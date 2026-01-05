Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > Jay Dudhane Arrested: Bigg Boss फेम Jay Dudhane गिरफ्तार, 5 करोड़ की ठगी का आरोप…10 दिन पहले ही हुई थी शादी

Jay Dudhane Arrested: बिग बॉस मराठी 3 और स्प्लिट्सविला 13 के विनर जय दुधाने को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. उन्हें पुलिस ने सीधा मुंबई एयरपोर्ट से अरेस्ट किया है. जय की 10 दिन पहले ही शादी हुई थी.

By: Preeti Rajput | Published: January 5, 2026 8:40:03 AM IST

Jay Dudhane Arrested: बिग बॉस मराठी 3 और स्प्लिट्सविला 13 के विनर जय दुधाने को लेकर एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है. जय दुधाने को मुंबई एयरपोर्ट से 5 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले में अरेस्ट किया गया है. जय को पुलिस ने सीधा मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया. जय को हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने अपने परिवार से भी बातचीत की है. 

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक, जय पर फर्जी संपत्ति बिक्री से जुड़े 5 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है. इसी मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया है. जय ठाणे निवासी हैं, एक फिटनेस ट्रेनर, एथलीट, मॉडल  के साथ एक्टर भी हैं. मुंबई पुलिस ने उन्हें इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है.

5 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी

पुणे मिरर के मुताबिक, जय दुधाने के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में दर्ज एफआईआर को लेकर उनकी मां, बहन, दादी और दादा  से भी पूछताछ की गई. दरअसल, उन पर फर्जी दस्तावेजों को यूज करके कई खरीदारों को संपत्ति बेचने का आरोप है. जिसके कारण लोगों को भारी नुकसान झेलना पड़ा है. 

सोशल मीडिया पर मचा बवाल

इस मामले की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है. सोशल मीडिया पर लोग तरह-तरह की बातें कर रहे हैं. लोगों को यकीन नहीं हो पा रहा है कि जय ऐसा कैसे कर सकते हैं. एक यूजर ने लिखा कि भाई तो कमाल के इंसान है, फिर वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? जय के फैंस और यूजर्स को भरोसा ही नहीं हो रहा है, वह इस तरह का कुछ भी कर सकते हैं. 

10 दिन पहले हुई थी शादी 

जय ने 24 दिसंबर 2025 को हर्षला पाटिल से शादी की थी. उन्होंने अपनी शादी की तस्वीरें खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट भी की थी. कपल ने मराठी रीति-रिवाजों के साथ शादी की थी.  हर्षला पाटिल एक सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर हैं. साथ ही वह कई ब्रांड्स के लिए भी शूट कर चुकी है. जय और हर्षला काफी समय से एक-दूसरे को डेट कर रहे थे. दोनों अक्सर एक-दूसरे के साथ तस्वीरें शेयर करते रहते थे.  

Tags: Jay DudhaneJay Dudhane arrestMumbai airport arrestreal estate fraud
