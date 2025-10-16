एजाज खान ने प्रेमानंद महाराज को किडनी देने की जताई इच्छा, अब तक कई मुस्लिम दे चुके हैं ऑफर, संत कर रहे इनकार?

Premanand Maharaj Ji : वृंदावन के फेमस संत प्रेमानंद महाराज का एक वीडियो हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें वे बेहद कमजोर और अस्वस्थ नजर आ रहे थे. सूजा हुआ चेहरा, लाल आंखें और बिखरे बाल ये फोटो उनके स्वास्थ्य की गंभीर स्थिति को बयां कर रही थी. उन्होंने वीडियो में खुद बताया कि उनकी दोनों किडनियां फेल हो चुकी हैं और अब कोई इलाज संभव नहीं है. इस भावुक स्थिति में देशभर से लोग उनके प्रति सहानुभूति और श्रद्धा प्रकट कर रहे हैं.

रियलिटी टीवी स्टार और एक्टर एजाज खान ने एक वीडियो शेयर करते हुए प्रेमानंद महाराज को अपनी किडनी देने की इच्छा जताई. उन्होंने कहा, ‘अस्सलाम अलैकुम यारों… प्रेमानंद महाराज जी एक ऐसी शख्सियत हैं, जिन्होंने कभी किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोला, किसी को नहीं भड़काया. मेरा दिल करता है कि अगर मेरी किडनी उनसे मैच हो जाए, तो मैं उन्हें अपनी एक किडनी देना चाहता हूं.’ एजाज ने ये भी कहा कि वे जल्द ही महाराज जी से मिलने की योजना बना रहे हैं और उन्होंने लोगों से उनके लिए दुआ करने की अपील की, कि वो सौ साल जिएं और देश के लिए प्रेरणा बने रहें.

राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी की मुलाकात

कुछ दिन पहले बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा भी प्रेमानंद महाराज से मिलने वृंदावन पहुंचे थे. बातचीत के दौरान जब महाराज ने बताया कि उनकी किडनियां बीते 10 सालों से खराब हैं, तब राज कुंद्रा भावुक हो उठे. उन्होंने कहा कि अगर संभव हो, तो वे अपनी एक किडनी उन्हें देना चाहेंगे. इस पर महाराज ने मुस्कराते हुए कहा कि इतना भर काफी है कि आप खुश रहें.

मध्य प्रदेश से आरिफ चिश्ती की पहल

इटारसी, मध्य प्रदेश के रहने वाले एक मुस्लिम युवक आरिफ चिश्ती ने स्थानीय कलेक्टर को पत्र लिखकर प्रेमानंद महाराज को अपनी किडनी देने की इच्छा जताई थी. उन्होंने इस पहल को हिंदू-मुस्लिम एकता का प्रतीक बताया. जब ये जानकारी महाराज तक पहुंची, तो उन्होंने आरिफ को धन्यवाद देते हुए किडनी लेने से मना कर दिया.

मेहनाज खान का समर्पण भाव

नरसिंहपुर जिले की सामाजिक कार्यकर्ता और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एंबेसडर मेहनाज खान ने भी अगस्त महीने में किडनी देने की पेशकश की थी. उन्होंने कहा कि महाराज केवल एक धर्म के नहीं बल्कि पूरे समाज के मार्गदर्शक हैं और उनका जीवन सभी के लिए प्रेरणा है. इसलिए उनकी रक्षा के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती हैं.

प्रयागराज के युवक ने मदीना में की दुआ

प्रयागराज के सूफियान नामक युवक ने मदीना से एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें वो प्रेमानंद महाराज की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की दुआ करते नजर आए. उन्होंने कहा कि महाराज हिंदुस्तान के नेक इंसान हैं. हालांकि वीडियो को लेकर कुछ विवाद हुआ, जिसके बाद उन्होंने वो वीडियो हटा लिया.

क्या है प्रेमानंद महाराज की बीमारी?

प्रेमानंद महाराज को पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज (Polycystic Kidney Disease) है, जो एक जन्मजात बीमारी होती है. इसमें किडनी में छोटे-छोटे पानी से भरे सिस्ट बनते हैं, जो धीरे-धीरे बढ़ते जाते हैं और किडनी की कार्यक्षमता को प्रभावित करते हैं. बताया जाता है कि करीब 20 साल पहले उन्हें इस बीमारी का पता चला था और डॉक्टरों ने तब सिर्फ 2-3 साल की उम्र की उम्मीद जताई थी. महाराज जी की डायलिसिस नियमित रूप से होती है और उन्होंने हाल ही में बताया कि अब ये रोजाना करना पड़ता है.

