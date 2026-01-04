Battle of Galwan Cast Salary: सिकंदर के बाद सलमान ने घटाई अपनी फीस? चित्रांगदा सिंह समेत अन्य कलाकार कितनी सैलरी ले रहे हैं?

Battle of Galwan Cast Salary: सलमान खान (Salman Khan) 17 अप्रैल, 2026 को वॉर एक्शन फिल्म बैटल ऑफ गलवान (Battle of Galwan) के साथ बड़े पर्दे पर वापसी करने वाले हैं. टीजर काफी प्रॉमिसिंग लग रहा था और इसने हमारी उम्मीदें बढ़ा दी हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भाईजान को इसके लिए कितनी फीस मिल रही है? हमने सुना है कि यह उनकी पिछली बॉक्स ऑफिस फ्लॉप फिल्म सिकंदर से कम है.

यह माना जा सकता है कि चित्रांगदा सिंह (Chitrangda Singh) बॉलीवुड की सबसे कम आंकी जाने वाली सुंदरियों में से एक हैं. वह अपनी मौजूदगी, ग्लैमर और शानदार एक्टिंग से स्क्रीन पर चार चांद लगा देती हैं. हमें खुशी है कि वह लीडिंग लेडी के तौर पर बड़े पर्दे पर आ रही हैं.

चित्रांगदा सिंह को कितनी सैलरी मिल रही है? (How much salary is Chitrangada Singh getting?)

ऑनलाइन रिपोर्ट्स के अनुसार, चित्रांगदा सिंह अपूर्व लाखिया (Apoorva Lakhia) की डायरेक्शन वाली फिल्म में अपने रोल के लिए लगभग 2 करोड़ रुपये ले रही हैं. इसकी तुलना में सलमान खान की पिछली लीडिंग लेडी रश्मिका मंदाना ने सिकंदर में अपने रोल के लिए 5 करोड़ रुपये चार्ज किए थे. हालांकि, यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वह पुष्पा 2, छावा और एनिमल जैसी बड़ी सफल फिल्मों के बाद आई थीं.

इसके अलावा, ये भी जानकारी सामने आ रही है कि सलमान खान कोई एडवांस फीस नहीं लेते, बल्कि प्रॉफिट शेयरिंग में डील करते हैं. हालांकि, बताया जा रहा है कि फैसलों में कुछ बदलाव हुए हैं. बैटल ऑफ गलवान के लिए उन्हें कथित तौर पर 110 करोड़ रुपये मिल रहे हैं.

चित्रांगदा सिंह की तुलना में कितनी अधिक सैलरी ले रहे हैं सलमान खान? (How much more salary is Salman Khan earning compared to Chitrangada Singh?)

यह चित्रांगदा सिंह की फीस से लगभग 5400% ज़्यादा है. इसके अलावा, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भाईजान को सिकंदर के लिए 120 करोड़ रुपये मिले थे. लेकिन उन्होंने आने वाले वॉर एक्शन ड्रामा के लिए अपनी फीस में काफी कटौती की है. अंकुर भाटिया (Ankur Bhatia) भी बैटल ऑफ गलवान के लिए 1.50 करोड़ रुपये की अच्छी-खासी फीस ले रहे हैं. हीरा सोहल (Heera Sohal) के भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा होने की अफवाह है और वह लगभग 1 करोड़ रुपये ले रही हैं. अभिलाष चौधरी (Abhilash Chaudhary) को 50 लाख रुपये सैलरी मिल रही है.