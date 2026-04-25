Bhoot Bangla OTT Release: फ्री में कहां देखें ‘भूत बंगला’, जानें कब OTT पर रिलीज होगी हॉरर-कॉमेडी फिल्म?

Bhoot Bangla OTT Release: अक्षय कुमार की हॉरर कॉमेडी फ़िल्म ‘भूत बंगला’ फैंस के बीच इस समय काफी चर्चा का विषय बनी हुई है. अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की सबसे बड़ी जोड़ी एक बार फिर बड़े पर्दे पर साथ उतर चुकी है. यह फिल्म हर उम्र के लोगों के लिए देखने लायक है. फिल्म ‘भूत बंगला’ बड़े पर्दों पर पहले से ही अच्छा प्रदर्शन कर रही है. मेकर्स इसे OTT पर रिलीज करने से पहले कुछ और दिन देना चाहते हैं. इसलिए, रिपोर्ट्स के अनुसार, ‘भूत बंगला’ के जून 2026 के आखिर या जुलाई 2026 की शुरुआत में OTT पर प्रीमियर हो सकती है.

OTT पर कब होगी रिलीज?

Filmibeat के अनुसार, ‘भूत बंगला’ सफलता की ओर बढ़ रही है. सिनेमाघरों में इसके जबरदस्त प्रदर्शन ने OTT पर भी इसके अच्छा करने की संभावनाएं बढ़ा दी हैं. यह फिल्म Netflix पर रिलीज होगी, यह तो पक्का है, लेकिन फिल्म के निर्माता इसकी रिलीज के समय को लेकर काफी सोच-समझकर योजना बना रहे हैं.

फ्री में कहां देखें फिल्म?

फैन्स ‘भूत बंगला’ मुफ्त में नहीं देख पाएँगे, क्योंकि इसे Netflix पर रिलीज़ किया जाएगा. फैन्स अपनी ज़रूरत के हिसाब से Netflix का प्लान खरीद सकते हैं.

फिल्म की कहानी

अर्जुन, जो अपनी बहन के साथ लंदन में रहता है, अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए मंगलपुर गाँव आता है. गाँव वालों की कई चेतावनियों के बावजूद, क्योंकि उनका पुश्तैनी महल वीरान और बहुत पुराना था. इस गाँव पर ‘वधुसुर’ नाम की एक राक्षसी शक्ति का कब्ज़ा है, जो उस हवेली में घूमती है और नए शादीशुदा जोड़ों की जान ले लेती है.