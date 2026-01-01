खुशी मुखर्जी का यू-टर्न, सूर्यकुमार यादव के साथ ‘मैसेज’ विवाद पर अभिनेत्री ने दी सफाई

Khushi Mukherjee On Suryakumar Yadav: बॉलीवुड और टीवी अभिनेत्री खुशी मुखर्जी ने भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव के साथ अपने संबंधों को लेकर मचे बवाल के बाद अब एक सफाई बयान जारी किया है. दरअसल, हाल ही में, ‘एमटीवी स्प्लिट्सविला’ के दौरान दिए गए उनके बयान ने क्रिकेट जगत में एक बवाल मचा दिया था, जिसमें उन्होंने दावा करते हुए कहा था कि सूर्यकुमार यादन उन्हें मैसेज करते थे. इसके साथ ही खुशी ने इन सभी दावों से पीछे हटते हुए मामले को बाद में पूरी तरह से ‘गलतफहमी’ करार दिया था. आखिर क्या है पूरा मामला जानने के लिए पूरी खबर पढ़िए.

अभिनेत्री खुशी मुखर्जी ने दी सफाई

खुशी मुखर्जी ने एनडीटीवी से बातचीत करते हुए इस मामले में उन्हें सफाई दी. जिसपर उन्होंने कहा कि उनके और सूर्यकुमार के बीच कभी बी किसी तरह का कोई भी रोमाटिंक रिश्ता था ही नहीं. साथ ही उन्होंने कहा कि उनके पिछले बयानों को तोड़-मरोड़कर सोशल मीडिया पर और लोगों के सामने पेश करने की कोशिश की गई है. एक्ट्रेस के मुताबिक, वे केवल दोस्तों की तरह ही बात किया करते थे, उनके बीच में किसी भी तरह का कोई संपर्क नहीं था. हालाँकि, दिलचस्प बात तो यह है कि खुशी मुखर्जी ने यह भी दावा करते हुए बताया कि इस पूरे विवाद के दौरान उनका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया था, जिसकी वजह से यह अफवाहें उड़ने लगी थी.

विश्व कप से पहले कप्तानी पर संकट के कयास

यह विवाद ऐसे समय में सामने आया जब टी20 विश्व कप 2026 की शुरुआत में बेहद कम समय बचा है. इसके अलावा सूर्यकुमार यादव वर्तमान में भारतीय टीम की कप्तानी संभालने में जुटे हुए हैं. तो वहीं, दूसरी तरफ खेल गलियारों में यह चर्चा थी कि इस तरह के निजी विवादों का असर उनकी कप्तानी के साथ-साथ टीम में चयन पर भी पूरी तरह से पड़ सकता है. लेकिन, खुशी की ताजा सफाई के बाद इन अटकलों पर अब पूरी तरह से पूर्ण विराम लग गया है. तो वहीं, खुशी ने टीम इंडिया और कप्तान सूर्या को आगामी टूर्नामेंट के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं भी दी हैं.

क्रिकेटर्स को डेट करने से किया पूरी तरह से इनकार

यह कोई पहली बार नहीं है जब खुशी ने कहा था कि कई क्रिकेटर्स उनके पीछे पड़े हैं, लेकिन वे किसी खिलाड़ी को डेट नहीं करना चाहतीं है. इतना ही नहीं उन्होंने यह भी साफ करते हुए कहा था कि वह नहीं चाहतीं कि उनका नाम किसी के साथ जोड़ा जाए. तो वहीं, दूसरी तरफ सूर्यकुमार यादव अपनी पत्नी देविशा के साथ एक खुशहाल वैवाहिक जीवन बिता रहे हैं, जिनसे उन्होंने लंबे समय तक डेटिंग के बाद शादी की थी.