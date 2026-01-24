Box Office Collection: पहले ही दिन ‘बॉर्डर 2’ ने तोड़ डाले सारे रिकॉर्ड, ‘धुरंधर’ को दी धोबी पछाड़; जानें कितनी रही कमाई?

Border 2 Box Office vs Dhurandhar 1st Day: वॉर ड्रामा बॉर्डर 2 आखिरकार शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हुई. इस फिल्म को देखने के लिए देश भर से भारी भीड़ सिनेमाघरों में पहुंची. सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी स्टारर इस फिल्म को दर्शकों ने खूब पसंद किया. फिल्म को अनुराग सिंह ने डायरेक्ट किया है, जो हिट फिल्मों के लिए जाने जाते हैं.

बॉर्डर 2 की पहले दिन की कमाई

ट्रेड ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म के मुताबिक बॉर्डर 2 की रिलीज से पहले ही फिल्मी की नींव काफी मज़बूत थी. सैकनिल्क के शुरुआती अनुमानों के मुताबिक, फिल्म ने लगभग 17 करोड़ रुपये की एडवांस बुकिंग की थी. पहले दिन, इस फिल्म ने कथित तौर पर भारत में लगभग 30 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया, जो रिलीज़ से पहले की उम्मीदों से कहीं ज़्यादा था. इंडस्ट्री के अनुमानों ने शुरू में ओपनिंग को 20 करोड़ रुपये की रेंज में रखा था, लेकिन फिल्म उन अनुमानों से काफी आगे निकल गई. पहले दिन का अनुमानित ग्रॉस कलेक्शन लगभग 35 करोड़ रुपये है.

धुरंधर को छोड़ा पीछे

बॉर्डर 2 ने पहले दिन की कमाई के मामले में सुपरहिट फिल्म धुरंधर को भी पीछे छोड़ दिया है. रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना और आर माधवन स्टारर इस फिल्म ने अपने ओपनिंग डे पर 28 करोड़ का कलेक्शन किया था. बॉर्डर 2 ने अब 30 करोड़ का आंकड़ा छू लिया है. सनी देओल की इस फिल्म के लिए आने वाला हफ्ता काफी अहम माना जा रहा है. यह हफ्ता तय करेगा कि बॉर्डर 2 कितनी सफल हो पाई है. हालांकि, सनी पाजी अपनी ही फिल्म गदर 2 का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए. गदर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 40 करोड़ का कलेक्शन किया था.

फिल्म से जुड़ी बातें

बता दें कि, बॉर्डर 2 का निर्देशन अनुराग सिंह ने किया है. फिल्म 1997 में रिलीज हुई फिल्म बॉर्डर का सीक्वल है. 28 साल बाद इस फिल्म का सिक्वल रिलीज हो रहा है. फिल्म की निर्माता निधि दत्ता हैं, जो बॉर्डर के डायरेक्टर जेपी दत्ता की बेटी हैं.