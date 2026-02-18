Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > Dhurandhar 2: डायरेक्टर आदित्य धर पर बीएमसी का बड़ा एक्शन, क्या धुरंधर 2 की रिलीज डेट पर पड़ेगा इसका असर? यहां जानें जवाब

Dhurandhar 2 release date: सीक्वल अपनी तय रिलीज़ डेट 19 मार्च को ईद, गुड़ी पड़वा और उगादी के मौके पर रिलीज़ होने के टारगेट को पूरा करने की राह पर है.

By: Shubahm Srivastava | Published: February 18, 2026 5:10:22 PM IST

डायरेक्टर आदित्य धर पर बीएमसी का बड़ा एक्शन
BMC On Aditya Dhar: डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर (DMC) ज़ोन ने सोमवार को धुरंधर के डायरेक्टर आदित्य धर और उनके भाई लोकेश धर के प्रोडक्शन हाउस B62 स्टूडियोज़ को ब्लॉकबस्टर फिल्म के सीक्वल, धुरंधर 2: द रिवेंज के लिए मुंबई में शूटिंग की परमिशन लेने से ब्लैकलिस्ट कर दिया. यह डेवलपमेंट तब हुआ जब बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) ने रणवीर सिंह-स्टारर इस फिल्म के सेट पर सेफ्टी नियमों और शर्तों के “बार-बार उल्लंघन” को फ्लैग किया, जो 19 मार्च को रिलीज़ होने वाली है.

क्या धुरंधर 2 में देरी हो रही है?

हालांकि, प्रोडक्शन हाउस के एक करीबी सोर्स ने SCREEN को कन्फर्म किया कि इस झटके की वजह से मुंबई में धुरंधर 2: द रिवेंज की शूटिंग में कोई देरी नहीं हुई है. शूटिंग अभी भी चल रही है, और सीक्वल अपनी तय रिलीज़ डेट 19 मार्च को ईद, गुड़ी पड़वा और उगादी के मौके पर रिलीज़ होने के टारगेट को पूरा करने की राह पर है, और इसका क्लैश गीतू मोहनदास की कन्नड़ एक्शन थ्रिलर टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोनअप्स से होगा, जिसमें KGF सुपरस्टार यश हैं.

सोर्स ने आगे कहा कि नियम तोड़ना और BMC का एतराज़ सिर्फ़ “ज़मीनी मुद्दे” हैं. हालांकि उन्हें अपने प्रोड्यूसिंग पार्टनर B62 स्टूडियोज़ को ब्लैकलिस्ट किए जाने के बारे में “कोई जानकारी नहीं” थी, लेकिन BMC के स्पोक्सपर्सन ने इस मामले पर कमेंट करने से मना कर दिया. इस बीच, BMC के दिए गए डॉक्यूमेंट्स से कन्फर्म हुआ कि उन्हें B62 स्टूडियोज़ को ब्लैकलिस्ट करने की मंज़ूरी मिल गई है.

BMC ने आदित्य धर के स्टूडियो को ब्लैकलिस्ट किया

एक BMC अधिकारी ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया “क्लीयरेंस मिलने के बाद, तीनों एप्लिकेंट – कोमल पोखरियाल, नासिर खान और B62 प्रोडक्शन हाउस – अब महाराष्ट्र फिल्म, स्टेज और कल्चरल डेवलपमेंट CL वेबसाइट पर शूट परमिशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते. मंगलवार को, हम इन तीनों एप्लिकेंट को एक्शन की जानकारी देते हुए नोटिस भी भेजेंगे, और नोटिस की एक कॉपी महाराष्ट्र फिल्म सेल और BMC के बिजनेस सेल हेड के साथ भी शेयर की जाएगी”. 

