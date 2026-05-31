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‘आश्रम’ नहीं, 2017 की इस फिल्म ने बदली थी बॉबी देओल की किस्मत, ये एक्टर बना भगवान

संघर्ष के दौर से गुजर रहे बॉबी देओल के लिए 2017 की ये फिल्म बड़ा मोड़ साबित हुई. बाद में सलमान खान के साथ रेस 3 ने उन्हें नई पहचान दिलाई और वे दमदार विलेन बनकर फिर चमक उठे.

By: Sanskriti Jaipuria | Published: May 31, 2026 11:49:25 AM IST

‘आश्रम’ नहीं, 2017 की इस फिल्म ने बदली थी बॉबी देओल की किस्मत, ये एक्टर बना भगवान


Bobby Deol: बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल आज इंडस्ट्री के सबसे चर्चित कलाकारों में गिने जाते हैं. हाल के सालों में उन्होंने अपने दमदार किरदारों और अलग-अलग भूमिकाओं के जरिए लोगों का भरपूर प्यार हासिल किया है. खास तौर पर वेब सीरीज ‘आश्रम’ के बाद उनके करियर को नई दिशा मिली, लेकिन दिलचस्प बात ये है कि बॉबी अपने करियर में बदलाव का श्रेय किसी सुपरहिट प्रोजेक्ट को नहीं, बल्कि साल 2017 में आई एक ऐसी फिल्म को देते हैं जिसे बॉक्स ऑफिस पर अपेक्षित सफलता नहीं मिली थी.

 ‘पोस्टर बॉयज’ ने दिया नया कॉन्फिडेंस

साल 2017 में रिलीज हुई ‘पोस्टर बॉयज’ में बॉबी देओल के साथ उनके बड़े भाई सनी देओल और एक्टर श्रेयस तलपड़े नजर आए थे. इस फिल्म के जरिए श्रेयस तलपड़े ने निर्देशन की दुनिया में कदम रखा था. उन्होंने फिल्म को निर्देशित करने के साथ इसकी कहानी लिखने और निर्माण में भी अहम भूमिका निभाई थी. ये फिल्म लोकप्रिय मराठी फिल्म ‘पोस्टर बॉयज’ का ऑफिशियल हिंदी वर्जन थी.

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फिल्म की कहानी एक वास्तविक घटना से प्रेरित मानी जाती है. इसमें तीन आम लोगों की जिंदगी उस समय उलझ जाती है जब सरकारी नसबंदी अभियान के पोस्टरों पर उनकी तस्वीरें छप जाती हैं. इसके बाद शुरू होता है गलतफहमियों, हास्य और अप्रत्याशित घटनाओं का सिलसिला. फिल्म को लोगों से मिश्रित प्रतिक्रिया मिली, लेकिन इसने बॉबी देओल को आगे बढ़ने का आत्मविश्वास जरूर दिया.

 जब करियर के मुश्किल दौर में साथ आए सलमान खान

अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए बॉबी देओल ने कई बार सलमान खान के प्रति आभार जताया है. उनका कहना है कि फिल्म इंडस्ट्री में समय के साथ प्रतिस्पर्धा बढ़ती गई और काम पाना पहले जितना आसान नहीं रहा. ऐसे दौर में कुछ करीबी लोगों का सपोर्ट उनके लिए बेहद अहम साबित हुआ.

बॉबी ने बताया कि क्रिकेट लीग के दौरान उनकी मुलाकात सलमान खान से होती रहती थी. उसी दौरान सलमान ने उन्हें अपनी पर्सनैलिटी और लुक्स को नए अंदाज में पेश करने की सलाह दी. ये बातचीत बॉबी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी और उन्होंने अपने करियर को नए नजरिए से देखना शुरू किया.

 ‘रेस 3’ से मिली नई पहचान

बॉबी देओल ने एक दिलचस्प किस्सा शेयर करते हुए बताया कि उन्होंने मजाक में सलमान खान से कहा था कि उन्हें भी आगे बढ़ने का मौका दिया जाए. कुछ समय बाद सलमान का फोन आया और उन्हें ‘रेस 3’ का हिस्सा बनने का अवसर मिला.

हालांकि फिल्म को समीक्षकों से बहुत अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिली, लेकिन बड़े स्टारकास्ट और सलमान खान की लोकप्रियता के कारण ये बॉक्स ऑफिस पर सफल रही. बॉबी का मानना है कि इस फिल्म ने उन्हें दोबारा लोगों के बीच मजबूत पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इसके बाद उन्होंने पारंपरिक हीरो की छवि से बाहर निकलकर चुनौतीपूर्ण और नकारात्मक किरदार निभाए, जिन्हें लोगों ने खूब पसंद किया.

Tags: bobby deolbobby deol movie poster boysentertainment newssalman khanSunny Deol
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