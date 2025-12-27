Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > BIGG BOSS 12: टीवी पर जलवे दिखा चुकी ये हसीना बनीं सीजन 12 की विनर, इस कंटेस्टेंट ने जीता दर्शकों का दिल; जानें कौन-कौन रहा शामिल?

BIGG BOSS 12: टीवी पर जलवे दिखा चुकी ये हसीना बनीं सीजन 12 की विनर, इस कंटेस्टेंट ने जीता दर्शकों का दिल; जानें कौन-कौन रहा शामिल?

Bigg Boss 12: बिग बॉस का 12वां सीजन 16 सितंबर 2018 से शुरू होकर 30 दिसंबर 2018 तक चला. इसकी थीम में सेलिब्रिटी और कॉमनर्स की अनोखी जोड़ियां घर में आईं. सलमान खान ने नौवीं बार होस्टिंग की. कुल 106 दिनों के इस सीजन में ड्रामा, इमोशंस और विवादों ने दर्शकों को बांधे रखा.

By: Preeti Rajput | Published: December 27, 2025 11:01:20 AM IST

BIGG BOSS 12: टीवी पर जलवे दिखा चुकी ये हसीना बनीं सीजन 12 की विनर, इस कंटेस्टेंट ने जीता दर्शकों का दिल; जानें कौन-कौन रहा शामिल?


You Might Be Interested In

Bigg Boss 12: बिग बॉस टीवी का सबसे बड़ा रियलिटी शो है. इस शो को केवल भारत में ही नहीं पूरी दुनियाभर में प्यार मिलता है. सीजन 12 का शुरुआत भी सलमान खान ने बड़े जोरों-शोरों के साथ की थी. इसकी थीम थीविचित्र जोड़ियां‘, जिसमें सेलिब्रिटी और कॉमनर्स की अनोखी जोड़ियां घर में आईं. यह सीजन कुल 106 दिनों तक चला था. इस दौरान घरवालों के बीच कई सारे वाद विवाद हुए. हर वीकेंड पर सलमान ने किसी की क्लास लगाई और किसी को समझाया. हर सीजन की तरह बिग बॉस का ये सीजन भी सुपरहिट साबित हुई.

अनुप जलोटा-जसलीन मथारू का रिलेशनशिप कंट्रोवर्सी

इस शो का सबसे बड़ा विवाद भजन गायक अनुप जलोटा और शिष्या जसलीन के साथ रोमांटिक रिलेशन को लेकर हुआ. 65 साल के भजन गायक 28 साल की शिष्या जसलीन के साथ रिलेशनशिप में थे. दोनों के बीच उम्र के अंतर ने हर किसी को हैरान कर दिया. जिसके बाद सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ गई. घर के भीतर उनके रिश्ते और केमिस्ट्री को लेकर लोगों ने कई सवाल खड़े किए. अनुप ने एविक्शन के बाद कहा कि यह सिर्फ गुरु-शिष्या का संबंध था किसी तरह का कोई रोमांस नहीं. जसलीन ने इसेप्रैंक‘ बताया जो लोगों ने गलत तरीके से समझा. इस विवाद ने पूरे सीजन लाइमलाइट बटोरीं.

You Might Be Interested In

बिग बॉस 12 की विनर

बिग बॉस 12 की विनर की ट्रॉफी टीवी एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ इब्राहिम के हाथ लगी. इन दिनों वह अपनी हेल्थ और फैमिली पर ध्यान दे रही हैं. साल 2025 उनके लिए काफी मुसीबतों से भरा रहा है. उन्हें स्टेज-2 लिवर कैंसर का सामना करना पड़ा. मई 2025 में डायग्नोसिस के बाद जून में बड़ी सर्जरी हुई, जिसमें उनका लिवर का 22 प्रतिशत हिस्सा निकाल दिया था. इसके बाद टार्गेटेड थेरेपी चली, जिसके साइड इफेक्ट्स जैसे हेयरफॉल और अल्सर का भी उन्हें सामना करना पड़ा. रिपोर्ट्स नॉर्मल आने के बाद पूरे परिवार ने राहत की सांस ली.

फिनाले में टॉप-5

बिग बॉस 12 के टॉप 5 कंटेस्टेंट : दीपिका कक्कड़, श्रीसंत, दीपक ठाकुर, रोमिल चौधरी और करणवीर बोहरा. दीपक ने 20 लाख का ब्रिफकेस लेकर बाहर होना चुना. दीपिका कक्कड़ ने ट्रॉफी और 30 लाख रुपये जीते. श्रीसंत रनर-अप बने.

मुख्य कंटेस्टेंट्स की लिस्ट

दीपिका कक्कड़, श्रीसंत, अनुप जलोटा, जसलीन मथारू, करणवीर बोहरा, रोमिल चौधरी, निरमल सिंह, सोमी खान, सबा खान, दीपक ठाकुर, उर्वशी, सुरभी राणा, मेघा ढाडे और रोहित सुचांती

 

You Might Be Interested In
Tags: bigg boss 12Dipika Kakarsalman khan
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

इन भोजपुरी गानों को कॉपी कर चुका बॉलीवुड, यहां देखें...

December 27, 2025

सिर्फ थियेटर नहीं, अब स्ट्रीमिंग के भी ‘किंग’, इन एक्टर्स...

December 26, 2025

ऑफिस डेस्क के लिए क्या है बेस्ट स्नैक्स? काम के...

December 26, 2025

महिलाओं के लिए जरूरी, मेनोपॉज के लक्षणों को प्राकृतिक रूप...

December 26, 2025

किस न्यूट्रिशनिस्ट ने खोला किंग कोहली के फिटनेस के पीछे...

December 26, 2025

टीवी के पॉपुलर कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक ऑल राउंडर हैं. वहीं...

December 26, 2025
BIGG BOSS 12: टीवी पर जलवे दिखा चुकी ये हसीना बनीं सीजन 12 की विनर, इस कंटेस्टेंट ने जीता दर्शकों का दिल; जानें कौन-कौन रहा शामिल?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

BIGG BOSS 12: टीवी पर जलवे दिखा चुकी ये हसीना बनीं सीजन 12 की विनर, इस कंटेस्टेंट ने जीता दर्शकों का दिल; जानें कौन-कौन रहा शामिल?
BIGG BOSS 12: टीवी पर जलवे दिखा चुकी ये हसीना बनीं सीजन 12 की विनर, इस कंटेस्टेंट ने जीता दर्शकों का दिल; जानें कौन-कौन रहा शामिल?
BIGG BOSS 12: टीवी पर जलवे दिखा चुकी ये हसीना बनीं सीजन 12 की विनर, इस कंटेस्टेंट ने जीता दर्शकों का दिल; जानें कौन-कौन रहा शामिल?
BIGG BOSS 12: टीवी पर जलवे दिखा चुकी ये हसीना बनीं सीजन 12 की विनर, इस कंटेस्टेंट ने जीता दर्शकों का दिल; जानें कौन-कौन रहा शामिल?