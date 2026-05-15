Emraan Hashmi की भी मां निकली ये एक्ट्रेस! एक ही फिल्म में 17 बार एक्टर को दी गंदी वाली चुम्मी; जानें कौन?

Bollywood Most Hot Actress: हर कोई जानता है कि इमरान हाशमी को बॉलीवुड का बेस्ट किसर माना जाता है. लेकिन आज हम आपको बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने इमरान हाश्मी को भी पछाड़ दिया है. दरअसल वो बॉलीवुड की ऐसी एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत में ही अपने काम में इतना बोल्ड अंदाज़ दिखाया कि हर जगह तहलका मचा दिया. एक तरफ इमरान हाशमी को इंडस्ट्री में ‘किसिंग किंग’ के नाम से जाना जाता है, वहीं असल में यह एक्ट्रेस ही सच्ची ‘किसिंग क्वीन’ हैं. हैरान कर देने वाली बात ये है कि उन्होंने एक ही फ़िल्म में 17 किसिंग सीन किए थे.

कौन है किसिंग क्वीन ?

जैसा की आप सभी जानते हैं कि एक्टिंग की दुनिया में, इमरान हाशमी के पास सीरियल किसर का टैग है. उन्हें खास तौर पर अपनी फ़िल्मों में किसिंग सीन के लिए पहचाना जाता है. लेकिन, एक ऐसी लीड एक्ट्रेस भी हैं जो बॉलीवुड की सच्चीकिसिंग क्वीनके तौर पर जानी जाती हैं. दरअसल वो अपने ऑन-स्क्रीन किसिंग सीन से ज़बरदस्त हलचल मचा देती हैं. जब भी बॉलीवुड में ऑन-स्क्रीन किसिंग सीन की बात आती है, तो सबसे पहले इमरान हाशमी का नाम ही ज़हन में आता है. लंबे समय तक, सीरियल किस का टाइटल उन्हीं के पास रहा. फिर भी, बहुत कम लोगों को पता है कि बॉलीवुड में किसिंग सीन के लिए असल में जो शख्स मशहूर है, वो कोई और नहीं बल्कि मल्लिका शेरावत हैं.

मल्लिका शेरावत ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग के क्षेत्र से की थी. हरियाणा में जन्मी मल्लिका का असली नाम रीमा लांबा है. फ़िल्म इंडस्ट्री में कदम रखने के बाद, उन्होंने अपना नाम बदलकर मल्लिका शेरावत रख लिया. उन्होंने छोटे-मोटे विज्ञापनों और म्यूज़िक वीडियो में काम करके अपने करियर की शुरुआत की. इसके बाद, धीरे-धीरे उन्होंने बॉलीवुड की ओर अपना रुख किया. मल्लिका ने 2002 में फ़िल्म ‘जीना सिर्फ़ मेरे लिए’ से हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री में डेब्यू किया. हालाँकि, इस फ़िल्म में उनका रोल काफ़ी छोटा था, और उन्हें इससे कोई खास पहचान नहीं मिली. उन्हें असली पहचान 2003 में रिलीज़ हुई फ़िल्म *ख्वाहिश* से मिली. इस फ़िल्म में उनके साथ लीड रोल में एक्टर हिमांशु मलिक थे, जो इससे पहले फ़िल्म *सिर्फ़ तुम* में नज़र आ चुके थे.

इस फिल्म में की 17 बार किस

रिलीज़ होने पर, ‘ख्वाहिश’ को मीडिया में ज़बरदस्त सुर्खियाँ मिलीं. इसकी मुख्य वजहें फ़िल्म का बोल्ड कंटेंट और मल्लिका शेरावत का बेबाक अंदाज़ था. उस दौर में जब हिंदी सिनेमा में रोमांटिक सीन आमतौर पर काफ़ी संयम के साथ दिखाए जाते थे, मल्लिका ने ऑन-स्क्रीन एक बेहद बोल्ड किरदार निभाकर सबको हैरान कर दिया. हालाँकि, सबसे ज़्यादा चर्चा उन 17 किसिंग सीन की हुई जो उन्होंने इस फ़िल्म में किए थे. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फ़िल्म ‘ख्वाहिश’ में मल्लिका और एक्टर हिमांशु मलिक के बीच 17 किसिंग सीन फ़िल्माए गए थे. उस समय, मल्लिका शेरावत ने ऐसे किसिंग सीन करने का एक रिकॉर्ड बनाया था.