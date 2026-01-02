Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > Bollywood News: जया बच्चन और रेखा को नहीं मिल रहा घर, तब इस दिग्गज एक्टर ने की थी मदद; जानें क्या है पूरी कहानी?

Bollywood News: रेखा के करियर की शुरुआत में उन्होंने कैसे मदद की, यह याद करते हुए ज़वेरी ने कहा, "जब असरानी साहब सफल हुए, तो उन्होंने रेखा को घर ढूंढने में मदद की.

By: Shubahm Srivastava | Published: January 2, 2026 12:27:29 AM IST

Rekha Jaya Bachchan News: यह तो सब जानते हैं कि एक्ट्रेस जया बच्चन और रेखा एक ही बिल्डिंग में रहती थीं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्हें घर दिलाने में किसने अहम भूमिका निभाई थी. वह कोई और नहीं बल्कि दिवंगत दिग्गज एक्टर असरानी थे.

फिल्म इतिहासकार और लेखक हनीफ ज़वेरी, जो असरानी के करीबी दोस्त भी थे, ने विक्की लालवानी के साथ बातचीत के दौरान यह कम जानी-मानी कहानी शेयर की. ज़वेरी के अनुसार, असरानी अपने मददगार स्वभाव और दरियादिली के लिए जाने जाते थे.

रेखा और जया बच्चन को दिलवाया फ्लैट

रेखा के करियर की शुरुआत में उन्होंने कैसे मदद की, यह याद करते हुए ज़वेरी ने कहा, “जब असरानी साहब सफल हुए, तो उन्होंने रेखा को घर ढूंढने में मदद की. रेखा एक फ्लैट ढूंढ रही थीं. वह मद्रास (अब चेन्नई) से आई थीं, और उस समय वह शूटिंग के लिए वहां से आती थीं और फिर घर लौट जाती थीं. उस समय वह इतनी बड़ी स्टार भी नहीं थीं, और उन्हें रहने के लिए जगह चाहिए थी. इसलिए उन्होंने इस बारे में असरानी साहब से संपर्क किया, जिन्होंने उन्हें एक ब्रोकर से मिलवाया, और उन्हें किराए पर एक फ्लैट मिल गया.”

बाद में, जया बच्चन – जो भोपाल से मुंबई आई थीं, उन्होंने भी घर ढूंढने में मदद के लिए असरानी से संपर्क किया. दोनों के बीच अपने करियर की शुरुआत से ही गहरा रिश्ता था. ज़वेरी ने बताया इसी तरह जया बच्चन और रेखा एक ही बिल्डिंग में रहने लगीं.

लंबी बीमारी के चलते हुआ निधन

गोवर्धन असरानी का 20 अक्टूबर, 2025 को लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया. उनकी इच्छा के अनुसार, उसी दिन एक निजी समारोह में परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में उनका अंतिम संस्कार किया गया.

उन्होंने बॉलीवुड में अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 1967 की फिल्म हरे कांच की चूड़ियां से की, जिसमें उन्होंने एक्टर बिस्वजीत के दोस्त का किरदार निभाया था. इस दौरान उन्होंने कई गुजराती फिल्मों में भी मुख्य एक्टर के तौर पर काम किया.

निभाए हैं कई यादगार किरदार

असरानी द्वारा निभाए गए सबसे यादगार किरदारों में से एक शोले में जेलर का किरदार था. उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी, गुलज़ार और बीआर चोपड़ा जैसे जाने-माने निर्देशकों की फिल्मों में भी कई तरह के किरदार निभाए.

