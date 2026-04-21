Box Office Collection: मंडे टेस्ट में ढही भूत बंगला, सोमवार को कमाई में बड़ी गिरावट; कितना रहा कुल कलेक्शन?

Bhoot Bangla box office collection Day 4: अक्षय कुमार की फिल्म ‘भूत बंगला’ ने अपने पहले वीकेंड में ही दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर लगभग 100 करोड रुपये का आंकडा छू लिया है. पिछले शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद से ही इस फिल्म को दर्शकों से काफी तारीफ मिल रही है. अब यह फिल्म अपने बॉक्स ऑफिस रन के पहले हफ्ते के पहले दिन में प्रवेश कर चुकी है, और यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह हॉरर कॉमेडी फिल्म पिछले तीन दिनों की तरह ही अच्छा प्रदर्शन कर पाती है.

भूत बंगला बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

हफ्ते के दिनों में, यहां तक कि सबसे बडी ब्लॉकबस्टर फिल्मों की भी बॉक्स ऑफिस कमाई कम हो जाती है, और अक्षय कुमार की ‘भूत बंगला’ भी इससे अछूती नहीं रही. Sacnilk की रिपोर्ट के अनुसार, वीकेंड पर कमाई में उछाल के बाद, फिल्म ने अपने पहले सोमवार (चौथे दिन) को भारत भर में 10,984 शो के जरिए 6.75 करोड रुपये (नेट) की कमाई की. रविवार को हुई 23.00 करोड रुपये की नेट कमाई के मुकाबले, यह 70.7% की भारी गिरावट है. चौथे दिन तक, ‘भूत बंगला’ की भारत में कुल नेट कमाई 64.75 करोड रुपये हो गई है.

भूत बंगला बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

पेड प्रीव्यू: ₹3.75 करोड

दिन 1 (शुक्रवार): ₹12.25 करोड

दिन 2 (शनिवार): ₹19 करोड

दिन 3 (रविवार): ₹23 करोड

दिन 4 (सोमवार): ₹3.59 – ₹6.75 करोड

कुल इंडिया नेट (दिन 4): ~₹61.59 – ₹64.75 करोड

वर्ल्डवाइड कलेक्शन (दिन 4): ₹100 करोड के पार

‘भूत बंगला’ के बारे में