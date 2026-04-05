Badshah Nora New Song: रैप, डांस और सिंगिंग का परफेक्ट मिक्स है ‘सजन रे’ गाना, बादशाह-नोरा फतेही ने मचाया धमाल

फैंस का मिला जबरदस्त सपोर्ट

बादशाह के रैप और नोरा फतेही के डांस और सिंगिंग को जमकर सराहा जा रहा है. आगे क्या रहेगा गाने का सफर? हालांकि शुरुआती आंकड़े और रिस्पॉन्स काफी पॉजिटिव हैं, लेकिन अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में ‘सजन रे’ दर्शकों के बीच कितनी लंबी पारी खेलता है. अगर ट्रेंड इसी तरह बना रहा, तो यह गाना 2026 के बड़े हिट्स में शामिल हो सकता है. अब ‘सजन रे’ के जरिए दोनों कलाकारों की यह नई शुरुआत फैंस को काफी पसंद आ रही है. सोशल मीडिया पर लोग इस गाने को ‘कम्बैक हिट’ बता रहे हैं. खासतौर परबादशाहके रैप औरनोरा फतेहीके डांस और सिंगिंग को जमकर सराहा जा रहा है.

मार्च महीने मेंबादशाहअपने ‘टटीरी’ गाने को लेकर विवादों में घिर गए थे, जबकिनोरा फतेहीके ‘सरके तेरी चुनर’ गाने पर भी काफी बवाल हुआ था. दोनों कलाकारों ने इन विवादों पर माफी और सफाई दी थी. बादशाह ने एक इमोशनल पोस्ट के जरिए अपने फैंस से जुड़ते हुए जल्द वापसी का वादा किया था, जबकि नोरा ने भी अपने गाने पर लगे आरोपों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी थी.