Bharti Singh: भारती सिंह ने अपने दूसरे बेटे को लेकर दिया अपडेट, कहा- ‘काजू बहुत अच्छे से…’!

Bharti Singh Second Baby: भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया 19 दिसंबर को दूसरे बेटे के माता-पिता बने. उनका बेटा स्वस्थ है. भारती ने उसे प्यार से काजू नाम दिया और अस्पताल से घर लौटते ही फैंस के साथ खुशी साझा की.

By: sanskritij jaipuria | Published: December 25, 2025 12:32:03 PM IST

Bharti Singh: टीवी और कॉमेडी की जानी-मानी हस्ती भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया 19 दिसंबर को अपने दूसरे बेटे के पिता-मां बने. भारती सिंह ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थीं और डॉक्टरों की निगरानी में उनका और उनके नवजात बच्चे का स्वास्थ्य ठीक रहा. अब भारती और उनका बेटा घर लौट चुके हैं.

सोशल मीडिया पर उनका अस्पताल से बाहर निकलने और घर जाते हुए वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि भारती सिंह पैपराजी से बात कर रही हैं और अपने बेटे की सेहत के बारे में मजाकिया अंदाज में बता रही हैं.

 फैंस के साथ खुशी बांटी

एक वायरल वीडियो में भारती ने कहा, “काजू बहुत अच्छे से हो गया है,” जिसका मतलब है कि उनका बेटा स्वस्थ और ठीक है. उन्होंने और हर्ष ने मीडिया को बताया कि बच्चा पूरी तरह से ठीक है और फैंस के आशीर्वाद के लिए धन्यवाद किया.

वीडियो में भारती ने आगे कहा, “अब काजू को घर ले जा रहे हैं.” फैंस वीडियो पर दिल और फायर वाले इमोजी कमेंट कर उनके खुशी के पल में शामिल हो रहे हैं. डिलीवरी के बाद भी भारती के हेल्दी और खुश दिखने पर लोग उन्हें तारीफ कर रहे हैं.

 परिवार और शादी की जानकारी

भारती और हर्ष लिम्बाचिया 2017 में शादी के बंधन में बंधे. ये उनका दूसरा बच्चा है. उनके बड़े बेटे लक्ष सिंह लिम्बाचिया का जन्म 2022 में हुआ था और फैंस उसे प्यार से गोला बुलाते हैं.

भारती ने कई रियलिटी शो में हिस्सा लिया है, जैसे ‘झलक दिखला जा 5’, ‘नच बलिए 8’ और ‘फियर फैक्टर: खतरों के खिलाड़ी 9’. 2019 में वो और हर्ष मिलकर ‘खतरा खतरा खतरा’ शो में भी नजर आए थे.

 भारती ने अपने दूसरे बेटे से की पहली मुलाकात

भारती ने अपने यूट्यूब चैनल ‘LOL (लाइफ ऑफ लिम्बाचिया)’ के लेटेस्ट व्लॉग में अपने दूसरे बेटे की पहली झलक फैंस के साथ शेयर की. उन्होंने अपने बेटे को प्यार से काजू नाम दिया है. ये नाम उनके बड़े बेटे गोला ने रखा.

वीडियो में देखा गया कि नर्स बच्चे को भारती के कमरे में लाती हैं. भारती नम आंखों से कहती हैं, तो फाइनली काजू आ गया है. हाय कितना प्यारा है. उन्होंने बताया कि थोड़ी देर पहले गोला और हर्ष घर गए थे, वरना गोला भी नए भाई से मिल पाता.

 

