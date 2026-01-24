Battle of Galwan Song Maatrubhumi: सलमान खान और चित्रांगदा सिंह पर फिल्माए गए गीत देखकर क्यों रोए फैन्स, व्यूज ने तोड़े रिकॉर्ड

Battle of Galwan Song Maatrubhumi: गणतंत्र दिवस से पहले एक ओर जहां देशभक्ति के रंग में रंगी फिल्म ‘बॉर्डर-2’ सिनेमाघरों में धूम मचा रही है तो दूसरी ओर सलमान खान की फिल्म ‘बैटल ऑफ गलवान’ का पहला गाना ‘मातृभूमि’ रिलीज हो गया है. सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर यह गाना धूम मचा रहा है. 2 मिनट 14 सेकेंड का यह गीना रिलीज होने के सिर्फ एक घंटे के भीतर 2 मिलियन से अधिक व्यूज हासिल कर चुका है, जबकि लगातार गीत को दर्शक देख रहे हैं.

बताया जा रहा है कि मेकर्स की ओर से जानबूझकर सलमान खान की फिल्म ‘बैटल ऑफ गलवान’ का पहला गाना गणतंत्र दिवस से दो दिन पहले रिलीज किया गया. बेहद भावुक कर देने वाला यह गाना ‘मातृभूमि’ के बोल समीर अंजान ने लिखा है. यह गीत अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल ने गाया है. वहीं, सलमान खान और चित्रांगदा सिंह पर फिल्माए गए इस गीत का म्यूजिक दिया है- हिमेश रेशमिया ने.

लोगों को पसंद आ रहा गाना

अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल द्वारा गाया गया गाना बेहद ही कर्णप्रिय बन गया है. रिलीज होते ही ये ट्रेंडिंग लिस्ट में आ गया है. रिलीज से पहले दर्शकों की एक्साइटमेंट को और बढ़ा रहा है. इस गीत में चित्रांगदा सिंह के साथ सलमान खान एक भारतीय सेना अधिकारी के रूप में नजर आ रहे हैं. गाने में सलमान और चित्रांगदा सिंह को दो छोटे बच्चों के साथ एक परिवार के रूप में दिखाया गया है.

सलमान खान फिल्म्स के बैनर तले ही ‘बैटल ऑफ गलवान’ को सलमान खान ने प्रोड्यूस किया है. फिल्म के निर्देशक हैं- अपूर्व लाखिया हैं. म्यूजिक सलमान खान फिल्म्स म्यूजिक लेबल से रिलीज हुआ है, जबकि सोनी म्यूजिक इंडिया इसकी ऑफिशियल म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर है. इस गाने को संगीत देने वाले संगीतकार हिमेश रेशमिया का कहना है कि ‘बैटल ऑफ गलवान’ के लिए ‘मातृभूमि’ गाना बनाना बेहद खास रहा.

फिल्म क्यों है खास

फिल्म का प्लॉट ऐसा तैयार किया गया है, जिससे यह असली लगे. घटना भी असली ही है. दरअसल, फिल्म 15 जून 2020 को पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प हुई थी. इसमें भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों से जमकर लोहा लिया था. बड़ी संख्या में चीनी सैनिक मारे गए. सलमान खान फिल्म्स के बैनर तले ‘बैटल ऑफ गलवान’ बनाई गई है. यह फिल्म कर्नल संतोष बाबू और 16 बिहार रेजिमेंट के 20 भारतीय जवानों बलिदान की सच्ची कहानी को दर्शाती है. यह फिल्म शिव अरूर और राहुल सिंह की पुस्तक ‘इंडियाज मोस्ट फियरलेस 3’ पर आधारित है. जाहिर है कि इस फिल्म में सलमान खान जिस सैन्य अधिकारी संतोष बाबू को रोल निभाया है, वह शहीद हो जाते हैं. यह फिल्म जाहिर लोगों को भावुक करेगी.