Box Office Collection: ‘अस्सी’ और ‘दो दीवाने शहर में’ किसने मारी बाजी? जानें बॉक्स ऑफिस पर क्या है शाहिद कपूर की ‘ओ रोमियों’ का हाल?

Assi vs Do Deewane Shaher Mein vs O’Romeo Box Office Collection: इन दिनों सिनेमाघरों में एक साथ कई फिल्में आती जा रही हैं. जिनमें से दो फिल्में हाल ही में शुक्रवार को रिलीज हुई हैं. जिनमें ‘अस्सी’ और ‘दो दीवाने सहर में’ शामिल हैं. इन दोनों फिल्मों से पहले सिनेमाघरों में ‘ओ रोमियो’ और ‘तू या मैं’ भी लगी हुई है. आइए जानते हैं इन फिल्मों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
अस्सी की बॉक्स ऑफिस पर कमाई
अस्सी की ओपनिंग उम्मीद से कम रही. शुक्रवार को, तापसी पन्नू-स्टारर इस फिल्म ने थिएटर में ₹1 करोड़ नेट और ₹1.20 करोड़ ग्रॉस डोमेस्टिक कमाई के साथ डेब्यू किया.फिल्म को थिएटर में कोई बड़ा कॉम्पिटिशन नहीं मिल रहा है. हालांकि, यह अभी भी तापसी पन्नू की पिछली हिट फिल्मों जैसे पिंक और मुल्क जैसा बज़ बनाने से बहुत दूर है.
दो दीवाने शहर में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दिन 2
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो, दो दीवाने शहर में ने पहले दिन 1.25 करोड़ रुपये कमाए. दूसरे दिन, फिल्म ने लगभग 1.60 करोड़ रुपये नेट और 1.92 करोड़ रुपये ग्रॉस कलेक्शन किया. फिल्म की एवरेज ऑक्यूपेंसी 13.4 परसेंट थी और यह कुल 1649 शो तक चली. फिल्म को दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. रोमांटिक कहानी होने के कारण, यह यंग दर्शकों को पसंद आ रही है.
ओ रोमियो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दिन 9
नौवें दिन (शनिवार) को फिल्म ने सैकनिल्क के शुरुआती अनुमान के मुताबिक करीब 3.35 करोड़ रुपये कमाए. इसके साथ ही फिल्म का टोटल नेट कलेक्शन करीब 52.60 करोड़ रुपये हो गया है. शनिवार को कमाई में बढ़ोतरी देखी गई, जो फिल्म के लिए एक पॉजिटिव संकेत है. इंडस्ट्री ट्रैकर सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने पहले हफ्ते में 47.1 करोड़ रुपये कमाए थे. हालांकि, दूसरे शुक्रवार को फिल्म की कमाई 2.15 करोड़ रुपये रही, जो करीब 30.65 परसेंट की गिरावट दिखाती है.
100 करोड़ा का आंकड़ा पार कर पाएगी ओ रोमियो
‘ओ रोमियो’ बॉक्स ऑफिस पर लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है.लेकिन आगे टिक पाना थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है. हालांकि, वर्ल्डवाइड कमाई 100 करोड़ रुपये के आंकड़े के करीब पहुंच सकती है, लेकिन भारत में भारत में इसका नेट कलेक्शन 100 करोड़ के आंकड़ा पार कर पाएगा या नहीं, अभी यह कहना मुश्किल है. हालांकि, यह फिलहाल शाहिद कपूर की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में 6 स्थान पर है. इससे पहले ‘कबीर सिंह’ और ‘पद्मावत’ ही 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर पाई हैं.