किसी लड़की के प्यार में गोविंदा? सुनीता आहूजा ने कर दिया खुलासा; पत्नी को धोखा दे रहे ते चीचीं

Govinda Affair: बॉलीवुड एक्टर गोविंदा इन दिनों अपने एक एआई वीडियो के चलते चर्चा में चल रहे हैं. दरअसल अवतार 3 में गोविंदा के वीडियो को एआई का इस्तेमाल करके बनाया गया है, जिसके बाद गोविंदा खूब चर्चा में रह रहे हैं. इसी बीच गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने एक ऐसा खुलासा किया है, जिसने हर किसी को चौंका दिया है.

सुनीता आहूजा ने किया खुलासा

गोविंदा (Govinda) और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा (Sunita Ahuja) के बीच काफी समय से अनबन चल रही थी. हालांकि, सुनीता और गोविंदा दोनों साथ आकर फैंस को हैरान कर दिया है. कई बार दोनों ने साफ किया कि दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता है. हाल ही में सुनिता ने खुद इस बात पर मुहर लगा दी है कि वह उन्हें चीट कर रहे थे. उनका अफेयर चल रहा था.

अफेयर को लेकर सुनीता का बयान

ई-टाइम्स को दिए इंटरव्यू में सुनीता ने कहा कि गोविंदा जिस लड़की के साथ था, वह उससे प्यार नहीं करती थी बल्कि उसके पैसों की वजह से उसके साथ थी. सुनीता के मुताबिक यह साल उनके लिए बहुत बुरा रहा. उन्होंने कहा कि उन्हें गोविंदा से जुड़े कई विवादों के बारे में सुनने को मिला और इसी दौरान उन्हें पता चला कि उसका किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा था. सुनीता ने साफ कहा कि वह लड़की कोई एक्ट्रेस नहीं थी, क्योंकि एक्ट्रेस ऐसा व्यवहार नहीं करतीं.

परिवार की खुशी चाहती हैं सुनीता

सुनीता ने आगे कहा कि वह चाहती हैं कि ये सारे विवाद खत्म हों और साल 2026 में उनका परिवार खुश रहे. उन्हें उम्मीद है कि गोविंदा खुद समझेगा कि उसकी ज़िंदगी में सिर्फ तीन महिलाएं सबसे जरूरी हैं. उसकी मां, उसकी बेटी और उसकी पत्नी. सुनीता ने कहा कि किसी भी आदमी को अपनी ज़िंदगी में चौथी औरत रखने का हक नहीं होता, और गोविंदा को भी नहीं.

कई एक्ट्रेस के साथ जुड़ चुका है नाम

दरअसल, काफी समय से खबरें आ रही हैं कि गोविंदा का किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है. हालांकि जब कपल के तलाक की खबर सामने आई तो फैंस हैरान रह गए. खबरें यहां तक आईं कि गोविंदा किसी मराठी एक्ट्रेस को डेट कर रहे हैं. हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है, जब गोविंदा का नाम किसी एक्ट्रेस के साथ जुड़ा हो. शादीशुदा गोविदा का नाम रानी मुखर्जी के साथ भी जुड़ चुकी है. हालांकि तब भी ऐसी ही नौबत आई थी, लेकिन बाद में सब ठीक हो जाएगा.