जब 30 मर्डर का आरोपी इस हसीना को देख हार बैठा दिल, कर दिया इश्क का इजहार, सुनते ही कांपने लगीं एक्ट्रेस

बॉलीवुड की दुनिया में ऐसे कई किस्से हैं, जो आपको चौंकाने का काम करते हैं. ऐसा ही दिल दहला देने वाला वाकया एक जानी-मानी अभिनेत्री के साथ हुआ. उन्होंने एक फिल्म में असली अपराधी संग काम किया था, जो 30 मर्डर करने वाला आरोपी थी. सेट पर उसने एक्ट्रेस को बोला कि वह उन्हें बहुत पसंद करता है. इस बात को सुन वह घबरा गई थीं. हालांकि, आपको बता दें कि फिल्म में एक्ट्रेस ने पत्रकार को रोल निभाया था. चलिए जानते हैं कौन है वो एक्ट्रेस.

कौन है वो खूबसूरत एक्ट्रेस?

हम जिस अभिनेत्री की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं, बल्कि भाग्यश्री हैं. उन्होंने अपने करियर में कई जबरदस्त फिल्में की हैं. लेकिन एक फिल्म में उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि वह जीवन भर के लिए याद रह गया.

असली अपराधी संग किया था काम

एक्ट्रेस भाग्यश्री ने दूरदर्शन सह्याद्री को दिए एक इंटरव्यू में इस दिलचस्प किस्से के बारे में बताया था. उन्होंने कहा, ‘मैं इस उम्मीद से फिल्में साइन करती थी कि मेरे किरदार दर्शकों को यादगार लगेंगे. उस दौर में मुझ जैसी शादीशुदा अभिनेत्री के लिए फिल्मों के ऑफर बहुत कम थे और जो भूमिकाएं मिलती थीं वे आकर्षक नहीं होती थीं. मैंने कन्नड़, तेलुगु और बंगाली फिल्मों में काम किया है. एक तेलुगु फिल्म में मैंने एक असली अपराधी के साथ काम किया था, जिससे मुझे बहुत डर लगा था.’

30 मर्डर के आरोपी ने कहा- मैं तुम्हें पसंद करता हूं

भाग्यश्री ने आगे बताया, ‘जब मैंने फिल्म साइन की, तो यह बहुत दिलचस्प लगी. शूटिंग के लिए सेट पर पहुँचने पर मुझे बताया गया कि ‘गैंगस्टर भाई’ भी शामिल होने वाले हैं. उसने करीब 20-30 लोगों की हत्या की थी. जब गैंगस्टर आया, तो मैं उसे देखकर दंग रह गई. उसने भगवा कपड़े पहने थे और गले में कई जंजीरें थीं, साथ में 10-12 बॉडीगार्ड भी थे. वह मेरे पास आया और बोला, ‘मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ।’ यह सुनकर मेरी सांसें थम गईं, मैं सोच रही थी कि आगे क्या होगा.’ आगे एक्ट्रेस ने बताया, ‘मैं उस गुंडे की बातों से डर गई थी, लेकिन उसने आगे जो कहा वह और भी चौंकाने वाला था. उसने बताया कि उसकी एक बहन है जो मुझसे मिलती-जुलती है, इसलिए उसे ऐसा लगा. तब जाकर मुझे सुकून मिला.’

क्या थी फिल्म की कहानी?

अभिनेत्री ने बताया कि सरकारी अनुमति मिलने के बाद फिल्म की शूटिंग के लिए कुछ अपराधियों को अस्थायी रूप से जेल से बाहर लाया गया था. फिल्म की कहानी अपराधियों के निजी जीवन से प्रेरित थी. इसमें भाग्यश्री ने एक पत्रकार का किरदार निभाया था, जो अपराधियों से मिलकर उनकी जिंदगी को समझने और उनके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश करती है. एक्ट्रेस ने बताया था इस फिल्म का मुख्य संदेश यह था कि कोई भी व्यक्ति जन्म से अपराधी नहीं होता, बल्कि परिस्थितियां उसे उस रास्ते पर ले जाती हैं. कहानी के जरिए यह दिखाने का प्रयास किया गया कि समाज चाहे तो ऐसे लोगों को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है.