Battle of Galwan: मातृभूमि गाने का है भाजपा से खास कनेक्शन! सलमान खान के ट्रैक में गूंज रहे पूर्व पीएम के बोल, जानें कैसे?

Maatrubhumi: सलमान खान स्टारर बैटल ऑफ़ गलवान के मेकर्स ने हाल ही में वॉर ड्रामा का पहला गाना, मातृभूमि रिलीज़ किया. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस गाने के बोल कहां से इंस्पायर्ड हैं?

By: Heena Khan | Last Updated: January 27, 2026 1:43:58 PM IST

Battle of Galwan Song: सलमान खान स्टारर बैटल ऑफ़ गलवान के मेकर्स ने हाल ही में वॉर ड्रामा का पहला गाना, मातृभूमि रिलीज़ किया. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस गाने के बोल कहां से इंस्पायर्ड हैं? यह देशभक्ति गीत हिमेश रेशमिया ने कंपोज़ किया है, इसके बोल समीर अनजान ने लिखे हैं और इसे अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल ने गाया है.

अटल बिहारी वाजपेयी के बोल 

ख़ास बात ये है कि दिवंगत PM अटल बिहारी वाजपेयी के भाषणों से ‘मातृभूमि’ को प्रेरणा मिली  है, ‘मातृभूमि’ की भावनात्मक गहराई के पीछे उसके बोलों में एक शक्तिशाली असल ज़िंदगी की प्रेरणा है. यह गाना पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के शानदार भाषणों और कविताओं से प्रेरित है. उनके शब्द हमेशा गरिमा, गर्मजोशी और काव्यात्मक शक्ति के साथ व्यक्त की गई देशभक्ति का प्रतीक रहे हैं.

‘मातृभूमि’ के बारे में

इस गाने में सलमान एक भारतीय सेना अधिकारी के रूप में नज़र आते हैं, और चित्रांगदा सिंह उनकी पत्नी का किरदार निभा रही हैं. उनके साथ के सीन मज़बूत पारिवारिक रिश्तों को दिखाते हैं. विज़ुअल्स उनके दो बच्चों के साथ घर पर शांतिपूर्ण पलों और गलवान युद्ध के मैदान के ज़बरदस्त दृश्यों के बीच बदलते रहते हैं. संगीत और आवाज़ का मकसद मज़बूत देशभक्ति की भावनाओं को जगाना है.

