के सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई इस फिल्म ने न केवल एक अच्छा ओपनिंग वीकेंड किया, बल्कि अब तक के सबसे ज़्यादा गणतंत्र दिवस कलेक्शन में से एक भी दर्ज किया. रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म ने अपने पहले सोमवार को अनुमानित ₹56 करोड़ कमाए. इसके साथ ही, फिल्म ने न केवल अब तक का अपना सबसे ज़्यादा सिंगल-डे कलेक्शन दर्ज किया, बल्कि सबसे ज्यादा पहले सोमवार के कलेक्शन में से एक और अब तक की सबसे ज़्यादा गणतंत्र दिवस बॉक्स ऑफिस कमाई में से एक भी हासिल किया.

गदर 2 को भी पछाड़ा

बॉर्डर 2 ने गदर 2 को पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि गदर 2 ने अपने पहले सोमवार को सिर्फ़ ₹38.70 करोड़ कमाए थे. इस तरह, सनी देओल ने कुछ सबसे बड़े बॉलीवुड सितारों और अपने खुद के रिकॉर्ड को भी तोड़कर बॉक्स ऑफिस पर सफलतापूर्वक इतिहास रच दिया है. बॉर्डर 2 के लिए असली परीक्षा मंगलवार से शुरू होगी. कलेक्शन में थोड़ी गिरावट की उम्मीद है. अगर फिल्म अपने पांचवें दिन ₹15-17 करोड़ कमाने में कामयाब होती है, तो लाइफटाइम कलेक्शन दुनिया भर में ₹400-450 करोड़ की रेंज में हो सकता है.

बॉर्डर 2 के बारे में

अनुराग सिंह द्वारा निर्देशित, बॉर्डर 2 में मोना सिंह, सोनम बाजवा, अन्या सिंह और मेधा राणा भी फीमेल लीड रोल में हैं. इस फिल्म को जेपी दत्ता, निधि दत्ता और भूषण कुमार ने प्रोड्यूस किया है.