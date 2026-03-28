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Bappi Lahiri House Photos: सोने से सजा घर! 1000+ गणेश मूर्तियां; अंदर की झलक कर देगी हैरान

Bappi Lahiri house price : 1983 में खरीदा गया यह घर सिर्फ एक प्रॉपर्टी नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी, संगीत और भावनाओं का खजाना बन चुका है.

By: Shubahm Srivastava | Last Updated: March 28, 2026 10:54:15 PM IST

बप्पी लाहिड़ी का सोने से सजा घर!
बप्पी लाहिड़ी का सोने से सजा घर!


Bappi Lahiri Mumbai House: दिग्गज सिंगर बप्पी लाहिड़ी का मुंबई स्थित घर आज भी उनकी मौजूदगी का अहसास कराता है. 1983 में खरीदा गया यह घर सिर्फ एक प्रॉपर्टी नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी, संगीत और भावनाओं का खजाना बन चुका है. करीब 1050 स्क्वायर फीट में फैले इस घर की कीमत भले ही उस समय लगभग 19.32 लाख रुपए थी, लेकिन आज यह यादों और इतिहास के कारण अनमोल हो चुका है. घर का सादा सफेद बाहरी हिस्सा और पारंपरिक बरामदा उनकी सादगी और क्लासिक पसंद को दर्शाता है.

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परिवार और भावनाओं से जुड़ा घर

बप्पी लाहिड़ी के पोते रेगो लाहिड़ी के मुताबिक, इस घर को खरीदने से पहले बप्पी दा ने इसे अपने दादाजी को दिखाया था. यह सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि परिवार से जुड़े फैसलों और भावनात्मक रिश्तों का प्रतीक है. घर के हर कोने में उनकी जिंदगी की झलक मिलती है—चाहे वह तस्वीरें हों, अवॉर्ड्स या फिर रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें. यह जगह आज भी उनके परिवार के लिए खास है, जहां हर याद जिंदा है.

गणेश भक्ति और सादगी भरी जिंदगी

बप्पी लाहिड़ी भगवान गणेश के बड़े भक्त थे और यह बात उनके घर में साफ दिखाई देती है. यहां 1000 से ज्यादा गणेश मूर्तियां मौजूद हैं, जो उनकी आस्था और श्रद्धा को दर्शाती हैं. वे हर बड़े काम से पहले सिद्धिविनायक मंदिर जाते थे. उनके घर की डाइनिंग टेबल भी खास थी—जहां खाना सिर्फ भोजन नहीं, बल्कि एक भावनात्मक अनुभव होता था. वे कम खाते थे और अपनी प्लेट से थोड़ा हिस्सा परिवार में बांटते थे, जैसे प्रसाद हो. यह उनकी सादगी और अपनापन दिखाता है.

संगीत का मंदिर 

घर का सबसे खास हिस्सा वह कमरा है, जहां बप्पी लाहिड़ी ने अपने कई सुपरहिट गाने तैयार किए. ‘डिस्को डांसर’ और ‘तम्मा तम्मा’ जैसे गाने इसी कमरे में बने थे. यह जगह उनके लिए किसी मंदिर से कम नहीं थी. यहां पुराने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, अवॉर्ड्स, गोल्ड माइक्रोफोन और उनकी खास कुर्सी रखी है. इसी कमरे में महान गायक किशोर कुमार की आखिरी तस्वीर भी मौजूद है, जिसे बप्पी दा ने उनकी मृत्यु से एक दिन पहले लिया था.

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Tags: Bappi LahiriBappi Lahiri Ganpati idols collectionBappi Lahiri gold theme houseBappi Lahiri house priceBappi Lahiri mumbai house
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