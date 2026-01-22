Dhurandhar Ott Release: करोड़ों कमाने वाली ‘धुरंधर’ अब इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर मचाएगी गदर, जानें कब होगी स्ट्रीम?

Dhurandhar Ott Release: उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक के बाद धुरंधर आदित्य धर की दूसरी शानदार और सफल फिल्म है. इस फिल्म ने लोगों को खूब एंटरटेन कराया है, खासकर अक्षय खन्न की एक्टिंग लोगों को काफी पसंद आई. फिल्म का टाइम इतना ज्यादा होने के बाद भी इस फिल्म ने किसी को भी बोर नहीं होने दिया. इस वक्त धुरंधर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है. इस फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 879 करोड़ रुपये कमा लिए और वर्ल्डवाइड की बात करें तो वहां पर 1325 करोड़ से ऊपर है. लेकिन अफसोस अब कुछ दिनों में ये फिल्म थिएटर से हटने वाली है और ओटीटी पर आएगी.

जल्द थिएटर से हटने वाली है धुरंधर

बॉडर-2 के सिनेमाघर में रिलीज होने के कुछ दिनों में ही धुरंधर ओटीटी पर आ जाएगी. थिएटर में इस फिल्म ने खूब नाम कमाया है और लोगों को एंटरटेन किया है. वीक डे हो या वीकेंड थिएटर भरे ही रहते थे. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बॉडर-2 के साथ-साथ रानी मुखर्जी की मर्दानी 3 भी रिलीज हो रही है और अब थिएटर के बाद धुंरंधर ओटीटी पर गदर मचाएगी.

किस प्लेटफॉर्म पर आएगी धुरंधर?

इकोनॉमिक्स टाइम्स की माने तो रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर सिनेमाघरों से हटने के बाद नेटफ्लिक्स पर आ सकती है. खबरे हैं कि ये 30 जनवरी को ओटीटी पर आ सकती है, लेकिन अभी इसकी अनाउंसमेंट ऑफिशियली नहीं हुई है.

धुरंधर 2 कब रिलीज होगी?

धुरंधर के रिलीज होने से पहले और बाद दोनों टाइम काफी बज रहा है. अब भले ही ये फिल्म सिनेमाघरों से हट जाएगी लेकिन इसका क्रेज अभी खत्म नहीं होगा. इसकी वजह है इसका दूसरा पार्ट. धुरंधर पार्ट 2, 19 मार्च को बड़े पर्दे पर आएगी. इस फिल्म का क्लैश टॉक्सिक से होगा.