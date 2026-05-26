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Bhojpuri Stars In Bollywood: भोजपुरी तड़के से बॉलीवुड के इन गानों को मिले करोड़ों व्यूज, मचा तहलका

Bhojpuri Stars In Bollywood: भोजपुरी स्टार्स अब बॉलीवुड में भी छा रहे हैं. पवन सिंह, खेसारी लाल, अक्षरा सिंह और मनोज तिवारी जैसे कलाकार फिल्मों के गानों में अपनी आवाज और परफॉर्मेंस से करोड़ों व्यूज और जबरदस्त लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं.

By: Sanskriti Jaipuria | Published: May 26, 2026 1:51:17 PM IST

Bhojpuri Stars In Bollywood: भोजपुरी तड़के से बॉलीवुड के इन गानों को मिले करोड़ों व्यूज, मचा तहलका


Bhojpuri Stars In Bollywood: बीते कुछ सालों में भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकारों की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है. पहले जहां भोजपुरी स्टार्स सिर्फ अपनी इंडस्ट्री तक सीमित माने जाते थे, वहीं अब उनका असर बॉलीवुड तक साफ दिखाई देने लगा है. आज सोशल मीडिया और यूट्यूब के दौर में भोजपुरी गानों की पहुंच करोड़ों लोगों तक हो चुकी है. पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, अक्षरा सिंह और मनोज तिवारी जैसे सितारे अब सिर्फ भोजपुरी सिनेमा के नाम नहीं रह गए हैं, बल्कि बॉलीवुड में भी अपनी अलग पहचान बना चुके हैं.

 बॉलीवुड फिल्मों में भोजपुरी स्टार्स का धमाल

‘वेलकम टू द जंगल’ में अक्षरा सिंह का जलवा- अक्षय कुमार की फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल’ का गाना ‘घिस घिस घिस’ इन दिनों काफी चर्चा में है. इस गाने में भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह अपने शानदार अंदाज से लोगों का दिल जीतती नजर आ रही हैं. गाने को रिलीज होते ही लाखों लोगों ने देख लिया और सोशल मीडिया पर भी इसे अच्छा रिस्पॉन्स मिला.

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 ‘विकी विद्या का वो वाला वीडियो’ में पवन सिंह की एंट्री- राजकुमार राव और तृप्ति डिमरी की फिल्म ‘विकी विद्या का वो वाला वीडियो’ के गाने ‘चुम्मा’ में भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने अपनी आवाज दी है. खास बात ये है कि वो गाने में परफॉर्म करते हुए भी दिखाई दिए. उनके देसी स्टाइल और एनर्जी ने गाने को और ज्यादा मजेदार बना दिया. यही वजह है कि इस गाने को यूट्यूब पर करोड़ों व्यूज मिले.

 ‘मालिक’ में खेसारी लाल यादव की दमदार आवाज- राजकुमार राव की फिल्म ‘मालिक’ के गाने ‘अफेयर’ में भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव ने अपनी आवाज का जादू चलाया. गाने में उनका अंदाज और जोश लोगों को काफी पसंद आया। हालांकि यह गाना बाकी गानों जितना बड़ा हिट नहीं बन पाया, लेकिन खेसारी के फैंस ने इसे खूब प्यार दिया.

 ‘स्त्री 2’ का ‘आई नहीं’ बना सुपरहिट- श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव की फिल्म ‘स्त्री 2’ का गाना ‘आई नहीं’ सोशल मीडिया और यूट्यूब पर जबरदस्त हिट साबित हुआ. इस गाने को पवन सिंह ने अपनी आवाज दी थी.

 ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ में खेसारी का देसी तड़का- वरुण धवन और जान्हवी कपूर की फिल्म ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ के गाने ‘पनवाड़ी’ में खेसारी लाल यादव ने अपनी आवाज दी है. इस गाने में भोजपुरी स्टाइल और देसी म्यूजिक का शानदार मिश्रण देखने को मिला.

Tags: akshara singhAkshay KumarBhojpuri Stars In BollywoodPawan singh
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