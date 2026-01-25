Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > Box Office Collection: ‘बॉर्डर 2’ ने ‘धुरंधर’ को चटाई धूल, बड़े पर्दे पर सनी पाजी का दहाड़; बॉक्स ऑफिस पर किया धांसू कलेक्शन

Border 2 Box Office Collection: बॉलीवुड फिल्म बॉर्डर 2, 23 जनवरी को बड़े पर्दे पर रिलीज हुई. फिल्म को रिलीज हुए 2 दिन हो चुके हैं. बॉर्डर 2 ने ओपनिंग डे पर जबरदस्त कमाई कर धुरंधर को पीछे छोड़ दिया. आइए जानते हैं 2 दिनों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन.

By: Preeti Rajput | Published: January 25, 2026 8:43:28 AM IST

Border 2 Box Office Collection Day 2: अनुराग सिंह के डायरेक्शन में बनी पहली फिल्म बॉर्डर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त ओपनिंग की है. वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी और सनी देओल स्टारिंग इस फिल्म को पहले दिन पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला और दूसरे दिन भी इसने अच्छा परफॉर्म किया. इस देशभक्ति वाली फिल्म ने थिएटर्स में भारी भीड़ खींची है, जिससे यह 2026 की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक बन गई है.

बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2

सैकनिल्क के मुताबिक, बॉर्डर 2 ने रिलीज़ के दूसरे दिन ₹35 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म ने पहले दिन ₹30 करोड़ का कलेक्शन किया था. इसके साथ ही, दो दिनों में फिल्म का टोटल कलेक्शन ₹65 करोड़ हो गया है. इन आंकड़ों से साफ पता चलता है कि फिल्म को ऑडियंस का जबरदस्त सपोर्ट मिल रहा है, और आने वाले दिनों में इसकी कमाई और बढ़ने की उम्मीद है. 

बॉर्डर 2 ने धुरंधर को पीछे छोड़ा

कमाई के मामले में धुरंधर बॉर्डर 2 से पीछे रह गई. धुरंधर ने अपने पहले शनिवार को ₹32 करोड़ कमाए. इसके बावजूद, बॉर्डर 2 2026 की अब तक की सबसे बड़ी रिलीज़ बन गई. हालांकि, यह फिल्म रिपब्लिक डे पर सबसे बड़ी ओपनिंग का रिकॉर्ड तोड़ने में नाकाम रही. यह रिकॉर्ड अभी भी शाहरुख खान की फिल्म पठान के नाम है, जिसने रिपब्लिक डे पर ₹55 करोड़ से ओपनिंग की थी. हालांकि, बॉर्डर 2 के अपने ओपनिंग वीकेंड के आखिर तक ₹100 करोड़ का आंकड़ा पार करने की उम्मीद है.

बॉर्डर 2 के बारे में

बॉर्डर 2, 1997 की सुपरहिट फिल्म बॉर्डर का सीक्वल है. यह फिल्म 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध की सच्ची घटनाओं से प्रेरित है. इसमें दिखाया गया है कि कैसे आर्मी, नेवी और एयर फोर्स देश की रक्षा के लिए एक साथ आए, जिसमें एकता, अखंडता और देशभक्ति की भावना दिखाई गई है.

