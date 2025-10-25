फिल्म इंडस्ट्री में उठी 8 घंटे की शिफ्ट की मांग! अब नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने तोड़ी चुप्पी कही ऐसी बात…

बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने हाल ही में फिल्म इंडस्ट्री में काम के घंटों को लेकर चल रही चर्चा पर अपनी राय रखी है. ये चर्चा तब शुरू हुई जब एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने 8 घंटे की शिफ्ट की मांग की और इसी कारण से उन्होंने दो बड़ी फिल्मों स्पिरिट और काल्कि 2898 ए.डी. — से किनारा कर लिया था.

दीपिका पादुकोण ने उठाया था सवाल

दीपिका ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि फिल्म इंडस्ट्री में काम के घंटे तय होने चाहिए ताकि कलाकारों को पर्याप्त आराम मिल सके. उन्होंने बताया कि कई बड़े पुरुष एक्टर सालों से 8 घंटे काम कर रहे हैं, लेकिन जब किसी महिला कलाकार ने यही बात कही, तो उसे ‘पुशीय’ या ‘ज्यादा मांग करने वाली’ कह दिया गया.

दीपिका ने कहा था, ‘अगर एक महिला होने के नाते मेरी ये बात किसी को ज्यादा लगती है, तो भी ठीक है. लेकिन ये कोई नई बात नहीं है. कई सुपरस्टार्स सालों से सोमवार से शुक्रवार सिर्फ 8 घंटे काम करते हैं और वीकेंड पर आराम करते हैं.’

नवाजुद्दीन ने भी दी अपनी राय

इस मुद्दे पर जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी से बात की गई, तो उन्होंने बहुत सहज जवाब दिया. उन्होंने इंडिया टुडे से कहा, ‘मुझे इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि जो भी काम के घंटे सबके लिए आरामदायक हों, वही तय किए जाने चाहिए. ऐसा होना चाहिए कि कलाकार थके नहीं और अपना काम आसानी से पूरा कर सके.’ उनका कहना था कि हर किसी की सहूलियत अलग होती है, इसलिए काम का माहौल ऐसा होना चाहिए जो सबके लिए सुखद हो.

दीपिका की जगह त्रिप्ती डिमरी बनीं नई हिरोइन

दीपिका के स्पिरिट छोड़ने के बाद त्रिप्ती डिमरी को फिल्म में उनकी जगह साइन किया गया है. इस फिल्म में प्रभास मेन रोल में नजर आएंगे. ये फिल्म बड़े बजट और एक्शन से भरपूर बताई जा रही है.

नवाजुद्दीन की हालिया फिल्म ‘थम्मा’

काम के मोर्चे पर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म ‘थम्मा’ में नजर आए. इस फिल्म में उनके साथ आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना भी मेन में हैं. ये फिल्म 21 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और लोगों से अच्छा रिस्पॉन्स पा रही है.

फिल्म इंडस्ट्री में काम के घंटों को लेकर चल रही ये बहस सिर्फ कलाकारों के लिए नहीं, बल्कि पूरी टीम के लिए जरूरी है. नवाजुद्दीन सिद्दीकी और दीपिका पादुकोण दोनों की राय इस बात की ओर इशारा करती है कि आरामदायक कार्य वातावरण ही बेहतर प्रदर्शन की कुंजी है. जब कलाकार शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, तभी वे अपने किरदारों को और निखार पाएंगे.