Salman Khan: मामा का गाना सुन इमोशनल हुए बच्चे, ‘मातृभूमि’ का चला जादू, सलमान ने शेयर किया VIDEO

Maatrubhoomi: सलमान खान ने सोमवार को गणतंत्र दिवस के मौके पर अपने घर से एक प्यारा और इमोशनल पल शेयर किया, जिसमें उनकी प्यारी भतीजी आयत और भतीजा अहिल नज़र आए. बच्चों को अपने मामा के साथ आने वाली फिल्म Battle of Galwan का गाना 'मातृभूमि' सुनते हुए देखा गया.

By: Heena Khan | Published: January 27, 2026 11:26:10 AM IST

Battle of Galwan: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने सोमवार को गणतंत्र दिवस के मौके पर अपने घर से एक प्यारा और इमोशनल पल शेयर किया, जिसमें उनकी प्यारी भतीजी आयत और भतीजा अहिल नज़र आए. बच्चों को अपने मामा के साथ आने वाली फिल्म Battle of Galwan का गाना ‘मातृभूमि’ सुनते हुए देखा गया. वीडियो में सलमान बेड पर लेटे हुए दिख रहे हैं, उनके बगल में दो बच्चे हैं, और तीनों एक टैबलेट पर देशभक्ति गाना सुनते हुए दिख रहे हैं.

Maatrubhoomi का चला जादू 

गाना सुनते समय आयत और अहिल भावुक और खुश लग रहे हैं, जबकि सलमान उन्हें प्यार से देख रहे हैं. जो लोग नहीं जानते, उन्हें बता दें कि Maatrubhoomi गाना बैटल ऑफ़ गलवान का इमोशनल और देशभक्ति वाला गाना है.  बैटल ऑफ़ गलवान के मेकर्स ने कुछ दिन पहले मातृभूमि गाने का वीडियो रिलीज़ किया था, जो फिल्म एल्बम का पहला गाना है.

सलमान के गाने का छाया खुमार 

इस गाने में सलमान खान एक इंडियन आर्मी ऑफिसर के रोल में हैं और उनके साथ एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह भी हैं, जिनकी ऑन-स्क्रीन जोड़ी बहुत ही नेचुरल और तुरंत कनेक्ट करने वाली लग रही है. दो छोटे बच्चों वाले परिवार के रूप में दिखाए गए विज़ुअल्स उनके घर के गर्मजोशी भरे पलों और गलवान युद्ध के मैदान की कठोर, दिल को छू लेने वाली झलक के बीच आसानी से बदलते रहते हैं. जैसे ही परिवार को मातृभूमि गाते हुए दिखाया जाता है, इन घरेलू दृश्यों को कर्तव्य और संघर्ष के दृश्यों के साथ मिलाया जाता है, जो प्यार, बलिदान और देश सेवा को शक्तिशाली ढंग से एक साथ दिखाते हैं, जिससे गाने का इमोशनल और देशभक्ति वाला असर और भी बढ़ जाता है.

Tags: Battle Of Galwanhome-hero-pos-3maatrubhoomisalman khanviral video
