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Badshah Nora New Song: रैप, डांस और सिंगिंग का परफेक्ट मिक्स है ‘सजन रे’ गाना, बादशाह-नोरा फतेही ने मचाया धमाल

Badshah Nora New Song: बादशाह और नोरा फतेही ने हालिया विवादों के बाद ‘सजन रे’ गाने से दमदार वापसी की है. 24 घंटे में मिलियन व्यूज पाने वाला यह गाना तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस इसे भरपूर प्यार दे रहे हैं.

By: Ranjana Sharma | Published: April 5, 2026 1:53:34 PM IST

Badshah Nora New Song: रैप, डांस और सिंगिंग का परफेक्ट मिक्स है ‘सजन रे’ गाना, बादशाह-नोरा फतेही ने मचाया धमाल


Badshah Nora New Song: बीते महीने मार्च में अपने-अपने गानों को लेकर विवादों में घिरे बादशाह और नोरा फतेही एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह कोई विवाद नहीं बल्कि उनकी नई पेशकश ‘सजन रे’ है. 3 अप्रैल को रिलीज हुआ यह गाना तेजी से ट्रेंड कर रहा है और फैंस के बीच चर्चा का विषय बन गया है.

24 घंटे में 6 मिलियन व्यूज, ट्रेंडिंग में शामिल

रिलीज के महज 24 घंटे के अंदर ‘सजन रे’ को यूट्यूब पर करीब 6 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं. यह गाना देसी हिप-हॉप स्टाइल में तैयार किया गया है, जिसमें पार्टी वाइब्स और एनर्जी भरपूर नजर आती है. सोशल मीडिया पर भी इस गाने के क्लिप्स तेजी से शेयर किए जा रहे हैं, जिससे इसकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है.

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गाने की खास बात: नोरा की आवाज ने बढ़ाया आकर्षण

इस गाने की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें नोरा फतेही ने सिर्फ परफॉर्म ही नहीं किया, बल्कि अपनी आवाज भी दी है. यह उनका दूसरा सिंगिंग प्रोजेक्ट है, इससे पहले वह ‘टेटेमा’ गाने में अपनी आवाज दे चुकी हैं. वहीं बादशाह के सिग्नेचर रैप ने गाने को और दमदार बना दिया है, जिससे यह ट्रैक और भी आकर्षक बन गया है.

मुंबई-दिल्ली की लोकेशन, देसी कल्चर की झलक

‘सजन रे’ गाने की शूटिंग मुंबई की गलियों और दिल्ली की सड़कों पर की गई है, जिसमें भारतीय पॉप कल्चर की झलक साफ दिखाई देती है. गाने के विजुअल्स रंगीन और एनर्जेटिक हैं, जो युवाओं को खास तौर पर आकर्षित कर रहे हैं. गाने के बोल बादशाह, नोरा फतेही और संजॉय ने मिलकर लिखे हैं, जिससे इसमें एक फ्रेश और यूनिक टच देखने को मिलता है.

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हालिया विवादों के बाद नई शुरुआत

मार्च महीने में बादशाह अपने ‘टटीरी’ गाने को लेकर विवादों में घिर गए थे, जबकि नोरा फतेही के ‘सरके तेरी चुनर’ गाने पर भी काफी बवाल हुआ था. दोनों कलाकारों ने इन विवादों पर माफी और सफाई दी थी. बादशाह ने एक इमोशनल पोस्ट के जरिए अपने फैंस से जुड़ते हुए जल्द वापसी का वादा किया था, जबकि नोरा ने भी अपने गाने पर लगे आरोपों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी थी.

फैंस का मिला जबरदस्त सपोर्ट

अब ‘सजन रे’ के जरिए दोनों कलाकारों की यह नई शुरुआत फैंस को काफी पसंद आ रही है. सोशल मीडिया पर लोग इस गाने को ‘कम्बैक हिट’ बता रहे हैं. खासतौर पर बादशाह के रैप और नोरा फतेही के डांस और सिंगिंग को जमकर सराहा जा रहा है.

आगे क्या रहेगा गाने का सफर?

हालांकि शुरुआती आंकड़े और रिस्पॉन्स काफी पॉजिटिव हैं, लेकिन अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में ‘सजन रे’ दर्शकों के बीच कितनी लंबी पारी खेलता है. अगर ट्रेंड इसी तरह बना रहा, तो यह गाना 2026 के बड़े हिट्स में शामिल हो सकता है.

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Tags: badshah new songnora fatehi songsajan re song
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