5 साल में बनीं वो 4 मास्टरपीस फिल्में – 2 सुपरहिट, 2 कल्ट, कुल 43 अवॉर्ड्स और सनी देओल की मूवी को धूल चटाई!

Bollywood Must Watch Superhit Movies : साल 2000 में ऐसे ही एक राइटर ने बॉलीवुड में कदम रखा. इस स्क्रीनराइटर ने सिर्फ पांच साल में ऐसी 4 फिल्में लिखीं, जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई. वहीं दो फिल्में फ्लॉप होने के बाद भी दर्शकों के दिल में हमेशा-हमेशा के लिए बस गईं. इन फिल्मों को टीवी-यूट्यूब पर खूब देखा गया. चारों फिल्मों ने 81 से ज्यादा अवॉर्ड जीते.

By: Preeti Rajput | Published: December 29, 2025 12:42:45 PM IST

Bollywood Must Watch Superhit Movies : हर फिल्म अपनी खुद की किस्मत लेकर आती है. फिल्म के पीछे राइटर से लेकर डायरेक्टर तक खूब सारी मेहनत करते हैं. तब जाकर किसी फिल्म को सफलता मिलती है. राइटर जितनी अच्छी और किसी हुई स्क्रिप्ट लिखेगा, फिल्म के सुपरहिट होने की उम्मीद उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है. बॉलीवुड में अहमद अब्बास और वीपी साठे की जोड़ी काफी फेमस जोड़ी मानी जाती थी. 70-80 के दशक में सलीम-जावेद की लिखी स्क्रिप्ट फिल्म की सफलता की गारंटी होती थी. साल 2000 में ऐसे ही एक राइटर ने बॉलीवुड में कदम रखा. इस स्क्रीनराइटर ने सिर्फ पांच साल में ऐसी 4 फिल्में लिखीं, जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई. वहीं दो फिल्में फ्लॉप होने के बाद भी दर्शकों के दिल में हमेशा-हमेशा के लिए बस गईं. इन फिल्मों को टीवी-यूट्यूब पर खूब देखा गया. चारों फिल्मों ने 81 से ज्यादा अवॉर्ड जीते. 

2 सुपरहिट, 2 कल्ट फिल्में 

बॉलीवुड में लीक से हटकर जब भी अच्छी फिल्में बड़े पर्दे पर आई हैं, लोगों ने उनपर खूब प्यार बरसाया है. युवा स्क्रीनराइटर जयदीप साहनी ने केवल 5 साल के भीतर 4 शानदार कहानी लिखी थीं. जिसमें से दो सुपरहिट और दो कल्ट साबित हुईं. यह फिल्में थीं कंपनी (2000), बंटी और बबली (2005), खोसला का घोसला (2006) और चदे दे! इंडिया (2007). इन चारों फिल्मों ने अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर 80 से ज्यादा अवॉर्ड जीते. जिसमें दो नेशनल अवॉर्ड भी शामिल थे. 

कंपनी

सबसे पहले डायरेक्टर-प्रोड्यूसर रामगोपाल वर्मा की फिल्म ‘कंपनी’ 12 अप्रैल 2002 को रिलीज हुई थी. इस फिल्म की स्क्रिप्ट जयदीप साहनी ने लिखी थी. यह फिल्म मुंबई अंडरवर्ल्ड के दाऊद इब्राहिम-छोटा राजन के बीच गैंगवार को दिखाया था. यह फिल्म आज कल्ट मूवी बन चुकी है. इस फिल्म की कहानी, किरदार, लोकेशन काफी रियल और शानदार थे. दर्शक रील और रियल में फर्क समझने में मुश्किल का सामना कर रहे थे. इस फिल्म के प्रोड्यूसर रामगोपाल वर्मा और बोनी कपूर थे. म्यूजिक संदीप चौटाला ने दिया था फिल्म का एक गानागंदा है पर धंधा है येजयदीप साहनी ने ही लिखा था. इस फिल्म ने 25 करोड़ का वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया था. यह फिल्म केवल 8 करोड़ के बजट में बनकर तैयार हुई थी. कंपनी फिल्म को कुल 22 अवॉर्ड मिले थे. 6 फिल्मफेयर अवॉर्ड शामिल थे

बंटी और बबली

साल 2005 में जयदीप साहनी की बंटी और बबली बड़े पर्दे पर रिलीज हुई. इस फिल्म का डायरेक्शन शाद अली ने किया था. कहानी का मूल 2005 में जयदीप साहनी की लिखी एक कहानी का मूल आइडिया आदित्य चोपड़ा ने जिया था. जिसे जयदीप साहनी ने पूरा किया. इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी आदित्य चोपड़ा ही थे. इस फिल्म में अभिषेक बच्चन, रानी मुखर्जी और अमिताभ बच्चन लीड रोल में नजर आए थे. फिल्म का गाना कजरारे-कजरारे’ काफी ज्यादा पॉपूलर हुआ था. फिल्म का बजट करीब 12.5 करोड़ था. वहीं इस फिल्म ने 64 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था. 

खोसला का घोसला’

फिल्म ‘खोसला का घोसला’ साल 2006 में रिलीज हुई थी. यह फिल्म 22 सितंबर 2006 में रिलीज हुई थी. दिबाकर बनर्जी ने इस फिल्म का डायरेक्शन किया था. इस फिल्म का बजट 3.5 करोड़ था. फिल्म में अनुपम खेर, बोमन ईरानी, परवीन डबास, विनय पाठक, तारा शर्मा, रणवीर शौरी लीड रोल किरदार में नजर आए थे. खोसला का घोसला को बेस्ट फीचर फिल्म का नेशनल अवॉर्ड भी मिला था. फिल्म जयदीप साहनी ने अपने पर्सनल अनुभव के आधार पर यह फिल्म लिखी थी. फिल्म को रिलीज होने में काफी ज्यादा समय लग गया था. 

चक दे इंडिया’

10 अगस्त 2007 को रिलीज हुई ‘चक दे इंडिया’ एक स्पोर्ट्स फिल्म थी. इस फिल्म का डायरेक्शन शिमित अमीन ने किया था. यह फिल्म यशराज फिल्म्स के बैनर तले थी. जिसे आदित्य चोपड़ा ने प्रोड्यूस किया था. फिल्म में शाहरुख खान ने हॉकी कोच कबीर खान की भूमिका निभाई थी. फिल्म में किसी तरह का कोई रोमांटिक सीन या फिर गाना नहीं था. यह फिल्म करीब 22 करोड़ के बजट में बनी थी. इस फिल्म ने बड़े पर्दे पर 101 करोड़ का वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया था. फिल्म कोप्लेटफॉर्म पर कुल 43 अवॉर्ड मिले थे. सनी देओल की फिल्म ‘काफिला’ भी बड़े पर्दे पर चक दे इंडिया’ रिलीज हुई थी. शाहरुख खान की फिल्म के सामने सनी देओल की फिल्म नहीं टिक पाई.

 

