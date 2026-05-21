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जब किसिंग सीन मना करने पर इस एक्ट्रेस का करियर हुआ बर्बाद! डेब्यू के साथ बनीं स्टार; फिर कहां अटकी करियर की डोर?

Bhagyashree Career: साल 1989 में आई मैने प्यार किया जबरदस्त हिट साबित हुई थी, इससे दो एक्टर को रातोंरात स्टार बना दिया. लेकिन जब फिल्म में एक किसिंग सीन की बात आई तो एक्ट्रेस भाग्यश्री ने साफ तौर पर मना कर दिया. जिसके बाद एक्ट्रेस का करियर बर्बाद हो गया.

By: Shristi S | Published: May 21, 2026 3:46:07 PM IST

जब भाग्यश्री ने किसिंग सीन को ठुकराया
जब भाग्यश्री ने किसिंग सीन को ठुकराया


Bhagyashree Reject Kissing Scene: साल 1989 में आई मैने प्यार किया जबरदस्त हिट साबित हुई थी,  इससे दो एक्टर को रातोंरात स्टार बना दिया. इस फिल्म के लीड थें सलमान खान और भाग्यश्री. एक्ट्रेस ने इस फिल्म से डेब्यू किया था लेकिन, सलमान खान ने बीवी हो तो ऐसी से फिल्मों में कदम रख दिया था.  

दर्शकों ने फ़िल्म में सलमान और भाग्यश्री के बीच की शानदार केमिस्ट्री की खूब तारीफ की. लेकिन जब फिल्म में एक किसिंग सीन की बात आई तो एक्ट्रेस भाग्यश्री ने साफ तौर पर मना कर दिया.  जिसके बाद एक्ट्रेस का करियर बर्बाद हो गया. 

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फिल्म की शूटिंग के दौरान भाग्यश्री की कुछ निजी सीमाएं

1989 में फ़िल्म मैंने प्यार किया रिलीज होने के बाद वह रातों-रात सेंसेशन बन गईं. फ़िल्म की शूटिंग के दौरान, भाग्यश्री ने अपने लिए तय की गई कुछ निजी सीमाओं की वजह से कई सीन करने से मना कर दिया था. असल में एक पारिवारिक फ़िल्म है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे कोई अपने परिवार के साथ बैठकर न देख सके. असल में, फ़िल्म का किसिंग सीन भी कांच के एक शीशे के पार फ़िल्माया गया था.

शूटिंग के दौरान, जब इस खास सीन को फ़िल्माने का समय आया, तो भाग्यश्री ने साफ मना कर दिया. उन्होंने बताया कि वह किसी और से प्यार करती हैं कि उनका दिल किसी और के पास है  और इसलिए, वह किसी और के साथ गले लगने या किस करने वाले सीन नहीं कर सकतीं.

जब समझाने पर मानी थीं भाग्यश्री

आखिरकार, बहुत समझाने-बुझाने के बाद और सलमान तथा फ़िल्म के प्रोड्यूसर्स के बार-बार ज़ोर देने पर वह मान गईं. नतीजतन, किसिंग सीन इस तरह फ़िल्माया गया कि हीरो और हीरोइन कांच के एक शीशे के दोनों तरफ खड़े थे. यह फ़िल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई, और इसके ज़रिए भाग्यश्री ने एक ऐसी विरासत बनाई जो कभी फीकी नहीं पड़ेगी.

फिल्म के बाद भाग्यश्री ने शादी कर ली

इस फ़िल्म के कुछ ही समय बाद, भाग्यश्री ने शादी कर ली और एक शर्त रख दी: वह अब किसी और एक्टर के साथ काम नहीं करेंगी. इसके बाद, जब वह फ़िल्म इंडस्ट्री में वापस लौटीं, तो उन्होंने यह शर्त रखी कि वह केवल अपने पति के साथ ही काम करेंगी.

यह बात ध्यान देने लायक है कि आज भी, भाग्यश्री को इंडस्ट्री में मुख्य रूप से फ़िल्म मैंने प्यार किया के लिए ही पहचाना जाता है. वह उस फ़िल्म के बाद मिली सफलता का फ़ायदा उठाना जारी रख सकती थीं; फिर भी, अपने सिद्धांतों पर मज़बूती से टिके रहते हुए, उन्होंने अपने करियर की कुर्बानी दे दी और अंततः एक असफल अभिनेत्री बनकर रह गईं.

Tags: bhagyashreesalman khan
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