Border 2 Box Office Collection: सिर्फ 2 दिनों में ‘बॉर्डर 2’ का धमाका, 5 फिल्मों के लाइफटाइम रिकॉर्ड चकनाचूर

Border 2 Box Office Collection: सनी देओल की ‘बॉर्डर 2’ को सिनेमाघरों में रिलीज हुए दो दिन हो गए है. इन दो दिनों में फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन किया है. फिल्म की कमाई लगातार बढ़ रही है. इसके अलावा गणतंत्र दिवस पर फिल्म की कमाई में और भी बड़ी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है. सिर्फ़ दो दिनों में सनी देओल की वॉर एक्शन फिल्म ने हाल ही में रिलीज हुई 5 फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. ‘बॉर्डर 2’ ने सिर्फ़ दो दिनों में इन 5 फिल्मों की लाइफटाइम कमाई को पीछे छोड़ दिया है. आइए आपको बताते हैं कि इस लिस्ट में कौन सी फिल्में शामिल है?

वर्ल्डवाइड कलेक्शन

Sacnilk की रिपोर्ट के अनुसार ‘बॉर्डर 2’ जिसने पहले दिन 30 करोड़ कमाए थे. दूसरे दिन कमाई में बढ़ोतरी देखी गई. ‘बॉर्डर 2’ ने दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर 35 करोड़ की जबरदस्त कमाई की है. भारत में फिल्म ने अब तक 65 करोड़ की शानदार कमाई की है. वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने अब तक ग्लोबली 85.5 करोड़ का कलेक्शन किया है. आने वाले दिनों में फिल्म की कमाई में और बढ़ोतरी होने की उम्मीद है.

इन फिल्मों की लाइफटाइम कमाई का रिकॉर्ड तोड़ा

सिर्फ़ दो दिनों में ‘बॉर्डर 2’ ने हाल ही में रिलीज हुई 5 फिल्मों की लाइफटाइम कमाई को पीछे छोड़ दिया है. इनमें ‘एक्कीस’, ‘तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी’, ‘सिराई’, ‘किस किस को प्यार करूं 2’, और ‘हैप्पी पटेल: डेंजरस स्पाई’ जैसी फिल्में शामिल है. इन फिल्मों के लाइफटाइम कलेक्शन की बात करें तो ‘एक्कीस’ ने 41.25 करोड़, ‘तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी’ ने 49.5 करोड़, ‘सिराई’ ने 31.65 करोड़, ‘किस किस को प्यार करूं 2’ ने 16.23 करोड़, और ‘हैप्पी पटेल: डेंजरस स्पाई’ ने 6.83 करोड़ कमाए थे. ‘बॉर्डर 2’ इन फिल्मों से काफी आगे निकल गई है.

फिल्म की स्टार कास्ट

‘बॉर्डर 2’ को दर्शकों से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म में सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी मुख्य भूमिकाओं में है. उनके अभिनय की काफी तारीफ हो रही है. मोना सिंह, मेधा राणा, सोनम बाजवा और अन्या सिंह भी अहम भूमिकाओं में नजर आती है. फिल्म में मोना सिंह के साथ सनी देओल, मेधा राणा के साथ वरुण धवन, सोनम बाजवा के साथ दिलजीत दोसांझ और अन्या सिंह के साथ अहान शेट्टी है.