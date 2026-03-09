Dhurandhar 2 Advance Booking: रणवीर सिंह की धमाकेदार वापसी, धुरंधर 2 के एडवांस बुकिंग्स ने तोड़े रिकॉर्ड, 2 लाख से ज्यादा की बेंची टिकटे

Dhurandhar 2 Advance Booking: दिसंबर में आदित्य धर की धुरंधर ने सिनेमाघरों में रिलीज होते ही तहलका मचा दिया था. अब जब इसके सीक्वल धुरंधर: द रिवेंज की रिलीज बस कुछ ही दिनों दूर है, लगता है कि ये भी पहले पार्ट की तरह ही एक जबरदस्त हिट बनने वाला है. पिछले हफ्ते जब फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ, उसके बाद प्रीव्यू शो की एडवांस बुकिंग्स भी खुल गईं. हालांकि फिलहाल टिकटें केवल 18 मार्च (बुधवार) के कुछ चुनिंदा शो के लिए उपलब्ध हैं, फिर भी कलेक्शन ने कई फिल्मों के ओपनिंग डे रिकॉर्ड्स को पार कर लिया है.

धुरंधर 2 की एडवांस बुकिंग्स 7 मार्च को ट्रेलर रिलीज के बाद सुबह 11:01 बजे शुरू हुईं. मात्र 24 घंटों में, सिर्फ BookMyShow पर ही 87,000 टिकटें बिक गईं. 9 मार्च की सुबह तक ये संख्या 1.5 लाख तक पहुंच गई और कुल मिलाकर 2 लाख से ज्यादा टिकटें बिक चुकी थीं. Sacnilk के अनुसार, फिल्म के प्रीमियर शो में पूरे भारत में 2.06 लाख टिकटें बिक चुकी हैं और ₹12.29 करोड़ की कमाई हो चुकी है. जहां अधिकांश कमाई हिंदी वर्जन से हुई है, वहीं तमिल डब ने उम्मीदों से ज्यादा प्रदर्शन किया और प्रीव्यू शो से लगभग ₹10 लाख कमाए.

बॉलीवुड प्रीमियर कलेक्शन का नया रिकॉर्ड

धुरंधर: द रिवेंज अब बॉलीवुड फिल्मों के प्रीमियर शो के कलेक्शन में नया रिकॉर्ड बना चुका है, और Stree 2 के ₹10 करोड़ के आंकड़े को पार कर दिया है. प्रीमियर अभी 9 दिन दूर है, इसलिए ये संख्या और बढ़ने की पूरी संभावना है.

सिर्फ प्रीमियर डे की एडवांस बुकिंग से ही धुरंधर 2 ने कई बॉलीवुड फिल्मों के ओपनिंग डे कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है. ₹12.29 करोड़ की कमाई Shahid Kapoor की O Romeo और Tiger Shroff की Baaghi 4 से ज्यादा है, जो क्रमशः ₹9 करोड़ और ₹12 करोड़ के आसपास ओपनिंग डे पर कमाई कर पाई थीं.

धुरंधर 2: कहानी और कलाकार

धुरंधर और धुरंधर 2 दोनों को एक ही फिल्म के रूप में शूट किया गया था, लेकिन पार्ट 1 की रिलीज़ से कुछ हफ्ते पहले इसे दो भागों में विभाजित कर दिया गया. धुरंधर 2 में Ranveer Singh वापसी कर रहे हैं, जिन्होंने हामजा उर्फ जसकीरत का किरदार निभाया है, जो कराची में एक भारतीय जासूस है. सीक्वल में उनकी कहानी और 26/11 के आतंकवादी हमलों के बाद लयारी गैंग्स से उनकी बदला लेने की कहानी दिखाई जाएगी. इसके साथ ही Arjun Rampal, Sanjay Dutt, R Madhavan, Danish Pandor, Rakesh Bedi, और Sara Arjun भी फिल्म में लौट रहे हैं. ये फिल्म सिनेमाघरों में 19 मार्च को रिलीज़ हो रही है.