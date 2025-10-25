बोनी कपूर की एक तरकीब से Sridevi की हुई चांदी, एक झटके में बन गई थीं सबसे महंगी हीरोइन

श्रीदेवी (Sridevi) अपने समय की सबसे चर्चित और हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस थीं. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो अपने दौर में वे टॉप के हीरो से भी अधिक फीस वसूला करती थीं. श्रीदेवी की शादी फिल्म प्रोड्यूसर बोनी कपूर (Boney Kapoor) से हुई थी. हाल ही में बोनी कपूर ने श्रीदेवी से उनकी पहली मुलाकात और उनकी फीस से जुड़े कई मजेदार खुलासे किए हैं. बोनी ने बताया है कि कैसे उन्होंने 80-90 के दशक में श्रीदेवी को लाखों रुपए की फीस दिलवाई थी. बोनी बताते हैं कि मैं भी चाहता था कि मेरे भाई अनिल कपूर के साथ किसी टॉप की एक्ट्रेस की जोड़ी बने, इसी सिलसिले में बोनी की मुलाकात श्रीदेवी से हुई थी. बोनी के अनुसार, श्रीदेवी की मां तय करती थीं कि श्रीदेवी एक फिल्म के लिए कितने पैसे चार्ज करेंगी.

श्रीदेवी की मां ने 10 लाख मांगे मैंने 11 लाख दिए

बोनी बताते हैं कि फिल्म के लिए श्रीदेवी को अप्रोच करने पर उन्होंने कहा कि मेरी मां इस बारे में बात करेंगीं. ऐसे में बोनी ने चेन्नई जाकर श्रीदेवी की मां से बात की. बोनी के अनुसार, वे इस बात की जानकारी जुटाकर गए थे कि श्रीदेवी ने पिछली फिल्म के लिए 8.5 लाख रुपए चार्ज किए थे, वे सोचकर गए थे कि एक्ट्रेस को 9 लाख में साइन कर लेंगे. हालांकि, श्रीदेवी की मां ने 10 लाख की डिमांड कर दी. बोनी बताते हैं कि मैने श्रीदेवी की मां को कहा ‘नहीं’ तो वे 10 सेकंड के लिए स्तब्ध रह गईं. इसके बाद जब मैंने कहा कि नहीं मैं उन्हें 11 लाख में साइन करूंगा तो ये सुनकर वे 15 सेकंड के लिए स्तब्ध हो गईं.

स्टाफ के लिए अलग से मांगे 30 हजार, बोनी ने 50 दिए

बोनी बताते हैं कि इसके बाद श्रीदेवी की मां ने स्टाफ के लिए 30,000 रुपए की अलग से डिमांड की जिसपर बोनी ने 50,000 रुपए ऑफर किए थे. यहां तक कि बोनी ने श्रीदेवी के स्टाफ को उसी होटल में रुकवाया जिसमें एक्ट्रेस खुद रुकी थीं.

15 लाख फिर 25 लाख दिलवाई फीस

हालांकि, बोनी ने श्रीदेवी के लिए एक शर्त भी रखी थी. बोनी बताते हैं कि उन्होंने श्रीदेवी की मां से कहा था कि वे श्रीदेवी की फीस बढ़वाएंगे उन्हें अगली फिल्म के लिए 15 लाख रूपए अपनी फीस करना होगी. श्रीदेवी की मां ने चौंकते हुए पूछा कि इतनी फीस कौन देगा ?. बोनी बताते हैं कि इसके बाद उन्होंने 15 लाख में श्रीदेवी को फिल्म चांदनी में साइन करवाया था. बोनी आगे बताते हैं कि जब वे इसके बाद श्रीदेवी की मां के पास वापस से एक्ट्रेस को कास्ट करने गए तब वे कहने लगीं कि आपके लिए 14 लाख फीस रहेगी, आपसे एक लाख कम लेंगे. बोनी ने बताया कि नहीं मैं 16 लाख दूंगा लेकिन एक शर्त है कि अगली फिल्म वे 25 लाख में साइन करेंगी. बोनी बताते हैं कि श्रीदेवी को ‘खुदा गवाह’ फिल्म के लिए 25 लाख में साइन किया गया था.