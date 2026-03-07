Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > कौन है वो एक्ट्रेस जो 18 साल में बनीं मिस यूनिवर्स, 24 में बेटी को लिया गोद, पाकिस्तानी क्रिकेटर संग जुड़ा नाम, आज भी सिंगल

कौन है वो एक्ट्रेस जो 18 साल में बनीं मिस यूनिवर्स, 24 में बेटी को लिया गोद, पाकिस्तानी क्रिकेटर संग जुड़ा नाम, आज भी सिंगल

Guess The Actress: सुष्मिता सेन ने 18 साल की उम्र में मिस यूनिवर्स का खिताब जीता और बाद में बॉलीवुड में पहचान बनाई. कई रिश्तों की चर्चा के बावजूद उन्होंने शादी नहीं की. वो दो बेटियों की सिंगल मां हैं और वेब सीरीज आर्या से सफल वापसी की.

By: sanskritij jaipuria | Published: March 7, 2026 9:20:00 AM IST

sushmita sen
sushmita sen


Guess The Actress: सुष्मिता सेन भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की जानी-मानी एक्ट्रेस हैं. उन्होंने बहुत कम उम्र में ही बड़ी उपलब्धि हासिल की थी. महज 18 साल की उम्र में उन्होंने 1994 में Miss Universe का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया. इस जीत के बाद सुष्मिता को देश-विदेश में पहचान मिली और उन्होंने फिल्मों की दुनिया में कदम रखने का फैसला किया.

You Might Be Interested In

सुष्मिता सेन ने 1996 में फिल्म Dastak से बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया. हालांकि उनकी पहली फिल्म ज्यादा सफल नहीं रही. इसके बाद भी उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन शुरुआत के सालों में उनकी कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाईं. 1999 में उन्हें पहली बड़ी सफलता फिल्म Biwi No.1 से मिली, जिसमें उनके साथ सलमान खान भी नजर आए थे. इसके बाद भी उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन कुछ फिल्में उम्मीद के मुताबिक नहीं चलीं.

 करियर की बड़ी सफलता

साल 2004 में आई फिल्म मैं हूं ना सुष्मिता सेन के करियर की सबसे बड़ी सफल फिल्मों में से एक बनी. इस फिल्म में उनकी जोड़ी शाहरुख खान के साथ दिखाई दी और लोगों ने इसे काफी पसंद किया. फिल्म का निर्देशन फराह खान ने किया था.

You Might Be Interested In

इसके बाद सुष्मिता कई अन्य फिल्मों में भी नजर आईं और धीरे-धीरे उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बना ली.

 निजी जीवन और रिश्तों की चर्चा

सुष्मिता सेन का निजी जीवन भी अक्सर चर्चा में रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका नाम कई लोगों के साथ जोड़ा गया. इनमें एक्टर रणदीप हुड्डा, फिल्म निर्देशक विक्रम भट्ट और पाकिस्तानी क्रिकेटर वसीम अकरम जैसे नाम शामिल रहे.

इसके अलावा उनका नाम कारोबारी सबीर भाटिया और ललित मोदी के साथ भी जोड़ा गया. कुछ समय तक वो मॉडल रोहमान शॉल के साथ रिश्ते में भी रहीं. हालांकि इन रिश्तों के बावजूद सुष्मिता ने शादी नहीं की.

 24 साल की उम्र में बनी मां

सुष्मिता सेन ने अपने जीवन में एक बड़ा फैसला तब लिया जब उन्होंने 24 साल की उम्र में एक बच्ची को गोद लिया. उनकी बड़ी बेटी का नाम रिनी है. बाद में 2010 में उन्होंने दूसरी बेटी अलीशा को भी गोद लिया.

आज सुष्मिता अपनी दोनों बेटियों की परवरिश एक सिंगल मां के रूप में कर रही हैं और अक्सर उनके साथ बिताए गए पलों को साझा करती रहती हैं.

 ओटीटी पर वापसी

कुछ समय फिल्मों से दूर रहने के बाद सुष्मिता सेन ने 2020 में वेब सीरीज Aarya से वापसी की. इस सीरीज में उनके अभिनय की काफी तारीफ हुई. ये शो इतना लोकप्रिय हुआ कि इसे अंतरराष्ट्रीय लेवल पर भी पहचान मिली और International Emmy Awards में नामांकन भी प्राप्त हुआ.

You Might Be Interested In
Tags: Sushmita Sen
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सिल्वर फॉइल को बनाने में कितना एल्युमिनियम यूज होता है?

March 7, 2026

संतरे से ज्यादा फायदेमंद हैं उसके छिलके, जानिए इसके लाभ

March 6, 2026

सोने से पहले बिल्कुल भी न खाएं ये 5 चीजें,...

March 6, 2026

क्या गैस सिलेंडर भी होता है एक्सपायर, जानें कैसे चेक...

March 6, 2026

गर्मियों में शरीर को ठंडा रखता है गन्ने का रस,...

March 5, 2026

श्रीलीला नहीं, इस हसीना के साथ ‘नागजिला’ में रोमांस करेंगे...

March 5, 2026
कौन है वो एक्ट्रेस जो 18 साल में बनीं मिस यूनिवर्स, 24 में बेटी को लिया गोद, पाकिस्तानी क्रिकेटर संग जुड़ा नाम, आज भी सिंगल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

कौन है वो एक्ट्रेस जो 18 साल में बनीं मिस यूनिवर्स, 24 में बेटी को लिया गोद, पाकिस्तानी क्रिकेटर संग जुड़ा नाम, आज भी सिंगल
कौन है वो एक्ट्रेस जो 18 साल में बनीं मिस यूनिवर्स, 24 में बेटी को लिया गोद, पाकिस्तानी क्रिकेटर संग जुड़ा नाम, आज भी सिंगल
कौन है वो एक्ट्रेस जो 18 साल में बनीं मिस यूनिवर्स, 24 में बेटी को लिया गोद, पाकिस्तानी क्रिकेटर संग जुड़ा नाम, आज भी सिंगल
कौन है वो एक्ट्रेस जो 18 साल में बनीं मिस यूनिवर्स, 24 में बेटी को लिया गोद, पाकिस्तानी क्रिकेटर संग जुड़ा नाम, आज भी सिंगल