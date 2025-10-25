Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > फिल्म इंडस्ट्री में उठी 8 घंटे की शिफ्ट की मांग! अब नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने तोड़ी चुप्पी कही ऐसी बात…

फिल्म इंडस्ट्री में उठी 8 घंटे की शिफ्ट की मांग! अब नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने तोड़ी चुप्पी कही ऐसी बात…

दीपिका पादुकोण ने 8 घंटे की शिफ्ट की मांग पर बहस छेड़ी. नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि काम के घंटे सबके लिए आरामदायक होने चाहिए ताकि थकान के बिना बेहतर काम हो सके.

By: sanskritij jaipuria | Published: October 25, 2025 10:29:47 AM IST

फिल्म इंडस्ट्री में उठी 8 घंटे की शिफ्ट की मांग! अब नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने तोड़ी चुप्पी कही ऐसी बात…

बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने हाल ही में फिल्म इंडस्ट्री में काम के घंटों को लेकर चल रही चर्चा पर अपनी राय रखी है. ये चर्चा तब शुरू हुई जब एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने 8 घंटे की शिफ्ट की मांग की और इसी कारण से उन्होंने दो बड़ी फिल्मों स्पिरिट और काल्कि 2898 ए.डी. — से किनारा कर लिया था.

दीपिका पादुकोण ने उठाया था सवाल

दीपिका ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि फिल्म इंडस्ट्री में काम के घंटे तय होने चाहिए ताकि कलाकारों को पर्याप्त आराम मिल सके. उन्होंने बताया कि कई बड़े पुरुष एक्टर सालों से 8 घंटे काम कर रहे हैं, लेकिन जब किसी महिला कलाकार ने यही बात कही, तो उसे ‘पुशीय’ या ‘ज्यादा मांग करने वाली’ कह दिया गया.

You Might Be Interested In

दीपिका ने कहा था, ‘अगर एक महिला होने के नाते मेरी ये बात किसी को ज्यादा लगती है, तो भी ठीक है. लेकिन ये कोई नई बात नहीं है. कई सुपरस्टार्स सालों से सोमवार से शुक्रवार सिर्फ 8 घंटे काम करते हैं और वीकेंड पर आराम करते हैं.’

नवाजुद्दीन ने भी दी अपनी राय

इस मुद्दे पर जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी से बात की गई, तो उन्होंने बहुत सहज जवाब दिया. उन्होंने इंडिया टुडे से कहा, ‘मुझे इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि जो भी काम के घंटे सबके लिए आरामदायक हों, वही तय किए जाने चाहिए. ऐसा होना चाहिए कि कलाकार थके नहीं और अपना काम आसानी से पूरा कर सके.’ उनका कहना था कि हर किसी की सहूलियत अलग होती है, इसलिए काम का माहौल ऐसा होना चाहिए जो सबके लिए सुखद हो.

दीपिका की जगह त्रिप्ती डिमरी बनीं नई हिरोइन

दीपिका के स्पिरिट छोड़ने के बाद त्रिप्ती डिमरी को फिल्म में उनकी जगह साइन किया गया है. इस फिल्म में प्रभास मेन रोल में नजर आएंगे. ये फिल्म बड़े बजट और एक्शन से भरपूर बताई जा रही है.

 नवाजुद्दीन की हालिया फिल्म ‘थम्मा’

काम के मोर्चे पर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म ‘थम्मा’ में नजर आए. इस फिल्म में उनके साथ आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना भी मेन में हैं. ये फिल्म 21 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और लोगों से अच्छा रिस्पॉन्स पा रही है.

फिल्म इंडस्ट्री में काम के घंटों को लेकर चल रही ये बहस सिर्फ कलाकारों के लिए नहीं, बल्कि पूरी टीम के लिए जरूरी है. नवाजुद्दीन सिद्दीकी और दीपिका पादुकोण दोनों की राय इस बात की ओर इशारा करती है कि आरामदायक कार्य वातावरण ही बेहतर प्रदर्शन की कुंजी है. जब कलाकार शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, तभी वे अपने किरदारों को और निखार पाएंगे.

Tags: bollywood newsDeepika Padukoneentertainment newsnawazuddin siddiqui
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कुरकुरी बाहर और सॉफ्ट अंदर, चीज बॉल्स बनाने का आसान...

October 25, 2025

थाईलैंड घूमने का बना रहे हैं प्लान? तो इन 6...

October 24, 2025

ये हैं हिमाचल की 7 हिडेंन जगहें, जहां कम भीड़-भाड़...

October 24, 2025

सिर्फ 20 मिनट की नींद कर सकती है कमाल, जानें...

October 24, 2025

क्या 10,000 कदम रोज चलने से फिटनेस बनी रहती है?

October 24, 2025

इन वजहों से स्किन दिखने लगती है सुस्त और डल

October 24, 2025
फिल्म इंडस्ट्री में उठी 8 घंटे की शिफ्ट की मांग! अब नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने तोड़ी चुप्पी कही ऐसी बात…

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

फिल्म इंडस्ट्री में उठी 8 घंटे की शिफ्ट की मांग! अब नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने तोड़ी चुप्पी कही ऐसी बात…
फिल्म इंडस्ट्री में उठी 8 घंटे की शिफ्ट की मांग! अब नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने तोड़ी चुप्पी कही ऐसी बात…
फिल्म इंडस्ट्री में उठी 8 घंटे की शिफ्ट की मांग! अब नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने तोड़ी चुप्पी कही ऐसी बात…
फिल्म इंडस्ट्री में उठी 8 घंटे की शिफ्ट की मांग! अब नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने तोड़ी चुप्पी कही ऐसी बात…