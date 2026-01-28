Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > अरिजीत सिंह ने क्यों छोड़ा प्लेबैक सिंगिंग करियर, जानें अब क्या करेंगे सिंगर? हो गया खुलासा

Arijit Singh : सिंगर अरिजीत सिंह ने हाल ही में प्लेबैक सिंगिंग छोड़ने का ऐलान किया है. उनके इस फैसले से फैंस काफी दुखी और भावुक हो गए हैं.

By: Preeti Rajput | Published: January 28, 2026 2:00:17 PM IST

Arijit Singh : बॉलीवुड के बेहतरीन सिंगर अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग छोड़ने का ऐलान कर दिया है. जिससे न केवल बॉलीवुड में बल्कि पूरे देश में हलचल मच गई है. सिंगर के इस फैसले से फैंस नाराज और भावुक नजर आ रहे हैं. उनके इस फैसले पर तमाम फिल्म जगत के सिंगर्स बी प्राक और अमाल मलिक ने भी हैरानी जताई है. सभी ने खुद को अरिजीत का बड़ा फैन बताया है. अरिजीत के इस फैसले ने हर किसी को भावुक कर दिया है. सोशल मीडिया पर लोग भावुक पोस्ट कर रहे हैं. लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि रिटायरमेंट लेने के बाद वह क्या करने वाले हैं? 

अरिजीत ने क्यों छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग?

अरिजीत ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि “इस फैसले के पीछे एक नहीं बल्कि कई कारण हैं. मैं काफी समय से ऐसा करने की सोच रहा था. आखिरकार मैंने हिम्मत जुटा ली. एक कारण तो बेहद सरल है कि मैं काफी जल्दी बोर हो जाता हूं, इसलिए मैं स्टेज पर अलग-अलग मौके पर परफॉर्म करना हूं. मुझे अब बहुत बोरियत हो गई है. मुझे कुछ और करने की जरुरत है, ताकि मैं जी सकूं. साथ ही अब मैं किसी नए सिंगर को उभरते हुए देखकर मोटिवेशन पाना चाहता हूं.’

अब क्या करेंगे अरिजीत सिंह?

अरिजीत ने बताया कि वह प्लेबैक सिंगिंग छोड़ रहे हैं. लाइव कॉन्सर्ट में परफॉर्म करना वह जारी रखेंगे. इसके अलावा वह इंडिपेंडेट म्यूजिक प्रोडक्शन में भी काम करते रहेंगे. उन्होंने साफ कर दिया है कि वह म्यूजिक नहीं छोड़ रहे हैं. वह दुनियाभर के कलकारों के साथ काम करना चाहते हैं, जिन्होंने अंतराराष्ट्रिय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है. 

फिल्म निर्देशन में भी है दिलचस्पी

बहुत कम लोगों को पता है कि अरिजीत सिंह को फिल्म निर्देशन भी काफी पसंद है. वह अब तक दो फिल्मों का निर्देशन कर चुके हैं. साल 2015 में बंगाली फ़िल्म ‘भालोबाशार रोज़नामचा’ और 2017 में अरिजीत ने ‘सिंपल नोट्स’ नाम की फ़िल्म का निर्देशन किया. यह दोनों फिल्में किसी बड़े सेटअप का हिस्सा नहीं थीं. बल्कि अरिजीत ने इन्हें अपने दोस्तों के साथ मिलकर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में शूट किया था. उन्होंने कई मौके पर खुद कैमरा संभाला है. ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि फिल्म निर्देशन की तरफ झुकाव भी सिंगिंग छोड़ने की एक बड़ी वजह हो सकता है. 

