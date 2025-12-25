3 शादीशुदा पुरुषों से थे ‘नाजायज’ संबंध, फिर भी नहीं बसा घर; 50 की उम्र में भी शादी के लिए तैयार है ये खूबसूरत हसीना?

Bollywood 90s Actress: साउथ से लेकर बॉलीवुड इंडस्ट्री तक अपनी शानदार एक्टिंग से पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस ने काफी कामयाबी हासिल की. उनकी एक्टिंग और खूबसूरती के हजारों लोग दीवाने थे. एक्ट्रेस की उम्र 50 साल हो चुकी हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक शादी नहीं की है. हालांकि, इस हसीना का 4 मर्दों के साथ अफेयर रहा है. इस एक्ट्रेस का नाम हमेशा शादीशुदा मर्दों से जुड़ा था. हालांकि, उनकी शादी किसी से नहीं हुई.

कई फिल्मों में किया काम

फिल्म इंडस्ट्री की खूबसूरत एक्ट्रेसेस में शामिल नगमा ने अपने करियर में तमाम सुपरहिट फिल्मों में काम किया है. नगमा ने अपनी शानदार एक्टिंग से फैंस का दिल जीत लिया है. वह ‘यलगार’, ‘बागी’ और ‘सुहाग’ जैसी शानदार फिल्मों में काम कर चुकी हैं. नगमा के करियर की बात करें, तो उन्होंने साल 1990 में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थीं.

किस उम्र में शादी करेंगी ये हसीना?

बॉलीवुड की जानी-मानी एक्ट्रेस नगमा शादी के लिए तैयार हैं. पिछले साल खबर आई थी कि वह जल्द शादी करने वाली हैं. जिसके बाद लोग यह जानने के लिए उत्सुक हुए कि नगमा कब शादी कर रही हैं, किससे शादी कर रही हैं? बता दें कि, नगमा तीन शादीशुदा मर्दों के साथ रिलेशन में रह चुकी हैं. लेकिन इसके बावजूद वह किसी से भी शादी नहीं कर पाईं.

रिलेशन नहीं किया ऑफिशियल

नगमा सलमान, शाहरुख जैसे बड़े सितारों के साथ काम कर चुकी है. नगमा का नाम भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन सौरव गांगुली से जुड़ चुका है. उस दौरान सौरव गांगुली शादीशुदा थे. उस समय जब क्रिकेटर का परफॉर्मेंस डगमगाया तो लोगों ने नगमा को ट्रोल करना शुरु कर दिया था. जिसके बाद दोनों ने दूरी बना ली थी.

शादीशुदा मर्दों संग लिंकअप

नगमा का शादीशुदा एक्टर रवि किशन के साथ भी जुड़ चुका है. दोनों के अफेयर के खूब चर्चे हो रहे हैं. हालांकि नगमा ने साफ कर दिया था कि उनका रवि किशन के साथ कोई रिश्ता नहीं है. नगमा का शरत कुमार के साथ भी रिश्ता रह चुका है. शरत कुमार के तलाक के पीछे का कारण भी नगमा ही थीं. लेकिन बाद में दोनों अलग हो गए. नगमा का एक्टर और सिंगर मनोज तिवारी के संग भी नाम जुड़ चुका है. इस पर नगमा ने कहा कि वह सिर्फ उनके साथ काम कर रही हैं. हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है.