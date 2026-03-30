Bigg Boss 18 Vivian Dsena: ‘बिग बॉस 18’ के विजेता विवियन डीसेना के घर आया नन्हा मेहमान, पोस्ट शेयर कर किया खुलासा

Bigg Boss 18 Vivian Dsena: ‘बिग बॉस 18’ के विनर विवियन डीसेना के जीवन में एक बार फिर खुशियों ने कदम रखा है. एक्टर दूसरी बार पिता बन गए हैं और इस बार उनके घर बेटे का जन्म हुआ है. विवियन ने खुद सोशल मीडिया के जरिए ये खुशखबरी अपने फैंस के साथ शेयर की. उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी नौरान अली ने 30 मार्च को एक बेबी बॉय को जन्म दिया है. इस खबर के सामने आते ही फैंस और इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने उन्हें ढेर सारी बधाइयां देना शुरू कर दिया. विवियन के परिवार में इस नए सदस्य के आने से खुशी का माहौल है और हर कोई इस पल को खास बना रहा है.

भावुक पोस्ट में बयां की दिल की बात

इस खास मौके पर विवियन ने एक इमोशनल पोस्ट लिखकर अपनी खुशी जाहिर की. उन्होंने बताया कि वो कुछ समय से लाइमलाइट से दूर थे, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही खास वजह थी. उन्होंने लिखा कि कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिन्हें बताने से पहले जीना जरूरी होता है और उनकी चुप्पी ने ही सब कुछ बयां कर दिया. अब उनका परिवार पहले से बड़ा हो गया है और इस बार उनके घर एक नन्हे राजकुमार ने जन्म लिया है. विवियन के इस पोस्ट में उनकी खुशी, सुकून और परिवार के प्रति प्यार साफ झलक रहा था, जिसने फैंस को भी भावुक कर दिया.

निजी जिंदगी के उतार-चढ़ाव

विवियन डीसेना की निजी जिंदगी हमेशा चर्चा में रही है. उन्होंने साल 2013 में एक्ट्रेस वाहबिज दोराबजी से शादी की थी, लेकिन कुछ समय बाद दोनों के रिश्ते में दूरी आ गई और 2016 में वे अलग हो गए. लंबे समय तक चले इस रिश्ते का अंत 2021 में तलाक के साथ हुआ. इसके बाद विवियन ने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हुए 2019 में इस्लाम धर्म अपनाया. फिर साल 2022 में उन्होंने मिस्र की पत्रकार नौरान अली से निकाह किया. इस शादी के बाद उनके जीवन में स्थिरता आई और परिवार के साथ उनका रिश्ता और मजबूत हुआ.

बेटियों के साथ खास रिश्ता

नौरान अली से शादी के बाद विवियन तीन बेटियों के पिता बने, जिनमें एक उनकी सगी बेटी लेयान है, जबकि दो बेटियां उनकी पत्नी की पहले से हैं. विवियन ने हमेशा अपनी बेटियों के प्रति अपने प्यार को खुलकर जाहिर किया है. वो अक्सर अपने परिवार के साथ समय बिताते नजर आते हैं और बच्चों के साथ उनकी खास बॉन्डिंग साफ दिखाई देती है. अब बेटे के जन्म के साथ उनका परिवार और भी पूरा हो गया है, जिससे उनकी खुशियां कई गुना बढ़ गई हैं.