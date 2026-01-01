Home > एंटरटेनमेंट > खुशी मुखर्जी का यू-टर्न, सूर्यकुमार यादव के साथ ‘मैसेज’ विवाद पर अभिनेत्री ने दी सफाई

खुशी मुखर्जी का यू-टर्न, सूर्यकुमार यादव के साथ ‘मैसेज’ विवाद पर अभिनेत्री ने दी सफाई

बॉलीवुड एक्ट्रेस खुशी मुखर्जी (Bollywood Actress Khushi Mukherjee) ने भारतीय टी20 टीम के कप्तान (India T-20 Team Captain) सूर्यकुमार यादव (Surya Kumar Yadav) के साथ अपने संबंधों को लेकर एक बयान जारी किया है.

By: DARSHNA DEEP | Published: January 1, 2026 3:27:06 PM IST

Khushi Mukherjee On Suryakumar Yadav
Khushi Mukherjee On Suryakumar Yadav


Khushi Mukherjee On Suryakumar Yadav: बॉलीवुड और टीवी अभिनेत्री खुशी मुखर्जी ने भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव के साथ अपने संबंधों को लेकर मचे बवाल के बाद अब एक सफाई बयान जारी किया है. दरअसल, हाल ही में, ‘एमटीवी स्प्लिट्सविला’ के दौरान दिए गए उनके बयान ने क्रिकेट जगत में एक बवाल मचा दिया था, जिसमें उन्होंने दावा करते हुए कहा था कि सूर्यकुमार यादन उन्हें मैसेज करते थे. इसके साथ ही खुशी ने इन सभी दावों से पीछे हटते हुए मामले को बाद में पूरी तरह से ‘गलतफहमी’ करार दिया था. आखिर क्या है पूरा मामला जानने के लिए पूरी खबर पढ़िए. 

You Might Be Interested In

अभिनेत्री खुशी मुखर्जी ने दी सफाई 

खुशी मुखर्जी ने एनडीटीवी से बातचीत करते हुए इस मामले में उन्हें सफाई दी. जिसपर उन्होंने कहा कि उनके और सूर्यकुमार के बीच कभी बी किसी तरह का कोई भी रोमाटिंक रिश्ता था ही नहीं. साथ ही उन्होंने कहा कि उनके पिछले बयानों को तोड़-मरोड़कर सोशल मीडिया पर और लोगों के सामने पेश करने की कोशिश की गई है. एक्ट्रेस के मुताबिक, वे केवल दोस्तों की तरह ही बात किया करते थे, उनके बीच में किसी भी तरह का कोई संपर्क नहीं था. हालाँकि, दिलचस्प बात तो यह है कि खुशी मुखर्जी ने यह भी दावा करते हुए बताया कि इस पूरे विवाद के दौरान उनका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया था, जिसकी वजह से यह अफवाहें उड़ने लगी थी. 

विश्व कप से पहले कप्तानी पर संकट के कयास

यह विवाद ऐसे समय में सामने आया जब टी20 विश्व कप 2026 की शुरुआत में बेहद कम समय बचा है. इसके अलावा  सूर्यकुमार यादव वर्तमान में भारतीय टीम की कप्तानी संभालने में जुटे हुए हैं. तो वहीं, दूसरी तरफ खेल गलियारों में यह चर्चा थी कि इस तरह के निजी विवादों का असर उनकी कप्तानी के साथ-साथ टीम में चयन पर भी पूरी तरह से पड़ सकता है. लेकिन, खुशी की ताजा सफाई के बाद इन अटकलों पर अब पूरी तरह से पूर्ण विराम लग गया है. तो वहीं,  खुशी ने टीम इंडिया और कप्तान सूर्या को आगामी टूर्नामेंट के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं भी दी हैं. 

You Might Be Interested In

क्रिकेटर्स को डेट करने से किया पूरी तरह से इनकार

यह कोई पहली बार नहीं है जब खुशी ने कहा था कि कई क्रिकेटर्स उनके पीछे पड़े हैं, लेकिन वे किसी खिलाड़ी को डेट नहीं करना चाहतीं है. इतना ही नहीं उन्होंने यह भी साफ करते हुए कहा था कि वह नहीं चाहतीं कि उनका नाम किसी के साथ जोड़ा जाए. तो वहीं, दूसरी तरफ सूर्यकुमार यादव अपनी पत्नी देविशा के साथ एक खुशहाल वैवाहिक जीवन बिता रहे हैं, जिनसे उन्होंने लंबे समय तक डेटिंग के बाद शादी की थी. 

You Might Be Interested In
Tags: Celebrity Relationship Rumorsentertainment newsKhushi MukherjeeSURYAKUMAR YADAVSuryakumar Yadav Dating Rumours
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

इस सर्दी करीना कपूर जैसे दिखना है? ये 10 विंटर...

January 1, 2026

नए साल 2026 की सबसे भव्य आतिशबाजी, इन 9 देशों...

December 31, 2025

‘स्ट्रेंजर थिंग्स’ सीज़न 5 के अलावा ज़रूर देखें ये 10...

December 31, 2025

BTS के V का ऐसा फैशन स्टाइल, जिसे देख दुनिया...

December 31, 2025

गोलगप्पे या स्ट्रीट फूड खाने से पहले दो बार सोच...

December 31, 2025

Fit After 40: इन सितारों ने 40 के बाद हासिल...

December 30, 2025
खुशी मुखर्जी का यू-टर्न, सूर्यकुमार यादव के साथ ‘मैसेज’ विवाद पर अभिनेत्री ने दी सफाई

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

खुशी मुखर्जी का यू-टर्न, सूर्यकुमार यादव के साथ ‘मैसेज’ विवाद पर अभिनेत्री ने दी सफाई
खुशी मुखर्जी का यू-टर्न, सूर्यकुमार यादव के साथ ‘मैसेज’ विवाद पर अभिनेत्री ने दी सफाई
खुशी मुखर्जी का यू-टर्न, सूर्यकुमार यादव के साथ ‘मैसेज’ विवाद पर अभिनेत्री ने दी सफाई
खुशी मुखर्जी का यू-टर्न, सूर्यकुमार यादव के साथ ‘मैसेज’ विवाद पर अभिनेत्री ने दी सफाई