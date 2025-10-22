80 करोड़ की नेटवर्थ, फिर भी इस घर में रहते हैं आयुष्मान खुराना? जानिए उनकी लग्जरी लाइफ के सीक्रेट्स

Ayushmann Khurrana lifestyle: बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ‘थामा’ को लेकर खूब सुर्खियों में हैं. अपने अभिनय, म्यूजिक और अलग तरह की फिल्मों से दर्शकों का दिल जीतने वाले आयुष्मान आज बॉलीवुड के सबसे भरोसेमंद सितारों में से एक हैं. 2012 में ‘विक्की डोनर’ से करियर की शुरुआत करने वाले इस एक्टर ने बीते 13 सालों में न सिर्फ नाम कमाया, बल्कि अपार दौलत भी अर्जित की है.

आज आयुष्मान के पास देश के कई शहरों में लग्जरी प्रॉपर्टीज हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनका मुंबई स्थित घर किसी ड्रीम हाउस से कम नहीं है. विंडसर ग्रांडे रेजिडेंस, अंधेरी वेस्ट में स्थित उनका यह 7BHK अपार्टमेंट 20वें फ्लोर पर है, जिसका एरिया करीब 4027 स्क्वायर फुट है. इस शानदार अपार्टमेंट की कीमत करीब 19 करोड़ रुपये बताई जाती है. यहाँ वे अपनी पत्नी ताहिरा कश्यप और भाई अपारशक्ति खुराना के साथ रहते हैं.

इतना ही नहीं, आयुष्मान के पास गोरेगांव वेस्ट स्थित इंपीरियल हाइट्स टॉवर CHS लिमिटेड में एक और अपार्टमेंट है, जिसे उन्होंने पिछले साल किराए पर दे दिया था. यह फ्लैट करीब 2200 स्क्वायर फुट में फैला है.

यहां मनाते हैं वेकेशन

मुंबई के अलावा, खुराना ब्रदर्स ने हरियाणा के पंचकूला में भी एक खूबसूरत बंगला खरीदा है. यह उनका फैमिली गेटअवे स्पॉट है. जहां वे अक्सर अपनी फैमिली के साथ वेकेशन मनाने जाते हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, इसकी कीमत करीब 9 करोड़ रुपये है.

चंडीगढ़ में एक पारिवारिक घर

आयुष्मान का चंडीगढ़ में भी एक पारिवारिक घर है. जिसमें एक शानदार बैडमिंटन कोर्ट भी है. यही वह जगह है जहां उन्होंने अपने बचपन के कई साल बिताए और आज भी वहां अक्सर जाते हैं.

आयुष्मान की कुल नेटवर्थ

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, आयुष्मान की कुल नेटवर्थ लगभग 80 करोड़ रुपये के करीब है. वहीं वर्कफ्रंट की बात करें तो उनकी फिल्म ‘थामा’ थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है. जिसमें उनके साथ रश्मिका मंदाना नजर आ रही हैं. इसके अलावा वे जल्द ही ‘पति, पत्नी और वो दो’ में सारा अली खान, रकुलप्रीत सिंह और वामिका गब्बी के साथ दिखाई देंगे.