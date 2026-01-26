Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > Border-2 Collection Day 3: बार्डर-2 ने तीसरे दिन भी छापा मोटा पैसा, 100 करोड़ पार कर गई फिल्म, जानें कलेक्शन

Border-2 Box Office Collection Day 3: बार्डर-2 का क्रेज लोगों में बढ़ता ही जा रहा है. बढ़ी संख्या में लोग थिएटर पहुंच रहे हैं. साथ ही तीसरे दिन का कलेक्शन भी आ गया है, तो आइए जानते हैं कि फिल्म ने तीसरे दिन कितनी कमाई की है-

By: sanskritij jaipuria | Last Updated: January 26, 2026 11:01:43 AM IST

border 2 day 3 collection
border 2 day 3 collection


Border-2 Box Office Collection Day 3: सनी देओल की फिल्म बॉर्डर-2 रिलीज डे से ही तबाही मचा रही है. लोग इस फिल्म को काफी पसंद कर रहे हैं और काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है. ये फिल्म युद्ध पर आधारित है और 23 जनवरी को यानी गणतंत्र दिवस से तीन दिन पहली रिलीज हुई है. इस वजह से भी फिल्म को काफी फायदा हो रहा है. छुट्टी की वजह से लोग थिएटर जा रहे हैं.

फिल्म ने रिलीज के पहले ही दिन ठीक-ठाक कमाई की थी. शनिवार को दर्शकों की संख्या और बढ़ी और रविवार को तो कमाई में बड़ा उछाल देखने को मिला. तीसरे दिन फिल्म की रफ्तार और तेज हो गई. रिपोर्ट के अनुसार, रविवार को फिल्म ने करीब 51 करोड़ रुपये का कारोबार किया. अभी दिन के सभी शो पूरे नहीं हुए थे, इसलिए ये आंकड़ा और बढ़ सकता है. तीन दिनों में फिल्म की कुल कमाई लगभग 117.50 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है. इतने कम समय में ये आंकड़ा हासिल करना किसी भी फिल्म के लिए बड़ी बात मानी जाती है.

 दिन के हिसाब से कमाई

फिल्म की अब तक की कमाई इस तरह रही:

 पहला दिन (शुक्रवार): 30 करोड़ रुपये
 दूसरा दिन (शनिवार): 36.5 करोड़ रुपये
 तीसरा दिन (रविवार): 51 करोड़ रुपये

 दर्शकों की मौजूदगी बनी हुई है

रविवार को हिंदी क्षेत्रों में सिनेमाघरों में औसतन करीब 31 प्रतिशत सीटें भरी रहीं. मल्टीप्लेक्स के साथ-साथ सिंगल स्क्रीन थिएटरों में भी दर्शकों की संख्या ठीक रही. खासकर उत्तर भारत में फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है.

 बॉर्डर 2 से जुड़ी अहम जानकारी

इस फिल्म का निर्माण निधि दत्ता ने किया है, जो 1997 में आई बॉर्डर के निर्देशक जे.पी. दत्ता की बेटी हैं. फिल्म का निर्देशन अनुराग सिंह ने किया है. मेन भूमिकाओं में सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी नजर आते हैं. इनके अलावा मोना सिंह, सोनम बाजवा, मेदha राणा सहित कई अन्य कलाकार भी फिल्म का हिस्सा हैं.

क्या है बॉर्डर 2 की कहानी

बॉर्डर 2 की कहानी 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध पर आधारित है. फिल्म में अलग-अलग मोर्चों पर लड़ने वाले सैनिकों की बहादुरी को दिखाया गया है और ये बताया गया है कि युद्ध के समय देश के लिए सैनिक किस तरह अपने कर्तव्य निभाते हैं.

 

