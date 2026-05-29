Blast BOC Day 1: तमिल बॉक्स ऑफिस पर ‘ब्लास्ट’ का हुआ धमाका, पहले दिन इतने करोड़ का आकड़ा किया पार

Blast Box Office Collection Day 1: 28 मई 2026 को रिलीज हुई तमिल एक्शन-थ्रिलर फिल्म ब्लास्ट ने सिनेमाघरों में आते ही लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. फिल्म में अर्जुन सरजा, अभिरामी और प्रीति मुखुंधन जैसे कलाकार मेन भूमिकाओं में नजर आए हैं. मध्यम बजट में बनी इस फिल्म को रिलीज के पहले दिन ही शानदार प्रतिक्रिया मिली, जिसका बड़ा कारण एक्टर सिलंबरासन टीआर की लोकप्रियता भी मानी जा रही है. लोगों के बीच फिल्म को लेकर अच्छा उत्साह देखने को मिला, जिसने इसकी ओपनिंग को मजबूत बनाया.

पहले दिन की कमाई रही शानदार

बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स के अनुसार, ब्लास्ट ने भारत में रिलीज के पहले दिन करीब 1 करोड़ रुपये की नेट कमाई दर्ज की. देशभर में फिल्म के कुल 1,022 शो चलाए गए और इसकी औसत ऑक्यूपेंसी लगभग 26 प्रतिशत रही. वहीं, फिल्म सही मानी जा रही है.

तमिलनाडु बना फिल्म का सबसे बड़ा मार्केट

फिल्म को सबसे ज्यादा सपोर्ट तमिलनाडु से मिला, जहां से लगभग 95 लाख रुपये का ग्रॉस कलेक्शन दर्ज किया गया. इसके अलावा कर्नाटक से करीब 10 लाख रुपये और केरल से 7 लाख रुपये की कमाई हुई. आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से लगभग 1 लाख रुपये का कारोबार सामने आया, जबकि अन्य राज्यों से कुल मिलाकर 2 लाख रुपये की कमाई हुई. इससे साफ है कि फिल्म को दक्षिण भारत में अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है.

दमदार स्टारकास्ट

ब्लास्ट में एक्शन स्टार अर्जुन के साथ प्रीति मुखुंधन और अभिरामी ने अहम भूमिकाएं निभाई हैं. फिल्म का निर्माण एजीएस एंटरटेनमेंट के बैनर तले कल्पथी एस अगोरम, कल्पथी एस गणेश और कल्पथी एस सुरेश ने किया है. फिल्म का संगीत रवि बसरूर ने तैयार किया है, जबकि सिनेमैटोग्राफी की जिम्मेदारी अनुकृष्णन राधाकृष्णन ने संभाली है. तकनीकी रूप से भी फिल्म को दर्शकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है.